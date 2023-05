DeSantis struikelt van het haperende Twitter naar het veilige Fox News

Zijn campagneorganisatie probeerde er het beste van te maken. “Doneer terwijl je wacht”, luidde een van de tweets. President Joe Biden (of iemand die namens hem twittert) probeerde in dezelfde vijver te vissen met: “Deze link werkt wél”.

DeSantis grapte later dat zijn populariteit het internet had laten bezwijken. Maar op Twitter werd de hashtag #Desaster gemunt, en een medewerker van zijn enige serieuze tegenstander tot nu toe, ex-president Donald Trump, die in de peilingen ver voorligt, kon inkoppen: “Haperend. Technische problemen. Ongemakkelijke stiltes. Kwam niet uit de startblokken. En dan hebben we het alleen nog maar over de kandidaat.”

Toen hij eenmaal wel aan het woord was, complimenteerde DeSantis zijn gastheer uitgebreid met het nieuwe beleid van Twitter sinds Musk het bedrijf kocht, dat elke opinie wil toelaten en dus niet, zoals voorheen, tweets verbiedt en gebruikers verbant die bijvoorbeeld samenzweringstheorieën verbreiden.

Ze waren het samen eens over zo’n theorie: de grote techbedrijven, zoals het oude Twitter en Facebook, speelden de afgelopen jaren onder één hoedje met de regering-Biden.

Traditioneler medium

Een uur later maakte DeSantis zijn opwachting bij een traditioneler medium, waar de gemiddelde Republikeinse kiezer zich vermoedelijk beter bij thuis voelt: de rechtse zender Fox News.

In zijn eerste interview als presidentskandidaat beloofde hij op zijn eerste dag als president een noodtoestand af te kondigen voor de Amerikaanse zuidgrens. Van de maatregelen die hij wil nemen zijn sommigen ook onder de regering-Biden al van kracht, zoals het weigeren van asiel aan wie illegaal de grens over komt. Maar hij wil ook de muur afbouwen waaraan ex-president Donald Trump begon.

DeSantis viel Trump niet rechtstreeks aan, maar leek over allerlei onderwerpen het signaal af te geven dat hij er hetzelfde over denkt als de ex-president, maar effectiever zal zijn in het omzetten van die ideeën in beleid. Zoals hij het ook in Florida heeft gedaan.

Abortus

DeSantis was wel veel duidelijker dan Trump over abortus. Die ontweek tijdens een interview op CNN onlangs vragen daarover, en sprak alleen zijn trots uit dat door hem benoemde rechters het landelijke recht op abortus hadden geschrapt. Dat had volgens de voormalige president ‘onderhandelingen’ mogelijk gemaakt over een eventuele landelijke regeling, maar hoe die eruit zou moeten zien, zei hij niet.

DeSantis denkt daar anders over. Het Hooggerechtshof ‘heeft de kwestie weer overgedragen aan de gekozen vertegenwoordigers van het volk, en dat is uiteindelijk een beweging van onderop. Ik ben bang dat anders in de toekomst een Democratische regering zijn macht gebruikt om abortus tot het moment van geboorte toe te laten.’

En op de vraag van Gowdy of het dan de prijs is van federalisme dat er in de VS vijftig definities kunnen bestaan van wanneer ‘leven’ begint, zei hij: “Het is de praktische realiteit dat het land hierover verdeeld is. En dan is het gewoon de vraag hoe je meer levens redt.”