Deze coup is er één te veel: waarom Niger plotseling zo belangrijk is

Het gebeurt niet vaak dat analyses over een staatsgreep in een arm Afrikaans land Europese voorpagina’s sieren. Het gebeurt nog minder vaak dat die media-aandacht blijvend is, voor een land dat de afgelopen jaren in Nederlandse kranten alleen in bijzinnen werd genoemd. Ook komt het niet vaak voor dat de buurlanden in West-Afrika zó heftig reageren op een coup, tot het dreigen met een multilaterale invasie om de democratie te herstellen aan toe.

Het tekent het plotselinge belang van Niger, een van de armste landen ter wereld, met zo’n 26 miljoen inwoners. Tenminste, het belang van de staatsgreep op 26 juli. Toen werd de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum aan de kant geschoven door een van zijn vertrouwelingen, Abdourahamane Tchiani, chef van zijn presidentiële garde. Het leger heeft de macht gegrepen in Niger, plots let iedereen op. Maar waarom?

Een eerste reden dat de coup hier zoveel aandacht krijgt is omdat niemand hem echt zag aankomen. Er was eigenlijk geen goede aanleiding toe, zegt veiligheidsexpert Fahiraman Koné, werkend voor denktank Institute for Security Studies, vanuit Burkina Faso. “Niger leek op de goede weg, Niger was stabiel. Ja, er waren spanningen rondom de machtsoverdracht, twee jaar terug. Er zijn twee eerdere couppogingen tegen Bazoum in de kiem gesmoord. Onvrede onder de bevolking is er altijd al geweest, dat is niet gek, het is nog altijd zo’n beetje het armste land ter wereld – en ook Niger heeft een lange geschiedenis van coups en pogingen daartoe. Maar toch kwam deze staatsgreep als een verrassing – ook voor veel Nigerezen zelf.”

Het was uiteindelijk Tchiani die zijn kans greep om de president aan de kant te zetten. De militair maakte naam onder Bazoums voorganger Mahamadou Issoufou door complotten tegen zijn baas te ontmantelen die hij zelf had bedacht. Naar zijn echte motivatie om nu door te pakken blijft het nog altijd gissen – het is goed mogelijk dat het hem gewoon om de macht te doen was, en hij zijn kans afwachtte totdat de politieke wind zoveel mogelijk in zijn voordeel waaide. Een theorie is dat Bazoum op het punt stond Tchiani over te plaatsen – iets wat de president in een van zijn interviews vanuit gevangenschap overigens heeft ontkend.

Niger, weliswaar een van de armste landen ter wereld, gold als hoopvol bastion, zegt ook de Leidse Afrika-deskundige Mirjam de Bruijn. De democratisch gekozen Bazoum werd twee jaar geleden ingezworen als president in de eerste vreedzame machtsoverdracht in het land sinds het in 1960 onafhankelijk werd van Frankrijk. De democratie was zeker niet perfect, maar het land leek, zeker vergeleken met omringende landen als Mali, Tsjaad en Burkina Faso, op de goede weg. Bazoum onderhield goede banden met het Westen, met name met de Fransen en de Amerikanen, als zo’n beetje het laatste land op de Sahel. De junta zelf exploiteert de anti-Franse sentimenten onder de bevolking en laat zich virulent antiwesters uit – waarmee het duidelijk is dat het Westen aan invloed gaat verliezen in de regio.

Uranium, Francafrique, en migratie

Het verlies van deze westerse invloed wordt vaak gekoppeld aan een paar steekwoorden: grondstoffen, Rusland en migratie. Om met dat eerste te beginnen: Niger heeft een aantal uraniummijnen, die van oudsher worden uitgebaat door de voormalige koloniale machthebber Frankrijk. Maar Frankrijk is ondertussen al lang niet meer zo afhankelijk van Niger. De kerncentrales waarmee in Frankrijk het licht aangaat draaien nog maar op 10 tot 15 procent op Nigerees uranium, becijferde Le Monde, de rest wordt al tijden uit andere landen gehaald.

Nee, wat betreft Frankrijk zijn het niet zozeer economische, maar emotionele banden die te lijden hebben onder de staatsgreep. Begin augustus liet de junta zich in een volgepakt stadion in hoofdstad Niamey toejuichen door aanhangers. Daar werd onder luid gejoel een haan, als symbool van Frankrijk, geschilderd in de driekleur, onthoofd. Zoiets wordt gevoeld in Parijs: het aanwakkeren van de anti-Franse sentimenten door de coupplegers is de zoveelste bevestiging dat de bevolking Frankrijk echt buiten de deur wil hebben. Het is vooral een moeilijk te vangen, emotioneel gevoel, denkt De Bruijn, wat de coups in Burkina Faso en Mali ook al duidelijk maakten. “Francafrique is voorbij, en dat is voor het trotse Europese land moeilijk te accepteren. Dat loslaten kost ontzettend veel moeite.”

