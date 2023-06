‘Deze overstroming kan, naast het menselijke leed, een voedselcrisis veroorzaken’

Welke betekenis heeft de verwoesting van de dam voor het tegenoffensief van Oekraïne dat op handen was?

“Deze actie maakt het voorlopig onmogelijk voor de Oekraïners om stroomafwaarts van het stuwmeer bij de dam de Dnjepr over te steken. Acties uitvoeren in Cherson is nu moeilijker. Dat kan betekenen dat hun opties om terrein te veroveren of door de Russische linies te breken wat minder breed zullen zijn dan verwacht. Maar momenteel horen we vooral verhalen dat er wordt gevochten bij Donetsk en Bachmoet. Ik verwacht niet dat die acties vertraging op zullen lopen.”

Wat is nu de belangrijkste zorg van Zelensky?

“De hulpdiensten zijn nu bezig met mensen evacueren. Als het water eenmaal is weggestroomd, zal het een enorme schade hebben aangericht in de lagergelegen gebieden. Mensen zullen hun boerderijen misschien kwijt zijn. Deze overstroming kan, naast het menselijke leed, ook een voedselcrisis veroorzaken. Aan de kant waar de Russen het gebied bezet houden, zijn veel gewassen die mogelijk beschadigd zijn. Zelensky heeft er in ieder geval een groot probleem bij en dat betekent dat hij niet al zijn aandacht aan het tegenoffensief kan besteden.”

De plek waar de dam is verwoest in Oekraïne Beeld Bart Friso

Was het tegenoffensief al begonnen?

“De intensiteit waarmee nu wordt gevochten op diverse plekken duidt daar wel op. We zien op satellietbeelden een combinatie van beschietingen in het achterland op plekken die logistiek gezien belangrijk voor de Russen zijn. Er zijn voortdurend schermutselingen in het grensgebied tussen Rusland en Oekraïne. Het kan zijn dat die aanvallen prikacties zijn om erachter te komen waar de zwakke plekken zitten. En dat er daarna een hoofdaanval komt, maar een tegenoffensief kan ook uit een hele reeks acties bestaan die met elkaar gecoördineerd worden.”

Zijn de 60.000 nieuwe soldaten die mede door het Westen zijn getraind al ingezet?

“Dat is niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft in totaal negen brigades getraind voor het tegenoffensief. Dat leger is groot genoeg om in een vrij klein gebied een doorbraak te forceren. De Russen claimen nu dat het een tegenoffensief van Oekraïne zou hebben afgeslagen en dat daarbij Leopard-tanks zijn vernietigd. Er zouden 1500 Oekraïense doden zijn gevallen en zo’n 200 pantserwagens verwoest zijn. Dat is een fabeltje, dat kan helemaal niet in zo’n korte tijd. Als die moderne westerse tanks straks worden ingezet, gaan er zeker wat verloren, maar kwalitatief zijn ze in ieder geval beter dan de meeste Russische tanks. Dat kan in een gevecht wel het verschil maken.”

Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het opblazen van de dam.

“Oekraïne heeft niet de reputatie haar eigen mensen onnodig in gevaar te brengen, dus dat zou niet logisch zijn en tegen de trend ingaan van wat we in de afgelopen anderhalf jaar hebben gezien. De Russen hadden die dam in handen en hadden dus controle over wat ermee zou gebeuren. Ze zijn daarom verdacht, maar zeker weet je het niet. Deze actie komt er in ieder geval bij op de lange lijst van oorlogsmisdrijven.”

Bewoner Tetiana probeert haar honden boven water te houden. Beeld AP

