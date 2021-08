Deze Franse restaurants testen nu al de straks verplichte coronapas die kinderlijk eenvoudig zou moeten zijn

Het wil maar geen strandweer worden in Trouville-sur-Mer. Pas aan het eind van de middag laat de zon zich even zien. Aan de Côte Fleurie, de bloemenkust, valt het weer al het hele seizoen tegen. En dan schoot het aantal besmettingen hier ook nog eens door het dak: vorige week zondag werden er meer dan 950 geteld op 100.000 inwoners.

Om sluiting van de horeca te voorkomen, besloten de lokale autoriteiten de pass sanitaire, of coronapas, alvast in te voeren. Klanten moeten bewijzen dat zij volledig zijn ingeënt, dat zij recent negatief zijn getest of Covid hebben gehad. Dat kan met een QR-code in een app of met een papier. Vanaf 9 augustus is de pas in het hele land verplicht.

Zo werkt het coronabewijs in Frankrijk Zonder pass sanitaire zijn alle ‘voorzieningen voor cultuur en vrije tijd’ waar meer dan vijftig personen aanwezig nu al niet toegankelijk in Frankrijk. Dat zijn bijvoorbeeld musea, pretparken, dierentuinen, zwembaden, theaters, en bioscopen. Vanaf 9 augustus is de pas ook nodig voor wie een restaurants of café wil bezoeken – zelfs op het terras – en in ziekenhuizen, treinen, bussen (die langere afstanden afleggen) en vliegtuigen. Nederlandse toeristen kunnen de QR-code in hun CoronaCheck-app laten zien om te bewijzen dat ze gevaccineerd, negatief getest of genezen zijn. Het strenge nieuwe beleid leidde in Frankrijk tot protesten. In verschillende Franse steden wordt al enkele zaterdagen geprotesteerd. Dit weekend kwamen zo’n 200.000 tegenstanders op de been.

Triest slot van slechte zomer

Alle eet- en drinkgelegenheden aan de boulevard langs het kustriviertje de Touques hebben op het raam of de deur een affiche met een QR-code geplakt. Scannen, staat er, is simple comme bonjour, kinderlijk eenvoudig.

Maar dat valt erg tegen, volgens Scott Metenier, bedrijfsleider van restaurant L’Atelier dat uitkijkt op het monumentale casino. “Veel klanten lopen boos weg. Terwijl wij ze uiteindelijk niet eens kunnen weigeren omdat de wet nog niet van kracht is. En wat denk je van ouderen die hun QR-code op een papier hebben dat ze vergeten als ze deur uitgaan?”

Het experiment is het trieste slot van een slechte zomer, concludeert Metenier. “Ik heb hier 80 couverts, maar er zijn hooguit 25 plaatsen bezet. Het was beter geweest om te sluiten, met de steunmaatregelen hadden we de schade kunnen beperken.”

L’Atelier speelt het spel mee, maar dat geldt lang niet voor iedereen. Hotel-restaurant Le Central, een ouderwetse brasserie met grote spiegels en roodleren bankjes, geeft toe niemand te vragen naar de pass sanitaire. En nee, daar worden verder geen mededelingen over gedaan.

Voor heel wat andere zaken geldt hetzelfde. “Het is nog niet zover”, zegt Florian Cadix van Chez Paulette, een hippe bistro in industriële stijl. “Vanaf 9 augustus gaan wij systematisch controleren en dan zijn wij ook strafbaar als wij dat niet doen.”

Beeld Kleis Jager

Voor als het straks menens is

“Onverantwoord”, noemt Yann France zijn collega’s die niet meedoen. France was als voorzitter van de departementale afdeling van de horecabond UMIH betrokken bij het akkoord. “Het was óf deze test met de pass sanitaire, of de boel sluiten. Maar sommigen denken: mooi, wij blijven dus open en trekken ons verder nergens wat van aan.”

Toch spreekt France van een succes. “Een grote meerderheid houdt zich aan de afspraak. Wat ik hoor is dat acht op de tien klanten een pass sanitaire heeft, dat geeft moed voor als het straks menens is.” Zelf heeft France een zaak in Deauville, dat met zijn paardenrenbaan en filmfestival het chiquere broertje is van Trouville. “Het is een gastronomisch restaurant waar een ouder publiek komt met een hoge vaccinatiegraad. Ik heb nog niemand zonder pas gezien.”

Ook David Piel, die voor het stadhuis in Normandische vakwerkstijl van Deauville staat, heeft geen enkel probleem met de pas. “We moeten zo snel mogelijk van die virusellende af.” Met zijn vrouw en twee kinderen bezocht hij net de invasiestranden. Dat heeft Piel – piloot bij Air France – aan het denken gezet: “Die soldaten offerden zichzelf op voor de vrede, voor het algemeen belang. Nu doen mensen moeilijk over een prik of die pas. Dat is toch niet te geloven?”

Daar is Jean-Louis Collignon, franchisehouder van een vestiging van de keten Au Bureau, het mee eens. Alleen voorziet hij dat de pas straks voor herrie gaat zorgen. “Ik garandeer je dat er behoorlijk wat mensen moeilijk gaan doen. En ik heb hier maar één werknemer voor het hele terras van dertig tafels, die kan als het vol is niet iedereen controleren. Als je dan een boete krijgt – 1500 euro bij de eerste overtreding – dan is dat erg zuur.”

