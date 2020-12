Deze Zuid-Koreaanse arts bedacht de drive through-teststraat: ‘Ik had het idee al twee jaar’

Al vroeg in de pandemie werd Zuid-Korea een voorbeeld van een succesvolle bestrijding van het coronavirus. Het land ontweek een volledige lockdown en wist door een grootschalige test, track & treat-campagne (TTT) het aantal bevestigde besmettingen onder de veertigduizend te houden – op een bevolking van 51,2 miljoen. Momenteel woedt een derde golf die snel groter wordt, maar ligt het totale dodental nog altijd op nog geen zevenhonderd.

De Zuid-Koreaanse arts Kim Jin-yong (45) knikt tevreden wanneer de succesvolle aanpak in zijn land ter sprake komt. Als hoofd van de afdeling Infectieziekten bij het Incheon Medisch Centrum behandelde hij de eerste bevestigde Zuid-Koreaanse patiënt met het coronavirus. Daarnaast bedacht hij het idee van drive through-teststraten om mensen massaal te testen op Covid-19. Kim geeft als infectieziektedeskundige ook advies aan de overheid.

Hoe ging het er aan toe toen bleek dat uw medisch centrum de eerste coronapatiënt had?

“We behandelden een vrouw die uit Wuhan kwam in een van onze zeven ruimtes met negatieve kamerdruk, die we eerder inzetten bij mogelijke MERS- en ebola-patiënten. Door deze eerste patiënt te onderzoeken konden we in een vroeg stadium bepalen hoe veel virusdeeltjes mensen uitstoten en hoe die zich verspreiden. Dat was nuttig, want daardoor zag Zuid-Korea in een vroeg stadium dat Covid-19 – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Mers – kort na infectie al zeer besmettelijk kan zijn.”

Hoe ging het toen verder?

“Na de Mers-uitbraak uit 2015 (waarbij een patiënt die terugkeerde uit het Midden-Oosten 185 anderen besmette, van wie 36 stierven, red.) stelden Zuid-Koreaanse experts een handleiding op met richtlijnen hoe om te gaan met een toekomstige virusuitbraak. Daar konden we nu direct mee aan de slag. Ook hadden we binnen tien dagen een diagnosekit klaar waarmee getest kon worden.”

Zuid-Korea testte al snel mensen met drive through-teststraten, die inmiddels ook in andere landen veelvuldig gebruikt worden. Dat stond niet in de handleiding.

“Nee, dat was een idee dat ik twee jaar geleden had bedacht toen ik onderzoek deed naar reacties op biologische oorlogvoering. Een van de ideeën was een drive through-teststraat zoals ik die kende van McDonald’s en Starbucks. Die zijn afgesloten en vormen geen risico voor kruisbesmetting, daarom leek het me perfect. Het was toen alleen maar een theoretisch idee voor een paper, ik kon het destijds niet simuleren. De urgentie van de corona-uitbraak dreef ons ertoe deze snel op te zetten: het idee werd voor het eerst geopperd op 21 februari en op de 23ste werd de eerste teststraat geopend.”

Is het systeem effectief gebleken?

“Het is vooral zeer effectief in de eerste fase van een uitbraak in één regio. Daardoor kun je ook patiënten zonder symptomen opsporen en behandelen. In Zuid-Korea hadden we een uitbraak in Daegu, waar duizenden potentiële patiënten wachtten om getest te worden maar dat niet konden wegens het gevaar van kruisbesmetting. De teststraat bood toen uitkomst. Inmiddels wordt nu meer lokaal getest.”

Hoe verklaart u verder het succes van Zuid-Korea?

“We hebben heel rap de ernst ingezien en daarop gereageerd en waren ook goed voorbereid. We begrepen snel hoe het virus werkt en dat er ook patiënten zijn zonder symptomen. Ook ging iedereen mondkapjes dragen, iets wat in Zuid-Korea voor de pandemie ook al gebruikelijker was dan elders vanwege fijnstof. Verder heeft de hele bevolking een zorgverzekering en zijn Covid-19-gerelateerde behandelingen of quarantaines gratis. Ook is ons bron- en contactonderzoek erg doortastend geweest.”

In Europa en de Verenigde Staten grijpt het virus harder en dodelijker om zich heen. Wat is daar misgegaan?

“Voor zover ik kan nagaan, kostte het in Europa en Amerika drie tot vier maanden tot het belang van mondkapjes werd geaccepteerd. Dat is een lange tijd. Ook was er veel weerstand bij burgers om mondmaskers te dragen. Daarnaast heb ik ook onderzoek gedaan naar RIVM-achtige instituties in de VS en Europa. Vaak zijn academische richtlijnen daar te star om adequaat op een nieuw virus te reageren.”

In westerse media worden nogal wat oriëntalistische stereotypen gebezigd om het Zuid-Koreaanse succes te verklaren. Zuid-Koreanen zouden collectivistisch en conformistisch zijn, orders van de autoriteiten blind opvolgen en niet geven om privacy of individuele vrijheid.

“Misschien ziet dat er zo uit, maar als je hier een tijd verblijft zul je zien dat Koreanen zeer divers zijn. Er is hier veel discussie geweest over privacy toen voor bron- en contactonderzoek gebruik gemaakt werd van telefoon- creditcardgegevens en opnames van openbare camera’s. Wat ik wel zie in Zuid-Korea is dat burgers anderen geen schade willen toebrengen. Ik denk dat deze manier van denken belangrijker is voor het volgen van de richtlijnen dan dat mensen geneigd zijn de overheid te gehoorzamen.”

De eerste vaccinatiecampagnes zijn in de maak. Wordt dit het einde van de pandemie?

“Vaccins worden in hoog tempo ontwikkeld, maar we weten niet hoe lang de antilichamen van kracht blijven. Daar gaat het veel te weinig over. Het virus kan dus misschien nog jaren bij ons zijn. We moeten dus leren wennen aan het ‘nieuwe normaal’. Zoals we ooit gewend zijn geraakt aan het dragen van ondergoed, zullen we ook leren wennen aan het opzetten van mondkapjes”.

Lees ook: In Japan en Zuid-Korea hoort het mondkapje er al langer gewoon bij

Mondkapjes zijn vanzelfsprekend in Japan en Zuid-Korea. De coronapandemie heeft een bestaande trend versterkt.