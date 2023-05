DeSantis gaat los op Trump, maar die heeft zijn zaakjes nu eens goed voor elkaar

De competitie om de Republikeinse nominatie werd deze week zowaar een strijd.

Maandenlang draaiden kandidaten, en degenen die dat misschien zouden willen worden, om de hete brij heen: zou er misschien kritiek mogelijk zijn op de degene die zich het eerst had gemeld, leider van de partij, ex-president Donald Trump?

Niemand leek dat te durven. Ook Ron DeSantis niet, de gouverneur van Florida, met na Trump de meeste aanhang onder de Republikeinse kiezers. Die mogen volgend jaar in voorverkiezingen per staat beslissen wie de genomineerde wordt.

Maar deze week – nadat hij zijn campagne officieel had afgetrapt in een door technische problemen geplaagd audiogesprek op Twitter – wierp DeSantis de schroom zowaar van zich af. Trump, zo vertelde hij in een aantal interviews, was eigenlijk helemaal geen goede conservatief. Was onder zijn presidentschap niet het begrotingstekort vreselijk gegroeid? En wie zegt dat daar de coronapandemie de schuld van is, snapt het niet. “Hij deed het prima de eerste drie jaar, maar toen gaf hij het land in handen van Fauci in maart 2020 en dat vernietigde miljoenen levens.”

Trump kwam ook al niet genoeg op voor het ongeboren kind: hij was immers niet voor het onder andere in Florida doorgevoerde toegestane abortusgrens van maximum van zes weken zwangerschap. “Hij slaat linksaf op het gebied van de uitgaven, hij slaat linksaf in de cultuur, ik weet niet wat er met Donald Trump gebeurd is.”

Onvoorwaardelijk steun voor Trump

Met dat soort uitspraken maak je een hoop Republikeinen kwaad. Lang niet allemaal verlangen ze naar een tweede termijn voor Trump, maar een meerderheid vindt hem voorlopig de beste keus vergeleken met de andere kandidaten.

Uit opiniepeilingen valt op te maken dat een op de drie hem onvoorwaardelijk steunt. De rest van zijn aanhang is gevoelig voor praktische argumenten over bijvoorbeeld zijn leeftijd of zijn kansen in de algemene verkiezingen in november volgend jaar, als hij het tegen de Democratische kandidaat – vrijwel zeker Joe Biden – moet opnemen.

Naar de aandacht en steun van de niet helemaal aan Trump verknochte kiezers hengelen naast DeSantis nog vier andere serieuze kandidaten: oud-gouverneur Nikki Haley, oud-gouverneur Asa Hutchinson, senator Tim Scott en ondernemer Vivek Ramaswamy. En daar lijken er binnenkort nog een paar bij te komen, zoals oud-vice-president Mike Pence, en oud-gouverneur Chris Christie. Boven die dertig procent uitkomen die Trump gegarandeerd haalt, wordt met zo’n versnipperde oppositie nog een hele toer.

DeSantis heeft in die race wel de beste kansen. Terwijl Trump in een gemiddelde van de laatste peilingen ruim over de 50 procent zit, en de concurrentie het met zo’n 5 procent of lager moet doen, zweeft DeSantis daar tussenin met ruim 20 procent.

Hoger komen lukt alleen door Trump aan te vallen, heeft hij kennelijk besloten.

Ongehoorzame instituties

Om te voorkomen dat teveel Trump-aanhangers zich in dat geval van hem af zullen keren, propageert hij veel agendapunten waar Trump ook op heeft gehamerd. DeSantis, zo is de boodschap, vindt al die dingen ook en zal ze veel effectiever dan Trump dat ooit deed in beleid omzetten.

Neem bijvoorbeeld de klacht van de Republikeinen dat de FBI en het ministerie van justitie Trumps handelen tijdens zijn presidentschap onderzochten omdat ze de Democraten wilden helpen. En hoe tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2020 schadelijke informatie over Bidens zoon juist weer niet tot een echt schandaal leidde.

