Democraten kreunen en Republikeinen steunen over akkoord schuldenplafond

Een akkoord over het wettelijke schuldenplafond kreeg de verwachte kritiek van de linkervleugel van de Democraten, boos over strengere regels voor steun aan armen, en van de rechtervleugel van de Republikeinen, ontevreden met de omvang van de afgesproken bezuinigingen.

De komende dagen moet blijken of iets minder teleurgestelde vertegenwoordigers van beide partijen samen meerderheden opleveren in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat. En of felle tegenstanders de behandeling niet zo weten te vertragen dat het akkoord pas als wet is aangenomen en door president Joe Biden is ondertekend na 5 juni.

Op die datum, zegt het ministerie van financiën, moet de overheid zoveel betalingen doen dat het zonder nieuwe staatsleningen uit te geven niet meer lukt. Met internationale economische onrust – of erger – tot gevolg.

Stijging staatsschuld

Volgens het akkoord mag de staatsschuld de komende twee jaar weer stijgen, met maximaal 3 biljoen dollar. Biden eiste in eerste instantie dat het Congres zo’n verhoging zonder mitsen en maren zou aannemen. De Democraten vonden dat de Republikeinen in feite – en niet voor het eerst - de wereldeconomie in gijzeling namen door voorwaarden te stellen. Ze konden dat doen doordat ze sinds de verkiezingen van november 2022 in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid hebben.

Biden ontkende zondag dat hij politiek losgeld had betaald. Hij had, zei hij, gewoon alvast over de begroting onderhandeld. Maar ondertussen was duidelijk dat de Republikeinen het een en ander hadden binnengehaald.

Dat was wel veel minder dan ze hadden geëist. In plaats van zeer forse bezuinigingen op de overheidsuitgaven mogen die komend jaar niet omhoog en in 2025 maar met 1 procent – dat zijn wel echte bezuinigingen als je de inflatie meerekent. De defensie-uitgaven gaan met 3,5 procent omhoog, die hadden de Republikeinen juist veel meer willen verhogen.

Rechtser beleid

Behalve een zuiniger overheid wilden de Republikeinen ook een rechtser beleid afdwingen. Subsidies voor duurzame energie moesten eraan geloven. Een forse verhoging van het budget van de belastingdienst zou moeten worden teruggedraaid, om Amerikanen niet bloot te stellen aan vervelende controles, iets waarvoor de belastingdienst nu lang niet genoeg mensen heeft. Bidens plan om voor miljarden aan studieleningen kwijt te schelden zou ook van tafel moeten.

Maar op die gebieden kregen de Republikeinen weinig tot niets gedaan. Van de 80 miljard euro die de belastingdienst bijvoorbeeld extra kreeg, gaat nu 10 miljard af. Dat gaat, zeggen de Democraten, het begrotingstekort per saldo verhogen, omdat geld steken in extra controles dubbel en dwars wordt terugverdiend door extra belastinginkomsten. Dat geld zou dan vooral, zeggen ze, bij de rijkere Amerikanen vandaan zijn gekomen.

Voor sommige arme Amerikanen wordt de overheid juist minder gul. De Republikeinen kregen gedaan dat meer ontvangers van aanvullende bijstand moeten werken of onderwijs volgen om daar recht op te hebben. Die eis gold al voor iedereen tot 49 jaar, dat wordt nu 54. Dat is voor veel Democraten een van de pijnlijkste uitkomsten, het betekent volgens hen in de praktijk vooral dat mensen de steun gaan mislopen door extra bureaucratie.

De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, vindt het resultaat helemaal niet mager. Hij ziet het als ‘een omslag’ in de Amerikaanse overheidsfinanciën. Er staat immers ook in dat het Congres het de komende twee jaar eens moet worden over begrotingen voor de ministeries. Als dat niet gebeurt – en met een Republikeinse Huis en een Democratische Senaat is dat niet ondenkbaar – dan mag de overheid door op basis de oude begroting, maar dan wel gekort met 1 procent.

‘Broodje poep’

In het Huis van Afgevaardigden zullen de twee fracties de komende dagen de precieze afspraken bestuderen en er dan vermoedelijk woensdag over stemmen.

Tenzij leden van de uiterste rechtervleugel van de Republikeinen daar een stokje voor steken. Drie van hen zitten namens de Republikeinen in een commissie die elke wet eerst moet goedkeuren voor hij in stemming komt. Voorzitter Kevin McCarthy zag zich begin dit jaar gedwongen hen die invloedrijke plek te geven omdat ze anders zijn verkiezing tot voorzitter zouden torpederen. Een van hen, Chip Roy uit Texas, noemde het akkoord zondag ‘een broodje poep’.