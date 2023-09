Deze radioactieve everzwijnen kun je beter niet barbecueën

Het was al bekend dat wilde zwijnen in de bossen van Beieren opvallend hoge niveaus van radioactiviteit vertonen. De Duitse autoriteiten waarschuwen daarom dat je de everzwijnen, vroeger een delicatesse, beter niet kunt opeten.

Lang was de verklaring dat dit het gevolg was van de kernramp in 1986 bij Tsjernobyl. Maar onderzoekers van universiteiten in Hannover en Wenen zijn, op grond van de gevonden radioactieve stoffen in de zwijnen, tot de conclusie gekomen dat bovengrondse atoomproeven tijdens de Koude Oorlog ook flink hieraan hebben bijgedragen.

De fall-out van die kernexplosies elders in de wereld belandde tot ver weg in de bodem. In Beieren stapelden de stoffen zich vervolgens op in de hertentruffels die de everzwijnen graag opgraven en verorberen. Het laat volgens de wetenschappers zien hoelang dit soort verontreiniging kan doorwerken. Een van hen spreekt in het blad Science van een ‘sneeuwbaleffect’.

