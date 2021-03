Derde golf beweegt door Europa

Sommige landen staan aan het begin, andere zitten er middenin of gaan richting de top. Europa ontsnapt niet aan een derde golf van de coronapandemie. En dat betekent weer een lappendeken van lockdowns. Het gevaar is nog altijd niet geweken, waarschuwde Hans Henri Kluge, de WHO-directeur voor Europa, donderdag in een verklaring. Elke week sterven in de Europese regio 20.000 mensen aan het coronavirus. Het aantal doden dat de coronapandemie in Europa heeft geëist, nadert het miljoen.

Afgelopen drie weken is het aantal besmettingen flink toegenomen. Verder valt hem op dat de derde golf zich in oostwaartse richting beweegt, naar Centraal-Europa, op de Balkan en in de Baltische staten – landen die het juist in de eerste fase van de pandemie goed deden.

De vaccinatiecampagnes in Europa hebben een derde golf dus niet kunnen voorkomen. Een gunstig effect gaan we later zeker zien, verzekerde Kluge, “maar tot die tijd zullen we alle middelen die we tot onze beschikking hebben, moeten inzetten.”

Zuid-Europa:

Italiaanse vlaggen halfstok. Spanje zet zich schrap voor Pasen

Een minuut stilte en de vlaggen halfstok. Door heel Italië werd donderdag stilgestaan bij de meer dan 100.000 doden die het coronavirus sinds de uitbraak heeft geëist. Op de herdenkingsdag was het precies een jaar ­geleden dat legertrucks Bergamo ­binnenreden om de vele doodskisten op te halen. De stad is deze week net als driekwart van Italië opnieuw in lockdown gegaan. Nu er ruim 300 mensen op de intensive care zijn ­beland, hebben scholen, restaurants, winkels en musea hun deuren in elk geval tot 6 april – tot na Pasen – gesloten. Ook de Spanjaarden kondigen extra maatregelen aan in de aanloop naar Pasen. Zij hebben de piek in het aantal besmettingen die na Kerst ontstond, nog scherp voor ogen. Van 26 maart tot 9 april geldt daarom een avondklok van elf uur ’s avonds tot zes uur ’s morgens. Ook wordt het aantal mensen dat mag samenkomen beperkt.

West-Europa

Run op Franse treintickets. Duitse minister tempert verwachtingen

Het was dringen vrijdagochtend op de Parijse treinstations. Veel inwoners probeerden nog snel uit de Franse hoofdstad weg te komen, voordat de nieuwe coronamaatregelen rond middernacht van kracht zouden worden. Daarna wordt de bewegingsvrijheid in Parijs en in zestien andere Franse regio’s een maand lang beperkt. Reizen naar andere regio’s is niet toegestaan. Ook gaan alle niet-essentiële winkels dicht, boekwinkels mogen wel open blijven. En ook de avondklok (vanaf 18.00 uur) blijft gelden. Het is nodig, zei premier Jean Castex, omdat het virus aan een opmars bezig is. Ook in Duitsland zitten versoepelingen er waarschijnlijk niet in, temperde minister van gezondheid Jens Spahn alvast de verwachtingen. Maandag praat bondskanselier Merkel met premiers van de zestien deelstaten over de ­coronamaatregelen. Volgens Spahn moeten eerst alle kwetsbare personen zijn ingeënt voor er wordt versoepeld.

Centraal-Europa

Poolse kinderen online les, in Tsjechië 2000 patiënten op de IC

Het aantal besmettingen neemt in ­Polen razendsnel toe; alleen al gisteren werden bijna 26.000 nieuwe ­coronagevallen geregistreerd. Die ­toename wordt toegeschreven aan het oprukken van de besmettelijke Britse variant, die verantwoordelijk is voor ruim 60 procent van de gevallen. Het dwingt de regering om extra maatregelen te nemen, die in elk ­geval drie weken gelden. Zo zal het volledige onderwijs vanaf maandag online worden gegeven. Verder gaan alle niet-essentiële winkels dicht. Toch zijn de regels nog niet zo streng als in veel andere Europese landen. Van een avondklok of volledige lockdown is bijvoorbeeld geen sprake. In Tsjechië, waar wel een strenge lockdown van kracht is, wordt die verlengd tot na Pasen. Met zo’n 2000 patiënten op de intensive care is het land niet in de positie om de maatregelen af te ­bouwen, zei de minister van gezondheid Jan Blatny deze week.

Balkan:

Lockdown in aanloop Bulgaarse verkiezingen. Servië hoopt op ‘korte klap’.

In Bulgarije worden de teugels korte tijd strak aangetrokken. Vanaf maandag moeten scholen, horeca, winkelcentra en sportscholen hun deuren sluiten. De ziekenhuizen kunnen de ruim 7000 coronapatiënten nauwelijks aan. De duur van de lockdown – tien dagen – lijkt ook ingegeven door de verkiezingen die op 4 april staan gepland en die premier Borisov ­vooralsnog wil laten doorgaan.

Ook Servië kiest voor een ‘korte klap’. Al heeft zeker één miljoen van de 7 miljoen Serviërs een (veelal Chinees of Russisch) vaccin gekregen, de ­epidemie is er nog lang niet onder controle. Woensdag kondigde premier Ana Brnabic daarom een korte volledige lockdown af, die tot maandag duurt. Alleen supermarkten, apotheken en tankstations mogen open ­blijven. Een avondklok is er niet ­afgekondigd. “Of we daarna kunnen ­versoepelen, hangt van ons allemaal af”, aldus Brnabic.

Noord-Europa

Voorzichtige versoepeling in Denemarken. Noorse premier zegt sorry.

Denemarken is een van de weinige landen die een voorzichtige versoepeling van de coronamaatregelen tegemoet kan zien. Scholieren in de bovenbouw mogen weer fysiek les krijgen en buiten is het toegestaan om met tien in plaats van vijf mensen samen te komen. In buurland Noorwegen had premier Erna Solberg niet goed geteld toen ze een feestje organiseerde voor haar zestigste verjaardag. Ze nodigde dertien gasten uit in een ­restaurant en dat hadden er maar tien mogen zijn, waarvoor zij haar excuses aanbood. Extra maatregelen worden in Noorwegen niet uitgesloten nu het aantal nieuwe besmettingen met zo’n 1000 per dag flink oploopt.

