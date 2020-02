Dichtgeslibt Lagos verbiedt motortaxi’s. En daar komen rellen van.

Protesten, arrestaties, rondvliegende kogels, bekogelde bussen en brandende autobanden teisteren de hoofdwegen van de Nigeriaanse miljoenenstad Lagos. Aanleiding is een plotseling afgekondigd verbod op motortaxi’s, die okada worden genoemd, en gemotoriseerde gele driewielertaxi’s, die bekendstaan als keke.

Eind januari kondigde het gouvernement van Lagos per 1 februari een verbanning aan van deze transportmiddelen in grote delen van Lagos en op snelwegen naar het zakencentrum. De maatregel wordt ingevoerd in verband met het grote aantal dodelijke ongelukken met dit veelal illegale vervoer: zeshonderd in drie jaar.

Verstopte wegen

Ook de toenemende criminaliteit met de okada ergert de overheid. Bovendien opereren okadarijders in groepen. Bij ongevallen met een auto wordt de bestuurder van de wagen bestormd door tientallen motorrijders. Ook agenten die okada’s stoppen voor controle, worden soms belaagd.

Lagos, een stad met meer dan twintig miljoen inwoners, is berucht om zijn verstopte wegen, waar geen doorkomen aan is. Motoren manoeuvreren handig tussen stilstaande auto’s, bussen en vrachtwagens door – met alle risico’s van dien.

Om een einde te maken aan de chaos en anarchie op de weg door motorrijders zonder vergunning, werd het verbod ingevoerd. Het verbod kwam onverwachts, maar in 2012 en in 2016 was er ook al een verbod en deed de politie pogingen dat te handhaven. Ondanks de vele arrestaties en inbeslagnames van voertuigen mislukte dat.

Nu zegt de overheid serieus werk te maken van de uitvoering van de wet. Dus was er zaterdag al direct een politiemacht op de been, en die eerste dag waren er ook al botsingen met okada- en kekerijders.

Ook opluchting

Maandag gingen de inwoners van Lagos naar hun werk. Forenzen met een klein inkomen moesten kilometers lopen van en naar busstations, waar lange wachtrijen stonden. Op ­sociale media regende het klachten over #OkadaBan, vooral omdat er geen alternatief vervoer beschikbaar was gesteld. De overheid zegde toe 65 extra bussen op de hoofdroutes in te gaan zetten en 14 extra ferry’s, maar in de metropool Lagos is dat een druppel op de gloeiende plaat.

Taxirijders zijn boos, omdat de overheid hen brodeloos maakt, zonder een alternatief te bieden. Vervoersbedrijf op afroep Gokada deelde mee 70 procent van zijn tienduizend okadarijders en ondersteunend personeel te ontslaan.

Toch waren er ook veel positieve geluiden te vinden op websites van Nigeriaanse kranten en op Twitter. Zo was er opluchting te horen dat het ­leger van illegale taxirijders van ­buiten Lagos, dat voor veel crimina­liteit en anarchie verantwoordelijk zou zijn, wordt aangepakt. Steden in de buurt va Lagos vrezen een waterbedeffect als de okada- en kekerijders daarheen uitwijken en daar overlast veroorzaken.