Aanhangers van de militaire junta hangen een Russische vlag op in Niamey, Niger. Beeld AP

Dan migratie: voor de EU is het omvangrijke woestijnland Niger een belangrijke partner in het tegengaan van grote aantallen vluchtelingen richting Europa. Nederland zelf droeg zo’n 5 miljoen euro bij om grensbewakers in Niger op te leiden – betalingen die, net als veel andere westerse geldstromen, voorlopig zijn opgeschort. “Het democratische Niger wordt in deze context een beetje gezien als de buitengrens van Europa”, zegt De Bruijn. En het Westen moet nog maar zien of ze met de huidige militaire machthebbers net zulke zaken kunnen doen als met Bazoum.

Rusland wordt vooral genoemd vanuit de gedachte dat zodra het Westen buiten de deur wordt gezet, de Russen zullen worden binnengehaald. Zoals met Wagner gebeurde, het Russische huurlingenleger dat werd ingehuurd in de Centraal Afrikaanse Republiek of buurland Mali om militaire regimes aldaar te stutten. En dan wordt er weliswaar in de straten van Niamey met Russische vlaggen gezwaaid, er is op dit moment verder geen enkele indicatie dat Rusland of de huurlingen van Wagner zijn gebeld door leden van de junta, zegt Fahiraman Koné.

Jihadisme

Maar de belangrijkste reden waarom het Westen, de VN, media, en omringende landen zo heftig reageren op de coup in Niger heeft te maken met de grootste bedreiging voor de Sahel-landen op dit moment zelf. De golf van jihadistische bewegingen die de afgelopen jaren zijn opgekomen en al duizenden slachtoffers in de regio eisten. Op het grondgebied van Niger zijn onder andere Nusrat al-Islam en verschillende vertakkingen van Islamitische Staat actief.

Zelf zegt coupleider Tchiani te hebben ingegrepen omdat Bazoum te weinig zou doen aan dit probleem. De militaire junta zei vorige week de afgezette president te vervolgen voor hoogverraad, omdat hij de veiligheid van zijn land te grabbel zou hebben gegooid.

Maar de junta heeft vorige week een gevoelige tik gekregen door de aanval van een jihadistische beweging in het zuidwesten van het land. Nabij de grens met Burkina Faso kwamen zeventien Nigerese soldaten om het leven, nog eens twintig raakten gewond. Het geldt als de grootste en dodelijkste jihadistische aanval in de afgelopen zes maanden. “Bovendien kwamen in die zes maanden in Niger maar twee noemenswaardige aanslagen voor”, zegt Koné, die duidelijk maakt dat de coup juist koren op de molen is van de vele jihadistische strijdgroepen in het land.

Want ondertussen is westerse noodsteun opgeschort. Blijven de Amerikaanse en Franse troepen in hun barakken. En heeft zo’n beetje het armste land ter wereld flink te lijden onder de strenge sancties die de omringende landen tegen het militaire bewind hebben ingesteld, waardoor onder andere voedselprijzen de afgelopen weken omhoog schoten. Ideale omstandigheden waaronder terreurmilities welig kunnen tieren.

Slap excuus

Dat Bazoum te weinig zou hebben gedaan aan de jihadistische dreiging, zoals de coupplegers claimen, is daarbij een excuus. Een slap excuus, voor wie de cijfers erbij pakt. Allereerst hebben coups de afgelopen jaren in omringende landen als Mali en Burkina Faso juist voor meer anarchie in die twee landen gezorgd, met als resultaat meer terreurincidenten en jihadistische bewegingen. Vorig jaar eisten jihadistische aanslagen in sub-Sahara-Afrika zo’n tienduizend slachtoffers, een enorme toename vergeleken met het jaar ervoor.

Ondertussen namen juist in Niger de afgelopen twee jaar terroristische incidenten af, blijkt uit cijfers van de Britse dataverzamelaars van ACLED. Ook hier: Niger als laatste bastion in de strijd tegen het jihadisme op de Sahel. “Niger onder Bazoum was juist zo’n beetje het enige land in de Sahel dat daadwerkelijk resultaat wist te boeken in de strijd tegen het jihadisme”, zegt jihadisme-expert Koné.

