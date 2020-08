Deze lama zorgt voor ontspanning in oververhit Portland

Als ergens in Amerika de spanningen de afgelopen tijd hoog opliepen, dan wel in de noordwestelijke stad Portland, waar president Trump zwaarbewapende federale agenten naartoe stuurde om hard op te treden tegen Black Lives Matter-demonstranten.

Inmiddels is het rustiger, en misschien is dat wel een klein beetje de verdienste van Caesar, die de afgelopen dagen uitgegroeide tot een soort mascotte van de protesten. Caesar is een therapeutische lama, schrijdt statig rond tussen de demonstranten en laat zich door iedereen knuffelen. Daar wordt iedereen rustiger van, aldus zijn baas, die zelf toepasselijk Larry McCool heet.

Federale politieagenten begroeten lama Caesar tijdens hun pauze. Beeld Reuters

Brenger van kalmte

Caesar, bijgenaamd ‘the no drama llama’, liep ook voor de huidige ronde protesten al vaak rond op allerlei milieu- en burgerrechtendemonstraties, en is er in eerste instantie om de demonstranten te ondersteunen. Maar het is ook al gebeurd dat politieagenten hem kwamen knuffelen, vertelt McCool aan The Washington Post. “Caesar brengt kalmte en vermindert spanningen in dit soort extreem ontvlambare situaties, omdat iedereen net zoveel van hem houdt als hij van iedereen.”

Toch is drama niet helemaal afwezig in het leven van Caesar. Tot vorig jaar had hij in Portland en omstreken concurrentie van een andere therapeutische lama, Rojo. De twee eigenaren wisselden via sociale media vaak stekeligheden uit, de rustgevende invloed van hun dieren ten spijt. Rojo is inmiddels overleden, en misschien is dat maar beter. Stel je voor dat de twee baasjes elkaar tijdens de protesten waren tegengekomen; dan was het natuurlijk helemaal uit de hand gelopen.

Lees ook:

Pleidooi voor een alpaca tegen de somberheid

Je hebt soms dat de moedeloosheid toeslaat. Dagen waarop een rapper vrouwen hoeren noemt of waarop buschauffeurs staken om naar de wc te kunnen. Waarop mensen die werden veroordeeld omdat ze hun vriendin mishandelden vinden dat ze best een voorbeeldfunctie kunnen houden bij een Olympisch Comité. Op die dagen is het goed het zoekscherm te openen en daar de alpaca van Haarlem in te vullen.