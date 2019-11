Deze piepkleine eilandengroep wordt mogelijk een nieuw land

Krijgt de wereld er een nieuw landje bij? Dat zou zomaar kunnen. Vanaf zaterdag houden de Bougainville-eilanden, die nu nog bij Papoea-Nieuw-Guinea horen, twee weken lang een referendum over onafhankelijkheid. En volgens de gezaghebbende Australische denktank Lowy Institute zal een ruime meerderheid van de 200.000 kiezers waarschijnlijk voor afscheiding stemmen.

De eilanden, die voorheen Noordelijke Salomonseilanden werden genoemd, hebben daarmee hun onafhankelijkheid nog niet bereikt. Want het parlement van Papoea-Nieuw-Guinea moet uiteindelijk instemmen met afscheiding en er zullen nog lastige onderhandelingen volgen. Maar veel bewoners zijn optimistisch. “De bevolking van Bougainville heeft hier decennia op gewacht”, aldus referendumchef Mauricio Claudio.

Beeld Sander Soewargana

Vernoemd naar Franse ontdekkingsreiziger

Veel bewoners van Bougainville, vernoemd naar een Franse ontdekkingsreiziger, voelen zich al sinds 1975, toen Papoea-Nieuw-Guinea onafhankelijk werd, niet thuis in die grotere archipel. De mensen op Bougainville zijn vaak donkerder dan inwoners van de rest van Papoea-Nieuw-Guinea en voelen zich gediscrimineerd. Van 1989 tot 1997 woedde er een oorlog. De rebellen, die vochten tegen het regeringsleger, maakten zich kwaad over een grote goud- en kopermijn, waarvan de opbrengst te weinig aan Bougainville ten goede zou komen, en over de vervuiling van rivierwater door de mijn. Er vielen duizenden doden. In een vredesdeal die in 2001 werd gesloten, werd afgesproken dat er uiterlijk in 2020 een referendum over onafhankelijkheid zou komen. “Er is voelbare trots dat de wereld nu naar Bougainville kijkt”, aldus de Ierse ex-premier Bertie Ahern, die voorzitter is van de referendumcommissie.

Hoe levensvatbaar een onafhankelijke Bougainville zou worden, is onzeker. De eilanden zijn nu financieel sterk afhankelijk van de regering van Papoea-Nieuw-Guinea. Sommigen hopen dat de kopermijn, die in de oorlog stilviel, weer kan worden opgestart. Ook kan de archipel misschien steun los peuteren bij de Chinezen en Amerikanen, die met elkaar rivaliseren in de regio. Zo sprong Washington laatst al bij toen er geldgebrek was voor het referendum. En Peking zou willen helpen bij de aanleg van wegen, bruggen, een haven en een vliegveld.

