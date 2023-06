DeSantis trekt de aandacht weer naar zich toe met migrantenstunt

Ron DeSantis is een ‘kleine, zielige man’ en de gouverneur van Florida heeft zich bovendien schuldig gemaakt aan ontvoering, meent gouverneur van Californië Gavin Newsom. De reden van de Democraat om zo uit te vallen tegen zijn (Republikeinse) collega uit Florida is het transport van 36 migranten, die vorige week vanaf de zuidgrens van de VS per chartervlucht naar Sacramento werden gestuurd. Geregeld door de regering van Florida, zo gaf de staat dinsdag toe.

Florida ontkent dat het om een ontvoering gaat. De migranten, veelal afkomstig uit Venezuela en Colombia, zouden er vrijwillig voor hebben gekozen naar Californië door te reizen. Het Openbaar Ministerie in Californië zegt dat veel migranten weliswaar een papiertje hadden ondertekend, maar dat ze na aankomst geen idee hadden van waar ze zich bevonden. Alleen dat hen een baan in het vooruitzicht was gesteld.

Aandachtseconomie

Drie dozijn asielzoekers is niets vergeleken met de tienduizenden migranten die jaarlijks de zuidgrens van de VS oversteken. Heus niet dus dat dit de druk op de asielopvang in Florida ook maar met een milligrammetje zal verlichten. Wél is de politieke ophef goud waard in de aandachtseconomie rondom het Amerikaanse verkiezingscircus, zeker nu steeds meer Republikeinen hun kandidaatstelling voor het presidentschap bekendmaken. Ron DeSantis is hierin bij de Republikeinen de voornaamste concurrent van Donald Trump. En net als Trump streeft DeSantis een uiterst strenge immigratiepolitiek na – vorige week nog beloofde hij de door Trump nooit afgebouwde grensmuur met Mexico wél af te bouwen.

Ook haalde DeSantis dit trucje al eens eerder uit. Afgelopen september stuurde hij twee vliegtuigen met migranten naar Martha’s Vineyard: een eilandje voor de kust van Massachusetts, waar een hoop rijke Democraten uit New York en Boston hun zomerhuis hebben. Een groep die door DeSantis veelvuldig wordt beschuldigd van hypocrisie, wat hij met zijn stunt wilde illustreren. Dat argeloze asielzoekers werden gebruikt om een politiek punt te scoren deed even niet ter zake, net als nu.

Gouverneur van Californië Gavin Newsom. Beeld AFP

Ondertussen weet iedereen dat Gavin Newsom over dit alles heel anders denkt. De progressieve gouverneur van het diep-democratische Californië is de perfecte slijpsteen voor het hardrechtse profiel van DeSantis, en vice versa. Enkele weken terug nog kon Newsom zich niet inhouden toen Disney, vanwege een langslepende politiek geladen twist met DeSantis, een streep zette door een mega-investering waardoor tweeduizend banen aan Florida voorbijgingen. Die werknemers waren maar wat welkom in Californië, ‘een staat die wél jullie normen en waarden deelt’, bitste Newsom.

De zoveelste politieke stunt van DeSantis kan dit keer een straf- of civielrechtelijk staartje krijgen: Rob Bonta, minister van justitie in Californië, bekijkt na de oproep van zijn gouverneur of er inderdaad een zaak tegen Florida kan worden begonnen.

Lees ook:

New Hampshire klapt voor Ron DeSantis, maar heeft nog wel wat vragen

Ron DeSantis gaat het land in, om de Republikeinse kiezers in de VS ervan te overtuigen volgend jaar op hém te stemmen in plaats van op Donald Trump. Maar zo soepeltjes gaat het nog niet.