Dichtdraaien gaskraan naar Polen en Bulgarije is Russisch ‘schot voor de boeg’

Moskou eiste eind maart dat ‘vijandig gezinde landen’ – dat wil zeggen, landen die Oekraïne steunen – in Russische valuta gaan betalen voor gas.

Met de boycot van twee EU-landen legt de Russische president Vladimir Poetin de vinger op de zere plek. De EU is voor bijna veertig procent van zijn gas afhankelijk van Moskou. Dagelijks betaalt Europa hiervoor tussen de twee- en achthonderd miljoen euro, geld waarmee Rusland zijn oorlog in Oekraïne financiert.

Maar minder Russisch gas leidt tot hoge economische en maatschappelijke kosten in de EU. Tom Marzec-Manser, gas-analist bij de economische denktank ICIS, noemde het afknijpen van Polen en Bulgarije gisteren “een schot voor de boeg”. Vijf vragen hierover.

1. Hoe belangrijk is de import via Poolse en Bulgaarse pijplijnen voor de rest van de EU?

Europa ontvangt Russisch gas via vier routes, waaronder de zogenoemde Jamalpijpleiding door Polen en de Balkan Stream door Bulgarije. Rusland beperkte vorig jaar al de gasexport, vooral via de Jamal. Hierdoor stegen de gasprijzen in Europa fors.

Moskou kan Jamal straffeloos afknijpen, omdat de grootste afnemer, Duitsland, ook via Nordstream 1 en via de pijpleiding door Oekraïne en Slowakije kan worden bediend. In het geval van de Balkan Stream ligt dat anders. Hongarije en Servië, beide bondgenoten van Rusland, krijgen hun gas via de Bulgaarse route.

2. Kunnen Polen en Bulgarije zonder Russisch gas?

Bulgarije is bijna helemaal afhankelijk van Russisch gas. Volgens de Bulgaarse minister voor energie, Alexander Nikolov, zijn consumenten nog voor een maand verzekerd van gas. Polen daarentegen heeft zijn afhankelijkheid van Russisch gas teruggebracht tot ongeveer vijftig procent, mede dankzij een terminal voor vloeibaar gas, waarvan de capaciteit net is uitgebreid tot 6,5 miljard kubieke meter.

“We zijn veilig”, verzekerde Piotr Naimski, de Poolse staatssecretaris voor energie-infrastructuur dinsdagavond. Het stookseizoen is bijna afgelopen en de gasopslagen zitten voor driekwart vol. Alleen dat al is genoeg om het najaar te halen.

Op 1 oktober hoopt Polen de ‘Baltic Pipe’ naar Denemarken en Noorwegen te openen. Via deze nieuwe verbinding moet op termijn circa tien miljard kubieke meter Noordzeegas naar Polen stromen. Daarmee kan het wegvallen van Russisch gas worden gecompenseerd.

3. Waarom wil Poetin roebels in plaats van euro’s en dollars?

Afrekenen in roebels, dus gedwongen aankoop van roebels, ondersteunt de koers van de Russische valuta. De Russische economie is zwaar getroffen door westerse sancties. Moskou kan bijvoorbeeld niet vrijelijk beschikken over zijn ongeveer 600 miljard dollar aan valutareserves om zijn eigen munt te ondersteunen.

Aan het begin van de oorlog kelderde de roebelkoers. Velen, waaronder kredietbeoordelaar Morgan Stanley, zagen een bankroet van de Russische staat als ‘het waarschijnlijkste scenario’.

Maar de Russische centrale bank blijkt succesvoller in oorlogstijd dan het Russische leger. Met een serie maatregelen, waaronder het beperken van valuta-aankopen, is de val van de roebel gestopt. Afrekenen van gas in roebels zou de kans op een staatsfaillissement verder reduceren.

4. Gaat het Kremlin ook andere EU-landen afsluiten?

Poetin dreigt alle landen te straffen die weigeren met roebels te betalen. Tot nu toe hebben alleen het Hongaarse gasbedrijf en Uniper, de grootste importeur van Russisch gas in Duitsland, aangegeven dat ze bereid zijn in roebels af te rekenen. In principe kan dus bijna heel Europa worden getroffen.

Dat Polen als eerste aan de beurt is, komt niet als een verrassing. Polen heeft een lange anti-Russische traditie en is een van de trouwste supporters van Oekraïne. Bovendien verlopen wapenleveranties aan Kiev via Polen.

Bulgarije daarentegen gold tot voor kort als Rusland-vriendelijk. Sofia levert geen wapens aan Oekraïne. Mogelijk rekent het Kremlin erop dat het kwetsbare Bulgarije slappe knieën krijgt. De Bulgaarse energieminister Nikolov suggereerde een maand geleden nog dat betaling in roebels tot de mogelijkheden behoorde.

5. Wat kan de EU doen?

De Europese Commissie ziet Poetins roebel-oekaze als schending van de lopende gascontracten en een poging om sancties te omzeilen. Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen sprak woensdag van ‘chantage’ en kondigde ‘gecoördineerde reactie’ aan. De EU werkt aan een nieuw pakket sancties tegen Rusland die onder meer de import van olie uit Rusland moeten beperken. Om ruim een kwart van hun consumptie te dekken, betalen Europeanen dagelijks zo’n tweehonderd miljoen euro aan Moskou. Een boycot van Russisch gas ligt tot nu toe moeilijk. Dit door verzet van onder meer Duitsland en Hongarije.

