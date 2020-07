Deze maatregelen nemen landen in Europa tegen de drukte aan de kust

Met de stijgende temperaturen stijgt ook de spanning bij de autoriteiten van kustplaatsen. Op sommige plekken in Europa zijn extra maatregelen genomen, waaronder een avondklok op stranden.

In het Belgische Knokke-Heist, dat drie weken geleden nog in het nieuws kwam omdat Nederlandse tieners er de boel op stelten zetten, zijn de autoriteiten streng. Sinds een week moet iedereen er een mondmasker op, zowel binnen als buiten.

Dat geldt voor alle plaatsen langs de Belgische kust: ook in het naastgelegen Blankenberge, waar de afgelopen dagen al 80 boetes werden uitgedeeld. De politie heeft een strenge instructie: geen waarschuwingen meer, iedereen die zich niet aan de looproute houdt of geen masker draagt meteen beboeten. Alleen op het strand, daar mag het masker af.

De politie in het Britse Bournemouth draait zelfs dubbele diensten. Bournemouth ligt in het zuiden van Engeland. Vorige maand, toen het ook mooi weer was, ontstonden daar chaotische taferelen. Een half miljoen mensen stapte in de auto naar de kust en lag daar handdoek aan handdoek te bakken. Zelfs van 30 centimeter afstand was geen sprake, laat staan van de Britse regel van twee meter. Dit weekeinde, nu de weersvoorspellingen opnieuw gunstig zijn, hopen de Britse autoriteiten dat een tweede keer te voorkomen.

De avondklok treft vooral jongeren

In het populaire Lulworth Cove in Dorset zijn de hekken alvast klaargezet om snel te kunnen handelen. Als er dit weekeinde te veel mensen komen, wordt de omgeving afgesloten.

Ook de burgemeester van het Bretonse stadje Quiberon heeft extra maatregelen genomen. Sinds daar vorige week bekend werd dat 421 jongeren besmet zijn met het coronavirus, heeft de burgemeester een avondklok ingesteld. Na negen uur ’s avonds is het strand verboden terrein. Die maatregel treft vooral jongeren, die graag na zonsondergang op het strand bij elkaar komen.

Dat is precies wat de burgemeester probeert te voorkomen. Hoewel de plaatselijke gezondheidsdienst nog bezig is met onderzoek naar de exacte besmettingshaard, is al wel bekend dat van de 42 jongeren die besmet raakten, de helft onder de 25 is. Die kregen het virus waarschijnlijk niet bij het zonnebaden, maar bij drankgelagen in het donker.

Ook op het Franse eiland Groix zijn de stranden ’s nachts gesloten, om te voorkomen dat beschonken jeugd op feestjes vergeet de nodige afstand te bewaren en elkaar aansteekt.

Uitbraken aan de Spaanse costa’s

Verder naar het zuiden, aan de Spaanse costa’s, zijn er ook plaatsen waar de autoriteiten grotere uitbraken vrezen. Toeristen zijn er in die regio amper meer, omdat veel Europese landen afraden om naar Barcelona te reizen. In die stad echter is de uitbraak grotendeels onder controle: gisteren werd een groot deel van de plaatselijke lockdown-maatregelen er opgeheven.

Maar de naburige stranden zijn nog niet corona-vrij. De beroemde reproductiewaarde, de R, daalde in Barcelona naar iets boven de 1, maar is in stranddorp Castelldefels, tussen Barcelona en Sitges, nog altijd 4.

De plaatselijke burgemeester geeft de schuld aan jongeren die op zijn strand aan het feesten zijn geweest. De gemiddelde leeftijd van de geïnfecteerden is ook daar inderdaad laag: de meeste besmettingen worden er geconstateerd bij mensen onder de 40 jaar.

