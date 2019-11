Democraten willen voor de Kerst klaar zijn met de impeachment van Trump

Na een aantal weken van openbare verhoren door de inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, neemt de juridische commissie volgende week het stokje over. Op 4 december zal die de eerste zitting houden over de impeachment van president Trump.

Het is aan de juridische commissie om de ‘articles of impeachment’ op te stellen, een lijst van specifieke aanklachten. Daar moet het Huis vervolgens plenair over stemmen. De Democraten hopen dat die stemming nog voor de Kerst kan plaatsvinden. Vervolgens moet de Senaat beslissen over de daadwerkelijke afzetting van de president.

Als er niets verandert aan de huidige politieke verhoudingen in de Verenigde Staten, dan zal het door Democraten gedomineerde Huis inderdaad voor impeachment stemmen, maar zal de door de Republikeinen gecontroleerde Senaat voorkomen dat het tot een daadwerkelijke afzetting komt.

De afgelopen dagen kwam er uit de verhoren in de inlichtingencommissie wel weer nieuwe belastende informatie naar boven voor president Trump. De kern van de verdenking tegen hem, is dat hij Oekraïne chanteerde om een onderzoek tegen zijn politieke rivaal Biden te starten, door militaire hulp aan het land achter te houden, die door het Congres al was toegezegd.

De voorzitter van het verhoor-comité tijdens de impeachment-procedure, de Democraat Adam Schiff, Beeld REUTERS

Het zoveelste puzzelstukje

Deze week bleek dat zijn beslissing om die achtergehouden hulp uiteindelijk toch over te maken, pas genomen werd nadat hij op de hoogte was gesteld van het feit dat een klokkenluider binnen de inlichtingendiensten een klacht had ingediend over Trumps handelswijze. Dat was de klacht die het hele impeachment-onderzoek aan het rollen bracht.

Het is het zoveelste puzzelstukje dat Democraten zal sterken in hun overtuiging dat de president zijn ambt misbruikte voor persoonlijk politiek gewin. Maar in de bredere publieke opinie over het impeachment-onderzoek brengen zulke onthullingen tot nu toe slechts marginale verschuivingen teweeg. Hoewel de president niet populair is, blijft een ruime meerderheid van de Republikeinen achter hun president staan. Zolang dat niet verandert, lijkt het onwaarschijnlijk dat de Republikeinen in het Congres Trump ineens massaal afvallen.

President Trump blijft intussen klagen dat het impeachment-onderzoek politiek gemotiveerd is. Toen hij dinsdag gratie verleende aan twee kalkoenen - een politieke traditie tijdens het Amerikaanse feest Thanksgiving - kon hij het niet nalaten om er grappen over te maken. De kalkoenen waren speciaal uitgekozen om rustig te blijven, aldus Trump, want ze zouden inmiddels al een dagvaarding van de Democraten gekregen hebben om in een geheime kelder te komen getuigen.

Jerrold Nadler, de Democratische voorzitter van de juridische commissie, nodigde intussen Trump zelf uit voor de sessie op 4 december. Dan kan hij zijn kant van het verhaal vertellen, en zelfs getuigen aan een kruisverhoor onderwerpen. “Hij kan deze mogelijkheid benutten om vertegenwoordigd te worden in de impeachment-verhoren, of hij kan stoppen met klagen.”

