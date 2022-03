Deze kamikaze-drones spelen een belangrijke rol in het oorlogsverloop in Oekraïne

“De Switchblade is er in twee varianten: een vliegende scherfgranaat om soldaten van de vijand uit te schakelen en een zwaardere om tanks op te blazen. Het zijn drones die in een rugzak passen. Bij gebruik zijn het op afstand bestuurde precisie-granaten. De Switchblade 300 is niet langer dan 60 centimeter en weegt nog geen 2,5 kilo. De Switchblade 600 weegt tien keer zoveel, maar is nog steeds op de rug te vervoeren Ze worden ook wel kamikaze-drones genoemd , omdat ze maar eenmalig te gebruiken zijn. Dit soort wapens zorgen inmiddels voor een doorbraak in de oorlog in Oekraïne.

“President Joe Biden ziet de Switchblade als een defensief wapen. Die willen de Verenigde Staten wel leveren aan Oekraïne, in tegenstelling tot offensieve wapens zoals de veel grotere Reaper-drones. De kleine Switchblade 300 en 600 worden gebruikt om aanvoerlijnen van olietanks, vrachtwagens en tanks aan te vallen, zoals de Russische kolonne van 60 kilometer die vaststond voor de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Hier een dergelijke Switchblade-drone op een archieffoto van de fabrikant AeroVironment/ Beeld AFP

Groeispurt

“Je ziet het Russische leger gebruikmaken van een oude koude-oorlogsstrategie, door met grote kolonnes voertuigen, wapens en manschappen een land te willen veroveren. De Oekraïners verdedigen zich met een hele andere strategie. Ze maken veel gebruik van kleine commerciële drones, die bewapend zijn voor militair gebruik, de zogenaamde zelfmoorddrones, die ontploffen als ze een doel raken. Ze zijn niet zo precies als de Switchblades bij het raken van hun doel. Het land had veel behoefte aan dit soort drones en heeft een groeispurt in de ontwikkeling ervan gemaakt. Ze worden nu binnenlands geproduceerd om tegen de Russische troepen te gebruiken.

“Zo beschikken kleine Oekraïense eenheden ook over antitankwapens, zoals de Javelins, waarvan Biden er ook 2000 gaat leveren, en over de kleine bewapende drones en straks dus de Switchblades. Die gebruiken ze in combinatie met nachtzichtapparatuur uit het Westen. Russische tanks, pantserwagens en troepen worden dan bestookt als het donker is. Dat is tot nu toe erg effectief gebleken en de Oekraïense aanvallers blijven uit het zicht van de vijand.

Onder de radar

“Ook de Turkse Bayraktar BT2-drones zijn tot nu toe succesvol ingezet. Deze drones zijn de oren en ogen in de lucht van het Oekraïense leger en kunnen met raketten Russische doelen vernietigen. Ze vliegen bij bewolkt weer om niet gezien te worden door Russische gevechtsvliegtuigen en laag over de grond om onder de radar te blijven. Van de circa dertig Bayraktars zijn er pas circa drie neergehaald.

“We zien in Oekraïne een nieuw tijdperk aanbreken in oorlogvoering. Het is de volgende stap, strijden met op afstand bestuurde precisiewapens. Het geeft minder burgerslachtoffers. Tegelijkertijd zit er een groot risico aan de verspreiding van dit soort makkelijk te vervoeren wapens, als ze in handen komen van terroristen die er, bijvoorbeeld in Europa, aanslagen mee willen plegen.”

