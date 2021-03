Denemarken wil aantal niet-westerse inwoners per wijk beperken

De Deense regering heeft een wetsontwerp gepresenteerd om bepaalde woonwijken in het Scandinavische land binnen tien jaar voor maximaal 30 procent uit inwoners met ‘niet-westerse’ roots te laten bestaan. De aangekondigde plannen van de centrum-linkse minderheidsregering moeten de ‘parallelle samenlevingen’ binnen deze wijken bestrijden.

Volgens de Deense krant Berlingske heeft het wetsontwerp gevolgen voor 58 wijken en ruim 100.000 inwoners. In die buurten moeten de gemeentelijke huisvestingsmaatschappijen voortaan voorrang geven aan huurders die voldoen aan bepaalde criteria, zoals een genoten opleiding of een bepaald inkomen.

Minister van binnenlandse zaken Kaare Dybvad Bek liet in een controversiële regeringsverklaring weten dat te veel niet-westerse allochtonen in één gebied het risico op het ontstaan ​​van religieuze en culturele parallelle samenlevingen vergroot. “De overheid heeft deze ontwikkeling jarenlang door de vingers gezien. Ze begon pas op te treden toen de integratieproblemen te groot werden.”

Opgroeien in een tegencultuur

In maart 2018 presenteerde de toenmalig conservatief-liberale regering al een plan om achterstandswijken te laten verdwijnen. “Woonwijken waar te veel bijstandsuitkeringen worden verstrekt en te weinig mensen een opleiding of baan hebben, waar meer criminelen zijn, waar vrouwen als minder worden beschouwd dan mannen, en kinderen opgroeien in een tegencultuur. Het zou niet moeten bestaan in Denemarken”, verdedigde toenmalig premier Lars Løkke Rasmussen de plannen.

In het nieuwe wetsontwerp gebruikt het huidige ministerie expliciet de term ‘getto’ niet meer. Het woord zou volgens minister Bek misleidend zijn voor het werk dat op deze gebieden moet worden gedaan.

Werkloosheidspercentages van meer dan 40 procent

Momenteel beschouwt Denemarken vijftien woonwijken als achterstandswijk. Tot nu toe werd de term gebruikt om buurten aan te duiden met meer dan duizend mensen van wie meer dan de helft van ‘niet-westerse’ afkomst was en die aan ten minste twee van de vier andere criteria voldeed. Deze buurten kennen werkloosheidspercentages van meer dan 40 procent, gemiddeld driemaal hogere criminaliteitscijfers, opleidingsniveaus die beneden gemiddeld zijn en bruto-inkomens die 55 procent lager liggen dan het regionale gemiddelde. In deze wijken kunnen misdrijven zelfs zwaarder worden bestraft en is kinderopvang verplicht vanaf het eerste levensjaar. Bij weigering komen overheidssubsidies te vervallen.

Het wetsvoorstel symboliseert de strenge houding van Denemarken ten opzichte van migranten. De in 2019 aangetreden centrum-linkse minderheidsregering zette het beleid van de vorige regering voort. De sociaaldemocratische premier Mette Frederiksen wordt in het parlement gesteund door socialisten, voormalige communisten en links-liberalen, maar soms ook door de rechts-populistische Dansk Folkeparti.

“Rechts-populisme heeft veel invloed gehad op het culturele debat in Denemarken”, vertelt de Deense politicoloog Anne Rasmussen, die aan de universiteiten van Leiden en Kopenhagen is verbonden. “De populistische Deense Volkspartij heeft al verschillende keren minderheidskabinetten gedoogd, waardoor die partij genormaliseerd is en andere partijen soms haar steun nodig hebben voor een meerderheid. Hierdoor is het culturele debat naar rechts verschoven. Dat zie je ook terug bij de sociaaldemocraten, die een grote groep kiezers aanspreekt met een economisch links verhaal plus een streng immigratiebeleid.”

Syrische vluchtelingen is de verblijfsvergunning ontnomen

Vorige maand kwam dat voor de buitenwereld aan de oppervlakte toen Denemarken als eerste Europese land Syrische vluchtelingen hun verblijfsvergunning ontnam. De situatie zou volgens de regering nu veilig genoeg zijn om naar Syrië terug te keren.

Volgens Rasmussen is dit kenmerkend voor de sociaaldemocraten van Frederiksen. “Zij en haar voorgangers zijn immens populair geworden met hun strenge regels. Ondanks spanningen tussen de progressieve en de conservatieve partijvleugels, denkt het merendeel binnen de partij dat de multiculturele samenleving enkel een succes kan worden met strenge regels, gekoppeld aan een sociaal beleid.”

Naar verwachting zal het nieuwe wetsvoorstel door het parlement worden aangenomen, hoewel er nog geen datum voor de stemming is vastgesteld. Volgens het Deense bureau voor de statistiek is 11 procent van de 5,8 miljoen Deense inwoners van buitenlandse afkomst, van wie 58 procent uit een land dat als ‘niet-westers’ wordt beschouwd.

Lees ook:

De Deense PvdA belooft de grenzen potdicht te maken en de kiezers keren terug.

Mette Frederiksen wist met een hard anti-migratiegeluid kiezers terug te trekken naar de Deense sociaal-democratische partij.