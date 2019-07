Detentiecentra VS zijn ‘tikkende tijdbommen’ waarschuwt inspectie

Het rapport geeft nieuwe brandstof aan de discussie over de omstandigheden in zulke detentiecentra. Eerder vergeleek het Democratisch Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez ze met concentratiekampen.

Asielzoekers die aangehouden worden, mogen eigenlijk maximaal 72 uur vastgehouden worden door de grenspolitie. Daarna moeten ze overgedragen worden aan andere diensten. Maar doordat het aantal aanhoudingen bij de grens in de eerste helft van 2019 flink steeg, zitten alle faciliteiten overvol, en lukt dat vaak niet.

Volgens het inspectierapport zitten 3400 van de bijna 8000 mensen in grensdetentie daar langer dan 72 uur, in bepaalde gevallen zelfs bijna een maand en zijn de omstandigheden zorgwekkend. Cellen herbergen vaak twee keer zoveel mensen als toegestaan. Mensen kunnen zich in veel gevallen niet wassen en krijgen soms alleen maar boterhammen met worst te eten. De inspectie maakt zich vooral zorgen over het lot van kinderen.

Er zouden zich de afgelopen tijd al verscheidene ‘veiligheidsincidenten’ hebben voorgedaan, waarbij gedetineerden de wc's verstoppen met sokken en lakens en laten overstromen, in een poging even vrijgelaten te worden uit hun cellen. De situatie is een ‘tikkende tijdbom’, tekende de inspectie op uit de mond van personeel. “We moesten een inspectie beëindigen omdat onze aanwezigheid een moeilijke situatie nog verder uit de hand dreigde te laten lopen. Toen gedetineerden ons in de gaten kregen, sloegen ze op hun celdeuren, drukten briefjes tegen het raam met de tijd dat ze al vast zaten en wezen op bewijs van die tijd (namelijk hun baarden).”

Het Congres nam vorige week een wet aan waarin 4,6 miljard dollar aan noodhulp wordt vrijgemaakt voor het verbeteren van de omstandigheden in de detentiecentra.

