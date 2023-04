Deze twee generaals bestrijden elkaar in Soedan

Door de gewelddadige machtsstrijd in Soedan raakt de door de bevolking zo gewenste democratisering uit het zicht.

De Soedanese luchtmacht bestookte maandag in het hele land kampen en posities van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) met raketten en bommen. Sinds afgelopen zaterdag strijden de generaals van het leger en van de RSF om de macht.

Er zijn al meer dan 185 doden gevallen en meer dan duizend gewonden onder strijders, maar burgers zijn nog meer het slachtoffer van deze nietsontziende strijd.

“Op zo’n achthonderd meter van mijn huis ligt een basis van de RSF, waar hevig om wordt gevochten met alle soorten wapens. Ook vanuit de lucht wordt het kampement aangevallen”, zegt de binnenhuisarchitect Samoual Abdallah aan de telefoon vanuit de hoofdstad Khartoum. Hij leidt al jaren demonstraties tegen het militaire regime.

De RSF beschikt niet over helikopters en gevechtsvliegtuigen en delft het onderspit. “Nu vluchten die RSF-strijders de buurten en huizen in op zoek naar water en voedsel. Ze trekken hun uniformen uit en gaan in burgerkleding op zoek naar andere RSF-eenheden om de strijd voort te zetten.”

“De RSF verschanst zich tussen burgers in de steden, waardoor de luchtmacht niet kan worden ingezet, omdat er anders te veel gewone mensen sterven. Het worden nu grondgevechten, van man tot man”, duidt Abdallah de strijd.

Geen handtekening onder slotverklaring

De strijd ontbrandde afgelopen zaterdag nadat eerder vorige week een conferentie over het samenvoegen van de RSF met het leger mislukte. Het opgaan van de 100.000 RSF-strijders in het leger moest de opmaat vormen voor een transitie naar een burgerregering die verkiezingen zou moeten gaan voorbereiden. De twee topgeneraals weigerden hun handtekening te zetten onder de slotverklaring.

Legerleider Abdel Fattah al-Burhan en de leider van de RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als ‘Hemedti’, zetten in april 2019, na maanden van straatprotesten, dictator Omar al-Bashir, die bijna dertig jaar aan de macht was, af. Er volgde een interim-regering die verkiezingen moest voorbereiden. De interim-regering, die voornamelijk uit burgers bestond, stond onder toezicht van de Soevereine Raad, waar de militairen de overhand hadden.

De militairen zagen de democratiseringsgolf met afgrijzen aan en zetten eind oktober 2021 de burger-premier Abdallah Hamdok met een nieuwe staatsgreep af. Het leger en de RSF gingen het land leiden met een vage belofte van verkiezingen op termijn. In de anderhalf jaar die volgden kwamen Al-Burhan en Hemedti steeds vaker tegenover elkaar te staan. De laatste profileerde zich als de toekomstige opvolger van zijn vroegere broodheer al-Bashir, die de RSF oprichtte naast het leger.

Hemedti heeft een gespleten tong: hij zegt achter de transitie naar democratie te staan, maar ondertussen zet hij zijn troepen aan tot extreem geweld tegen burgers. Zo is hij verantwoordelijk voor de gruwelijkheden van de RSF in Darfur. Ook maakte in juni 2019 zijn RSF een einde aan de al maanden durende sit-in voor het hoofdkwartier van het leger, waarbij zeker 127 demonstranten werden gedood.

Soedan met de hoofdstad Kkartoem en Darfur waar de RSF zeer wreed huishoudt. Beeld Brechtje Rood

Al-Burhan is een generaal die in de rangen van het leger is opgeklommen en niets moet hebben van dat zooitje ongeregeld, de RSF en de tweede man van de Soevereine Raad, Hemedti. Al-Burhan gelooft er heilig in dat het leger een dominante rol moet spelen in Soedan. Democratie is leuk, zolang het leger (lees: de opperbevelhebber) het laatste woord heeft.

Ongewis

Wie deze strijd in Soedan gaat winnen is volgens Abdallah nog volstrekt ongewis. Al-Burhan heeft luchtsuperioriteit, maar Hemedti verschuilt zich met zijn strijders tussen de burgers in de steden. Ondertussen vliegen de kogels in het rond. Zijn huis staat tot nu toe op een relatief veilige afstand van de gevechten, die hij wel volop kan horen.

Hij heeft voldoende eten in huis, zegt Abdallah. Er is geen elektriciteit in grote delen van Khartoum en de zusterstad aan de overkant van de Nijl, Omdurman. Dit betekent dat er geen aanvoer van water is. “Ik heb al lang een onregelmatige watertoevoer, dus staan er een aantal gevulde watertonnen als reserve bij mijn huis. Je kunt ook in een andere buurt water halen, daar hebben ze een generator die water oppompt. Daarvoor moet je een van de hoofdwegen oversteken waar regelmatig hevig wordt gevochten. “Je moet goed timen wanneer je die oversteek waagt”, zegt hij, “want het is levensgevaarlijk.”

Op dit moment hebben de gevechten niet alleen in Khartoum plaats maar ook in andere deelstaten en steden. De situatie is erg onoverzichtelijk.

Wie er ook wint, de jarenlange roep om democratie lijkt ook dit keer het kind van de rekening. “Wij Soedanezen hebben geen enkele behoefte aan deze gevechten. Het is een bloedige strijd om de macht tussen twee generaals.”

