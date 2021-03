Deze Trump-boeddhabeelden zijn een hit in China

Hij straalt kalmte en wijsheid uit. Hier zit, dat zie je zo, een man die misschien een leven vol oppervlakkig rumoer geleefd heeft, maar die nu de blik naar binnen heeft gewend, en daar verlichting heeft gevonden. In zijn nabijheid word je onwillekeurig deelgenoot van de sereniteit die hij uitstraalt. Het is Donald Trump.

De stenen versie althans. In China bedacht een slimme meubelfabrikant een boeddhabeeld in de vorm van de voormalige Amerikaanse president, en dat was direct een succes, op sociale media en aan de kassa. Een anderhalve meter hoge Trump-boeddha kost omgerekend zo’n 130 euro, en er zijn ook nog versies van 4,6 meter, die voor 515 euro weg mogen.

Allerlei Trump-parafernalia zijn al sinds het begin van diens presidentschap een hit in China. De trend is vooral tongue-in-cheek, net zoals de beeltenis van voorzitter Mao ooit in het Westen een geliefde manier was voor hipsters om hun ironische levensgevoel uit te dragen. Al citeerde de Chinese krant Global Times ook een filosofischer koper: “Trump kan beschouwd worden als de representant van een tijdperk, van extreem egoïsme. Nu dat tijdperk voorbij is, wil ik dat het standbeeld me eraan herinnert: wees geen Trump.”

Of de echte Trump ook nog zo kalm en sereen voor zich uit zou blijven kijken, bij de wetenschap dat zijn portretrecht uitgebaat wordt zonder dat hij een percentage van de winst opstrijkt, uitgerekend in het land waarmee hij een handelsoorlog begon, dat mag overigens betwijfeld worden.

