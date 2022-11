Deze keer zijn de Republikeinen écht klaar met Trump – hopen ze althans

Iemand die beweert dat Donald Trump nu toch écht zijn politieke graf gegraven heeft, blijkt het achteraf meestal bij het verkeerde eind te hebben. Dus als hij deze dinsdag – zoals hij al weken van plan is – officieel zijn presidentscampagne voor 2024 lanceert, dan moet je niet uitsluiten dat hij de nominatie van de Republikeinse Partij gewoon weer binnensleept. En daarna zijn alle uitkomsten denkbaar.

Toch vragen zelfs de vertrouwelingen van de oud-president zich af of nu wel het goede moment is. Naar verluidt oefenen ze druk uit op Trump om zijn ‘grote aankondiging’ uit te stellen. De aankondiging van die aankondiging – Trump weet hoe je een hype opbouwt – kwam op het moment dat de Republikeinen nog op een overtuigende verkiezingszege af leken te stevenen.

Die verkiezingen werden een sof. Het moest op maandag nog steeds duidelijk worden of de Republikeinen tenminste een krappe meerderheid in het Huis terug zouden pakken. De Senaat bleef Democratisch, en de schuld daarvoor wordt door veel Republikeinen inmiddels openlijk gelegd bij de tegenvallende kandidaten die door Trump ondersteund werden.

Dilemma

Het is een dilemma voor Trump: als hij zijn aankondiging inderdaad uitstelt, geeft hij in feite toe dat hij zwak staat, en als er iets is waar Donald Trump een hekel aan heeft, dan is het wel zwaktes toegeven. Maar als hij nu doorgaat met zijn aankondiging, dan komt die op een moment dat hij, nu ja, objectief gezien wel écht zwak staat. En dat zal hem allerwegen worden ingewreven.

Door Republikeinen die altijd al wat afstand van hem gehouden hadden, en die zondag in de politieke talkshows hun partijgenoten dus vertellen dat het nu echt tijd is om te breken met Trump. Door de stoet Republikeinse partijstrategen die overal voorrekenden dat Trump inmiddels een bewezen verkiezingsrisico is, na drie tegenvallende verkiezingen in 2018, 2020 en 2022. Maar vooral: door de media van Rupert Murdoch, zoals Fox News, The Wall Street Journal en de New York Post, die eerder het pad naar de macht voor Trump baanden. Die zijn ineens kritisch op Trump, en dat is nieuw. Met name de New York Post voert openlijk campagne voor Ron DeSantis, die in Florida wél resultaten leverde. Is dat dan eindelijk de doodsklok voor Trumps politieke carrière?

Het is natuurlijk niet voor het eerst dat zo’n kritisch koor aanzwelt, en ook weer wegsterft. Nadat in 2016 een video uitlekte waarin Trump zijn strategie voor het betasten van vrouwen uit de doeken deed, wilde niemand in de partij meer iets met hem te maken hebben – voor eventjes. Na de bestorming van het Capitool veroordeelden veel Republikeinen hun leider, om hem daarna toch weer in de armen te sluiten, toen bleek dat zijn aanhang hem trouw bleef.

Machtsfactor

Want die aanhang blijft een machtsfactor. In de Washington Post schat de Republikeinse opiniepeiler Whit Ayres dat er drie groepen Republikeinen zijn. 10 procent zijn ‘Never Trumpers’, die nooit op hem zullen stemmen. Zo’n 50 procent zijn ‘Maybe Trumpers’, die op hem stemden, dat eventueel weer zouden doen, al dan niet met tegenzin, en die ook zeker open zouden staan voor een nieuwe leider.

Dan houd je nog altijd veertig procent ‘Always Trumpers’ over, die hem door dik en dun steunen. Zolang die groep niet van gedachten verandert, is het voor andere Republikeinse kandidaten misschien wel onmogelijk om Republikeinse voorverkiezingen te winnen, en blijft het voor Republikeinen moeilijk om algemene verkiezingen te winnen.

Senator Bernie Sanders vatte het dilemma deze week samen vanuit het perspectief van de politiek tegenstander. Als Amerikaans burger vond hij het vooruitzicht van weer een Trumpcampagne een ‘absolute horrorshow’. Maar als politicus die hoopt dat de Republikeinen in 2024 het Witte Huis niet terugpakken ‘zou zijn kandidatuur waarschijnlijk goed nieuws zijn’.