Dat kon het doen door samen te werken met de Amerikanen en de Fransen, die beide een belangrijke legerbasis nabij Niamey hebben. Beide landen hebben elk zo’n 1500 troepen in Niger gestationeerd, die de laatste jaren samenwerken met het Nigerese leger en deze troepen hebben getraind. “De aanpak van Bazoum was gesteund op twee pilaren”, zegt Koné. “Naast militaire repressie, ook een non-militaire benadering. Om de terreur bij de wortels aan te pakken.”

In West-Afrika is niet zozeer religieus fanatisme de belangrijkste aantrekkingskracht voor veelal jonge mannen om zich aan te sluiten bij een terroristische groepering, maar simpelweg verveling. Religieus-ideologische redenen blijken in straatarme landen als Burkina Faso, Mali en Niger van ondergeschikt belang om de wapens op te nemen, constateerden onderzoekers van VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP begin dit jaar in een omvangrijk rapport, waarin zij zagen dat het epicentrum van islamitisch terrorisme was verschoven van het Midden-Oosten naar sub-Sahara-Afrika.

Daarmee is ook de voornaamste motivatie van jonge mannen om zich aan te sluiten bij jihadistische bewegingen verschoven. De aantrekkingskracht van deze strijdgroepen – zoals Boko Haram (Nigeria) en Al-Shabaab (Somalië), of de regionale vertakkingen van Islamitische Staat (de Sahel-landen) – is steeds vaker economisch van aard. De uitzichtloosheid van een leven in deze Afrikaanse landen zorgt voor een vruchtbare voedingsbodem voor terreur.

Burgerschapsprogramma’s

Dat begreep Bazoum ook, die daar wat aan wilde doen door een klein beetje uitzicht in die levens aan te brengen, zegt Koné. “Dat deed zijn regering door te investeren in burgerschapsprogramma’s, onderwijs en zorg. Door te gaan praten met jonge jihadisten. Door ze amnestie aan te bieden, in plaats van ze op te jagen. Door met overleg spanningen weg te nemen tussen diverse etnische groeperingen.” Zijn benadering was er een van verzoening boven strijd, zo omschreef Bazoum het eerder dit jaar nog zelf.

Koné: “We zullen moeten zien wat de gevolgen zijn van deze coup. Ja, Tchiani heeft de benadering van Bazoum bekritiseerd, maar we weten niet of dat ook echt betekent dat hij van strategie gaat veranderen. Er is een kleine toename van jihadistische aanvallen, in de afgelopen twee weken al drie, maar ik kan nog niet zeggen of dat een trend of toeval is.”

Het jihadisme in de Sahel lijkt op nog een andere manier te verschillen van dat in het Midden-Oosten. Daar was ISIS er duidelijk op geënt het kalifaat te stichten, zegt Koné. “Momenteel richten de bewegingen in Mali, Burkina Faso en Niger zich met name erop gebied op het platteland in bezit te krijgen, en niet zozeer op de omverwerping van de overheden. Ja, ze willen een stuk grondgebied waar ze de sharia kunnen invoeren, maar de hoofdsteden zijn vooralsnog geen doelwit – ik betwijfel of ze daar momenteel wel de capaciteit toe hebben.” En ze gebruiken vanzelfsprekend antiwesterse retoriek, maar tot dusver worden zelden aanslagen in het Westen opgeëist door deze groeperingen.

Ecowas

De opkomst is vooral in de regio zelf fnuikend voor economische samenwerking, voor vooruitgang. De omringende landen, verenigd in het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas, zien vooral dat de coupplegers in eigenbelang behandelen. Daarom heeft Ecowas een rode lijn getrokken. Het is de laatste reden van het belang van deze coup: het voortbestaan van Ecowas staat op het spel.

Deze coup is er één te veel, zo maakte het West-Afrikaanse landenblok, waarvan Niger lid van is, duidelijk. Al voor de staatsgreep verkondigde de nieuwe voorzitter Nigeria geen nieuwe coups meer te zullen tolereren, nadat lidstaten Mali en Burkina Faso de afgelopen jaren ook in handen van militairen vielen. Vandaar de harde taal, vandaar dat het momenteel nog altijd een interventiemacht achter de hand houdt, als laatste redmiddel, om de democratie in Niger te herstellen.

“De situatie in Niger is een echte test voor zowel de geloofwaardigheid als de eenheid van dit samenwerkingsverband”, zegt Koné. “En nu al zie je de eerste scheurtjes verschijnen binnen dat blok, over wat de juiste benadering is.” Of, zoals Afrika-deskundige De Bruijn het ziet: “Niets doen is geen optie. Dan kan Ecowas zichzelf wel opdoeken.”

