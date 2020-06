Deze ultra-orthodoxe priester bezet met gewapende kozakken een Russisch vrouwenklooster

Een orthodoxe priester, een handvol gewapende kozakken, een pandemie, een samenzwering tussen de antichrist en het satanische regime en de bezetting van een vrouwenklooster. Het zou zomaar het begin kunnen zijn van een absurdistisch verhaal van de vermaarde Russische schrijver Anton Tsjechov. Maar niets is minder waar. Boven Centraal-Rusland staan de sterren deze week zo vreemd dat al deze elementen in het echte leven samenkomen op een en dezelfde plek, net even buiten de stad Jekaterinenburg in het Oeral-gebergte.

Wat zich daar sinds afgelopen dinsdag in het Sredneoeralsk-vrouwenklooster afspeelt, is uitzonderlijk. Het begon allemaal op 13 april toen de Russisch Orthodoxe Kerk alle gebedshuizen in het land sloot in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het besluit stuitte op groot ongenoegen van Stsjema-Hegoemen Sergej, een geestelijke aangesloten bij het bisdom van Jekaterinenburg en oprichter van het Sredneoeralsk-klooster.

Ontkenning bestaan Covid-19

Sergej ontkent het bestaan van Covid-19 en meent dat toekomstige vaccinaties een dekmantel zijn van het ‘satanische regime’ voor het implanteren van microchips in mensen, waardoor de massa’s in het vervolg via ‘kunstmatige intelligentie zonder mededogen of compassie’ aangestuurd zullen worden. Van een sluiting van de kerken moest hij dus niets weten. Daarom besloot de ultraorthodoxe priester door te gaan met preken. Sterker nog, tijdens zijn diensten riep Vader Sergej zijn toehoorders op om ‘de straat op te gaan en niet bang te zijn voor de politie of Nationale Garde.’

De teksten en houding van Sergej schoten de leiding van de Orthodoxe Kerk in het verkeerde keelgat en dus kreeg Sergej in april een preekverbod. De maand daarop werd hem het recht ontnomen om een kruis te dragen. Maar de sancties mochten niet baten. De priester ging vrolijk door met zijn diensten en op 16 juni volgde de apotheose van zijn protest tegen de kerkleiding die volgens de predikant ‘in zee gaat met de voorlopers van de antichrist.’

Gewapende kozakken

Samen met een aantal gewapende kozakken, onder wie oorlogsveteranen uit Oost-Oekraïne, bestormde hij het Sredneoeralsk-klooster en stuurde hij de moeder-overste en zusters van het terrein af. Sindsdien houdt Sergej het klooster bezet en organiseert hij er diensten en duiveluitdrijvingen. Alleen door het gebouw te bestormen kunnen de autoriteiten hem naar eigen zeggen uit het convent verdrijven. ‘Ik heb een doodskist, ik heb een kruis en ik heb spijkers, ik wacht uw beslissing af’, aldus de priester in een videoboodschap met op de achtergrond afbeeldingen van tsaar Nicolaas II en Jozef Stalin. Volgende week komen de kerkelijke en seculiere rechtbanken samen om zich te bezinnen op een oplossing voor het conflict.

Sergej staat in Rusland al langere tijd bekend als een van de meest spraakmakende figuren binnen de Orthodoxe Kerk. Zijn verleden speelt daarbij een belangrijke rol. Voordat Vader Sergej zich in kerkelijke gewaden stak, zat hij namelijk dertien jaar vast voor moord. Na zijn vrijlating zag hij het licht en wijdde hij zijn leven aan God en het bouwen van kloosters in de Oeral-regio. Zijn diensten zijn controversieel omdat die vaak antisemitische uitlatingen bevatten en omdat hij zich fel verzet tegen wetsvoorstellen die huiselijk geweld inperken. Binnen de kerk is Vader Sergej bovendien een van de leiders van een sekte van ‘tsaar-aanbidders’, die het Russische tsarenrijk in ere wil herstellen.

Spiritueel adviseur

Volgens diverse media treedt Sergej zelfs op als spiritueel adviseur van enkele afgevaardigden van de Doema, het Russische parlement. Tel daarbij op zijn warrige, grijze baard en de vast gebeitelde frons in zijn voorhoofd, en de vergelijking met die andere Russische spiritueel adviseur, Grigori Raspoetin die begin twintigste eeuw de laatste tsaar van religieus advies voorzag, is snel gemaakt. Het is voor Vader Sergej alleen wel te hopen dat zijn lotsbestemming niet dezelfde is als die van ‘de gekke monnik’ die ruim een eeuw geleden in een paleisintrige werd vermoord.