“Ik kijk naar hoe de federale regering samenspande met sommige tech-bedrijven om informatie zoals de Hunter Biden-kwestie te censureren. Dat is inmenging in een verkiezing. Totaal oneerlijk”, zei hij in The Ben Shapiro Show van de rechtse website Daily Wire. “Maar daar wil ik dan wel bij zeggen dat het Donald Trumps FBI was en Donald Trumps ministerie van binnenlandse veiligheid die dat deden - hij had geen vat op zijn eigen instellingen. Als iemand in mijn regering dat zou doen, dan vloog die er de volgende dag al uit.”

Dat de FBI en het ministerie van justitie onafhankelijk moeten opereren van de luimen en politieke wensen van de regering van de dag, noemde DeSantis een sprookje waar in het verleden teveel presidenten, Democraten en Republikeinen, in hebben geloofd. En die oude normen komen onder een president DeSantis niet meer terug, beloofde hij.

Mensen die veroordeeld zijn voor hun rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, mogen hopen op gratie. Vooral als ze veroordeeld zijn voor dingen waar demonstranten voor Black Lives Matter niet voor vervolgd werden. En die belofte geldt van hoog tot laag. Met andere woorden: misschien ook Trump zelf wel, als die veroordeeld wordt voor fraude, opruiing of pogingen een verkiezingsuitslag te vervalsen.

Goed georganiseerde Trump

DeSantis zou succes kunnen hebben met zijn strategie. Maar stelling kiezen in interviews is maar een onderdeel van een campagne. Even belangrijk zijn het werven van geld, het verzamelen van steun onder lokaal bekende en vertrouwde politici, en het opbouwen van fijnmazige campagne-organisaties in elke staat. En dat laatste dan vooral in de staten waar het eerst gestemd wordt, zoals Iowa, New Hampshire en Nevada.

Op dat gebied is er momenteel een verrassende uitblinker: Donald Trump. Die trok bij zijn twee vorige presidentscampagnes helemaal zijn eigen plan, met meer massabijeenkomsten dan kleinschalige bezoeken. Hij versleet de ene campagneleider na de andere. En hij kreeg in 2016 niet veel steun van prominente Republikeinen – dat was juist de groep waartegen hij tekeer ging.

Maar dit jaar is dat allemaal anders. Het is moeilijk te zeggen of Trump zelf geleerd heeft van zijn twee rommelig verlopen campagnes, de winnende van 2016 en de verliezende van 2020, of dat hij gewoon beter personeel heeft, maar zijn derde campagne klinkt voorlopig als een klok.

Zijn medewerkers maken geen ruzie, ze zijn vroeg begonnen met het organiseren in de als eerste stemmende staten, het cultiveren van contacten met Republikeinse leiders daar, en het alvast zwart maken van DeSantis in tv-advertenties.

Ze kregen Trump zelfs zo ver dat hij ruim een uur lang een interview gaf, met vragen van een Republikeins gezind publiek, op de door hem vaak bespotte nieuwszender CNN, waardoor hij ook weer eens onder de aandacht kwam van een ander publiek dan dat van het rechtse Fox News.

Hoe goed ze bezig zijn, bleek ook in april, toen DeSantis een toespraak gaf in Washington DC. Juist op die dag maakten een aantal leden van het Huis van Afgevaardigden die zijn eigen staat Florida vertegenwoordigen bekend dat ze achter Trump stonden, niet achter hun eigen gouverneur.

Kind in de wieg al smoren

Deze week, de dag nadat DeSantis zich officieel kandidaat had gesteld, maakte ook afgevaardigde Daniel Webster bekend dat hij Trump steunt. Daarmee is de stand Trump-DeSantis binnen de groep afgevaardigden uit Florida nu een voor de gouverneur pijnlijke 12 tegen 1.

Website Politico citeerde in een artikel over dat overwicht van Trumps campagne zijn adviseur Michael Caputo. Die vatte het zo samen: “Dit is een campagne die geleid wordt door grote mensen, die enorm goed zijn in de strategie ‘het kind in de wieg al smoren’.”

Geen fijne uitdrukking, maar wel een die past bij de manier waarop in de VS politiek wordt bedreven. Baby DeSantis maakt nog genoeg geluid, maar in Trumps hoofdkwartier op landgoed Mar-a-Lago in Florida, denken ze dat het snel genoeg stil zal worden.