Dertien doden na ongeluk met kabelbaan in Italië

Het dodental na een ongeluk met een kabelbaan bij het Lago Maggiore in Noord-Italië is opgelopen naar dertien, melden de lokale hulpdiensten volgens het Italiaanse persbureau ANSA. Daarmee zijn alle slachtoffers van het ongeluk gered of geborgen. De slachtoffers die het ongeluk niet overleefden, zouden allemaal op slag dood zijn geweest. Twee kinderen van 5 en 9 jaar zijn in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Turijn gebracht.

Het ongeluk vond plaats bij de kabelbaan van het dorpje Stresa naar de plaats Mottarone. Een kabel zou het hebben begeven, waardoor een cabine zo’n 300 meter voor het eindpunt op de top naar beneden stortte in een bergachtige, beboste omgeving.

In de gecrashte cabine zouden volgens de eerste berichten slechts elf personen hebben gezeten. De kabelbaan in kwestie brengt passagiers vanaf het Maggioremeer tot een hoogte van 1492 meter in een rit die ongeveer 20 minuten duurt.

Helikopter is ingezet

De brandweer en alpine reddingsteams zijn aanwezig op de rampplek. Die is lastig toegankelijk. Twee brandweerkorpsen werken er samen om de slachtoffers te redden of te bergen. Daarbij is ook een helikopter ingezet.

De Italiaanse premier Mario Draghi heeft “met grote droefheid” kennis genomen van het nieuws over het ongeval. Hij condoleerde de families van de slachtoffers en zei dat zijn gedachten uitgaan naar de gewonde kinderen.

De Italiaanse regering heeft de eerste stappen in gang gezet voor het opzetten van een onderzoekscommissie. Die gaat de controles die in het verleden zijn uitgevoerd op de kabelbaan onderzoeken, aldus minister van Infrastructuur Enrico Giovannini.