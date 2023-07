Deze patriottenpop bezingt de boodschap van het Kremlin

De Russische singer-songwriter Shaman heeft groot succes met nationalistische, pro-Kremlin popliedjes, waaronder zijn nieuwste hit Mijn Strijd.

Halflang geblondeerd haar, een zwarte trenchcoat over een witte blouse, een op het oog perfect symmetrisch gezicht en een dertien-in-een-dozijn-stemgeluid. In veel opzichten doet het voorkomen van Jaroslav Dronov, beter bekend onder zijn artiestennaam Shaman, denken aan dat van de doorsnee popartiest. Maar de 31-jarige Russische singer-songwriter is allesbehalve alledaags, zo blijkt wel uit zijn laatste nummer Mijn Strijd dat vorige week online kwam.

In de muziekvideo staat Shaman op een podium waar hij enigszins theatraal overheen dartelt. Om zijn nek bungelt een christelijk kruis en om zijn middel draagt hij een kogelriem. De uitrusting sluit naadloos aan bij de tekst van zijn nieuwste single.

“Ik ben Russisch, ik ga door tot het bittere eind”, klinkt het bijvoorbeeld terwijl er op het scherm flitsende zwart-witbeelden verschijnen van soldaten met geweren, kapot geschoten gebouwen en tanks met de Russische oorlogssymbolen Z en V erop. “Dit is mijn strijd. Tot mijn laatste adem. Terwijl het vuur brandt, klopt mijn hart.”

Mijn strijd is een muzikale ode aan de oorlog die het Kremlin voert in Oekraïne. Shaman combineert het verheerlijken van geweld, religie en nationalistische sentimenten in een genre dat nog het best kan worden omschreven als patriottenpop, een muziekstijl die sinds het begin van de invasie van het buurland enorm in opkomst is.

Want hoewel er genoeg Russische artiesten zijn die sinds de oorlog het land hebben verlaten of zich publiekelijk hebben uitgesproken tegen het geweld, stemmen ook steeds meer artiesten hun muziek af op de officiële politieke partijlijn van Moskou.

Sinds de oorlog heeft zijn muziek een politieke lading

Onder hen ook Shaman. Voor de oorlog was de zanger voornamelijk bekend vanwege zijn generieke popmuziek en zijn optredens bij televisieprogramma’s zoals Faktor A (het Russische X factor) en de Russische versie van The Voice. Maar sinds de oorlog heeft zijn muziek een politieke lading gekregen en vertolken zijn liedjes veelal de pro-oorlogsboodschap van het Kremlin.

Zo trad Shaman in februari dit jaar op tijdens een nationalistische bijeenkomst in Moskou rondom het eenjarig ‘jubileum’ van de oorlog. Vlak voordat president Poetin het podium beklom, bracht de singer-songwriter zijn hit Vstanem (laten we opstaan) ten gehore, een lofzang op Russische oorlogsveteranen in de vorm van een ballad. Op YouTube is het nummer inmiddels bijna vijftig miljoen keer bekeken.

Een paar maanden daarvoor, in september vorig jaar, stond Shaman ook al eens op het podium met Poetin. Destijds om de officiële en illegale annexatie van vier Oekraïense regio’s te vieren met een concert op het Rode Plein. Ter ere van de gelegenheid bracht Shaman het Russische volkslied ten gehore.

75.000 dollar per optreden

Zijn overstap naar nationalistische patriottenpop legt de artiest geen windeieren. Zo meldde de New York Times eerder dit jaar al eens dat een concertzaal in de Russische stad Tsjerepovets rond de 100.000 dollar betaalde voor een optreden, waarvan Shaman zelf zo’n 75.000 dollar opstreek.

Ook zijn nieuwste nummer lijkt nu al een hit in Rusland. Nog geen week nadat Mijn Strijd online kwam, is het al bijna 2,5 miljoen keer bekeken op YouTube. Zelf onderstreepte Shaman in de online opmerkingen onder het nummer nog eens de nationalistische lading van de video. ‘De clip werd gefilmd in het gebied van de SMO [speciale militaire operatie, red.] tijdens mijn liefdadigheidstour door de steden van Novorossia [de bezette Oekraïense gebieden, red.]. Op alle beelden zijn helden te zien: lokale bewoners, soldaten van het Russische leger, artsen, vrijwilligers en militaire officieren.’

