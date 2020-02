Deze Nederlanders blijven in Wuhan: ‘Ik zorg wel dat ik genoeg voorraden heb’

Nederlanders die in Wuhan en Wenzhou bleven, zijn niet zo bang voor het virus. Ze blijven thuis en maken er het beste van.

De 24-jarige Jaïr Potjer twijfelde even, eind vorige week. Vrijdag stond hij nog op de lijst met Nederlanders die wilden worden geëvacueerd uit Wuhan. Toen liet hij zijn naam toch van de lijst afhalen. “Mijn vriendin kent mensen die in het ziekenhuis werken. Als ik me niet lekker voel, vraagt ze of een van hen even langs wil komen.”

Potjer is een van een tiental Nederlanders dat achterblijft in de miljoenenstad waar de epidemie met het wuhanvirus begon. Inmiddels kostte dat aan 371 mensen het leven, ruim 17.000 mensen zijn ziek. Zondag kwamen vijftien Nederlanders met twee Chinese partners via Frankrijk aan in Eindhoven. Zij kozen wél voor evacuatie.

Echt gezellig is het niet meer in Wuhan. Rondom de flat waar Potjer woont is alles dicht, alleen als hij naar de supermarkt gaat, komt hij mensen tegen. “Dus de kans dat ik het virus oploop, is klein.”

Naast Wuhan is sinds zondag ook de kuststad Wenzhou nagenoeg afgesloten van de buitenwereld. De stad ligt op 800 kilometer van Wuhan en telt negen miljoen inwoners, onder wie ongeveer duizend mensen ‘met een Nederlandse link’, aldus het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken.

In de stad rijden geen bussen en treinen meer. Ieder huishouden moest maandag op een formuliertje invullen wie er namens het gezin boodschappen doet. De rest moet thuisblijven.

Belg besmet met virus Een van de negen Belgen die vanuit het Chinese Wuhan naar huis zijn gehaald, is besmet met het coronavirus. Dat meldt de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block dinsdag. De andere acht zouden niet geïnfecteerd zijn, ze hebben negatief getest. De besmette persoon verkeert in goede gezondheid en vertoont geen ziektesymptomen, meldt VRT Nieuws. De patiënt is overgeplaatst naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Volgens de GGD zal de besmette Belg de situatie van de Nederlanders niet veranderen. “Ze worden allemaal goed in de gaten gehouden”, aldus een woordvoerster. “De procedure die we volgen blijft het zelfde. Alle mensen zijn gezond.” De GGD meldde maandagavond dat de vijftien Nederlanders en twee Chinese partners hun quarantaineplek toegewezen hebben gekregen. Dat is thuis of op een centrale plek.

Nog geen evacuatie

Een evacuatie uit Wenzhou is nog niet aan de orde, zegt het ministerie. Nederlanders kunnen nog altijd zelf vertrekken. Horecaondernemer en IT’er Jos van den Broek (49) denkt er niet aan. Hij woont op het eiland Qidu, in het oosten van de stad. Maar hij heeft ook een restaurant in het centrum van de stad, waar hij nu bivakkeert. De beveiliger die op het pand zou passen is vertrokken.

“Ik mocht alleen van het eiland af op voorwaarde dat ik niet terug zou komen”, vertelt hij via de app WeChat. Hij begrijpt zijn dorpsgenoten wel. “Het is een sterk vergrijzend dorp, en ze zijn bang dat ouderen snel worden aangestoken.”

De situatie geeft de Nederlander een ‘oorlogsgevoel’. “Er is geen vijand en gelukkig zijn er geen bommen. Groenten heb ik zat in de achtertuin. Water, elektriciteit, alles is er. Maar het voelt heel vreemd.”

Vrijwilligers hebben de regie overgenomen in de buurt waar Van den Broek woont. Paniek is er niet, wel berusting. In Wuhan en in Wenzhou liggen de supermarktschappen vol. “Ik zorg wel dat ik genoeg voorraden heb”, zegt Potjer.

De autoriteiten nemen steeds drastischer stappen om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen. In Wenzhou is het nu strafbaar een besmetting niet te melden. Wie uit Hubei komt, moet zich registreren bij de politie.

Censuur aangescherpt

Ook de censuur is de afgelopen dagen aangescherpt om paniek te voorkomen. Van den Broek begrijpt dat. “Ik merk weinig van onrust onder mijn vrienden. Maar dat is misschien omdat de meest angstige video’s niet door te sturen zijn. Het heeft nadelen, maar in een land als China zie ik ook voordelen.”

Potjer kende Wuhan al van een studieproject. Na een studie bouwkunde wilde hij een tijdje nadenken over zijn toekomst, Wuhan vond hij daar een mooie plek voor. Hij zegt ‘vooral voor zichzelf’ in de stad te zitten. “Ik kom niet veel in contact met anderen, maar dat was ook al het idee.”

Ondanks een ongeruste moeder zag de afgestudeerd architect geen reden om te vertrekken. Net zomin als Van den Broek. “Stilzitten en spelletjes spelen is niets voor mij. Nu is het moment om na te denken over nieuwe mogelijkheden.”

Binnen twee weken werd in Wuhan het Huoshenshan-ziekenhuis uit de grond gestampt. het tijdelijke veldziekenhuis telt duizend bedden en is bedoeld voor slachtoffers van het nieuwe virus dat in de stad is ontdekt. Zo'n 1400 militaire medici zullen er patiënten behandelen. Beeld EPA

