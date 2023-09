Deze voetbalhooligans vechten zij aan zij met het Russische leger

Normaal gesproken staan ze elkaar naar het leven, maar sinds kort hebben Russische voetbalhooligans hun onderlinge strijd gestaakt. De reden: de Russische invasie van Oekraïne. In een verwoest stadion in Marioepol, de Zuid-Oekraïense havenstad die vorig jaar mei in handen viel van de Russische bezetter, heeft een aantal van hen hun kamp opgeslagen waarvandaan ze onder de naam Española Bataljon opereren. Het hooliganregiment bestaat uit grofweg zeshonderd leden en kreeg begin dit jaar toestemming van de Russische autoriteiten om als vrijwilligerseenheid deel te nemen aan de strijd in het buurland.

Sindsdien patrouilleren zwaarbewapende mannen die vóór de oorlog nog regelmatig met elkaar op de vuist gingen, in camouflage-uniformen door het stadion van FC Marioepol. Stuk voor stuk zijn het ‘fans’ van grote Russische clubs zoals CSKA Moskou, Zenit Sint-Petersburg, Spartak Moskou of Lokomotiv Moskou. Hun commandant, Stanislav Orlov, vocht voor de oorlog naar eigen zeggen als vrijwilliger voor een militie in de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk in de Oost-Oekraïense regio Donbas, waar al sinds 2014 een oorlog woedt.

Nu leidt hij de militie die haar naam ontleent aan Orlovs eigen hooligan-bijnaam: ‘de Spanjaard’. In hun kampement in het stadion in Marioepol hangt een metersgrote vlag met de tekst ‘Glorie aan Rusland’. De Oekraïense teksten en logo’s van de lokale FC hebben plaatsgemaakt voor stickers van Russische clubs, zo zag een verslaggever van het Franse persbureau AFP die in juni een bezoek bracht aan het ongebruikelijke gelegenheidsbataljon. Op de sintelbaan rondom het veld liggen nog kogelhulzen en in het dak van het stadion zit een gapend gat, als de stille getuigen van de wekenlange Russische belegering van de stad.

Eerder nog het mikpunt van een repressiecampagne

Dat het Kremlin de hooliganmilitie gedoogt is opvallend. In 2018, toen Rusland het wereldkampioenschap voetbal organiseerde, waren de zogeheten Russische ultra’s – die een meedogenloze reputatie hebben als het aankomt op rellen – nog het mikpunt van een repressiecampagne. Het sportevenement gold voor president Poetin als een prestigeproject. Om te voorkomen dat Russische hooligans zijn feestje zouden verstieren, ontketende de geheime dienst FSB een hetze tegen de ultra’s om ze in toom te houden.

Beeld AFP

Maar dat alles behoort nu tot het verleden. Zeker nu Russische militairen bij bosjes het leven laten in de zich voortslepende oorlog, kan Moskou alle extra menskracht gebruiken. Eerder rekruteerde het Wagner-privéleger van de overleden huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin al duizenden veroordeelde criminelen in Russische gevangenissen om als kanonnenvoer naar het front te sturen. Dat de geharde hooligans met hun reputatie als brute vechtmachines inmiddels ook deelnemen aan de strijd, is in die context bezien dus nauwelijks een verrassing.

Tegenover AFP verklaarde Michail, een Española-strijder met de bijnaam ‘Pitbull’, dat er sprake is van een sterk gevoel van kameraadschap onder de militieleden. “In het burgerlijk leven vochten we tegen elkaar, maar in de loopgraven staan we schouder aan schouder.” De goede en hechte samenwerking tussen de hooligans hangt volgens de strijders zelf voornamelijk samen met hun gedeelde trouw aan de Russische natie en niet zozeer aan de autoriteiten. Veel van de Russische ultra’s staan dan ook bekend als nationalistisch en extreemrechts.

Ook een ex-voetballer neemt deel

Wel krijgt het bataljon naar eigen zeggen wapens via het ministerie van defensie in Moskou. Onder toeziend oog van het Russische reguliere leger zou de hooliganmilitie betrokken zijn bij zowel defensieve als offensieve operaties en voeren ze met regelmaat sabotagemissies uit.

‘Pitbull’ is de bijnaam van een van de hooligans van het Española bataljon. Beeld ANP / AFP

Maar het zijn niet alleen hooligans die de gelederen van het Española Bataljon bevolken. Hier en daar loopt er ook een enkele ex-profvoetballer rond die zich bij de militie aanmeldde als vrijwilliger. Zo vecht Andrej Solomatin, een Russische ex-international en voormalig speler van CSKA en Lokomotiv Moskou, zij aan zij met de hooligans die hem vroeger nog vanaf de tribunes in de Russische hoofdstad toejuichten.

Begin augustus verscheen er een video van Solomatin op het Russische Telegram-kanaal Mash, waarin hij vanuit Bachmoet in de camera spreekt. “Ik heb me aangesloten bij het Española Bataljon en daar ben ik trots op”, verkondigde hij. “Ik bedank het voetbal en het Russische fanatisme. Hier staan de mannen die voorheen juichten voor hun clubs en voetbalspelers door het hele land, soms door het laatste beetje geld dat ze hadden uit te geven aan de reis en tickets. Nu hebben deze mannen uw steun nodig. Hoe sneller we hier winnen, hoe sneller we terugkeren naar Europa.”

