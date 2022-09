Deze Italianen stemmen op de ultrarechtse Giorgia Meloni. ‘Ze is een sterke vrouw, maar zonder agressief te zijn’

De burgemeester van het Italiaanse Montefiascone hoopt dat de inwoners van haar dorp kiezen voor de centrumlinkse partij. Maar die kans is klein. Correspondent Pauline Valkenet bracht een dag door op het plaatselijke stembureau.

Gisteren is de herfst in het plaatsje Montefiascone aangekomen. Deze zondag waarop de Italianen hun nieuwe parlement kiezen, begint hier dan ook kil, met flarden mist tussen de heuvels vol wijnranken. Rond negenen trekt de mist op en stapt Giulia De Santis de A. Manzonischool binnen.

De montefiasconesi hebben deze 34-jarige kordate vrouw vorig jaar tot hun burgemeester gekozen. In dit plaatsje op ruim 100 kilometer ten noorden van Rome stemmen de tienduizend kiezers gewoonlijk rechts, maar De Santis is opvallend genoeg van de centrumlinkse Partito Democratico – de grootste partij op links. “In Montefiascone hebben bij de vorige landelijke verkiezingen in 2018 maar duizend mensen op de PD gestemd. Ik hoop dat het er dit jaar, dankzij mij, aanzienlijk meer zullen zijn”, zegt de burgemeester terwijl ze de handen van een paar kiezers schudt.

Maar De Santis wacht om 23.00 uur, wanneer de stembureaus sluiten en de eerste exitpoll komt, waarschijnlijk een teleurstelling. Want net als in het hele land lijken ook hier de meeste kiezers voor Giorgia Meloni en haar ultrarechtse Broeders van Italië te gaan.

‘Het betekent het einde van de linkse vriendjespolitiek’

Terwijl twee politiemannen in de hal van het roze schoolgebouw iedereen met een opgewekt ‘Buongiorno!’ begroeten, brengt de gesoigneerde zestiger Paola haar stem uit – haar achternaam mag hier niet worden vermeld. “Ik kon niet wáchten om te stemmen. Na de ongekozen regering van techneut Mario Draghi is het de hoogste tijd dat het Italiaanse volk weer mag beslissen door wie het wordt geregeerd.”

Het stemlokaal in de A. Manzonischool. Beeld Pauline Valkenet

Paola’s stem gaat naar Meloni. “Ik verwacht geen wonderen. Maar ik weet zeker dat het met haar partij aan de macht beter zal gaan met Italië: het betekent het einde van de linkse vriendjespolitiek.” Dat Meloni een goede kans maakt om de eerste vrouwelijke premier te worden, doet Paola helemaal stralen. “Meraviglioso! Geweldig! Ze is een sterke vrouw, maar zonder agressief te zijn. Ik heb veel waardering voor haar.”

Halverwege de ochtend komen twee carabinieri in hun zwart-rode uniformen bij het stembureau aanrijden. “We checken even of alles goed gaat. Zo doen wij dat in Italië”, zegt een van hen. “En als onze collega’s van de politie trek hebben in koffie, gaan we dat even voor ze halen.” Een minuut later staan de twee alweer buiten. “Alles in orde. En ze wilden geen koffie”, zeggen ze lachend.

‘Ik wil Meloni een kans geven’

Na hen komt Francesco Sitra, een vijftiger in een elegant blauw pak, naar buiten gelopen. Hij heeft ook op Broeders van Italië gestemd. “Ik verwacht dat Meloni gaat optreden tegen de bootmigratie. Dan vallen er in de Middellandse Zee minder doden en hebben de Italianen minder problemen.” Dat haar post-fascistische partij nooit eerder landelijk heeft geregeerd, vindt Sitra een pluspunt. “Ik wil Meloni een kans geven. Ze is nu veel minder extreem dan in haar jonge jaren bij de MSI. Ze gaat het vast goed doen.”

Inmiddels heeft de zon het pleintje voor de A. Manzonischool opgewarmd. Renato van 69 – die ook niet wil dat zijn achternaam hier wordt opgeschreven – snelt naar buiten. Zijn zoon is wijnproducent en heeft gisteren de druiven geoogst, dus is er nu veel werk aan de winkel. Renato gaat helpen. “Maar eerst heb ik op de kleine centrumpartij Azione gestemd. De oude Romeinen zeiden al: ‘La virtù sta nel mezzo’, oftewel: het midden tussen twee extremen is het beste. Ik houd niet van extreemrechts en niet van extreemlinks. Azione is gematigd, pro-Europees, de partij van het gezonde verstand.”

Dat de zeer rechtse alliantie van Broeders van Italië, Lega en Forza Italia deze verkiezingen wint, zoals de peilingen voorspellen, weet hij zo net nog niet. “Ontzettend veel kiezers twijfelden nog. Zij kunnen nog best voor een verrassende uitslag zorgen.”

De volledige namen van Paola en Renato zijn bekend bij de hoofdredactie.

