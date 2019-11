Democraten in Hongkong hopen het protest in zetels om te zetten

Alle 31.000 politieagenten in Hongkong staan klaar om zondag de stembureaus te bewaken. De regering van de stad met zelfbestuur binnen China wil koste wat kost voorkomen dat lokale verkiezingen verstoord worden door geweld. Het pro-democratische kamp roept nu de kiezers op zich uit te spreken tegen het stadsbestuur, dat sterk onder invloed van Peking staat.

Het is al vroeg druk bij meerdere stemlokalen. Stemmers zeggen bang te zijn dat het later op de dag niet meer mogelijk is om te stemmen door protesten of rellen. Andere stemmers zijn vroeg naar de stembus gegaan omdat ze verwachten dat het druk wordt.

De hoogste leider van Hongkong, Carrie Lam, had tot 24 uur van tevoren de mogelijkheid om de verkiezingen af te gelasten. Maar dat had opnieuw een afgang betekend, na een half jaar van aanhoudende protesten tegen haar bestuur en de toenemende Chinese invloed in de stad. Het communistische leiderschap in Peking heeft bovendien duidelijk gemaakt dat de verkiezingen gewoon door moeten gaan.

Geweld tegen politici

Ruim 1100 kandidaten hebben zich kandidaat gesteld voor de 452 zetels in de achttien districtsraden van Hongkong. Ze worden gekozen via een Brits systeem, waarbij alleen de winnaar in ieder district een zetel krijgt. Op dit moment hebben de partijen die het stadsbestuur steunen nog een overwicht in de districten, maar dat kan door de huidige onvrede kantelen in de richting van de pro-democraten.

De districten houden zich vooral bezig met lokale zaken als verkeer, recycling en recreatie. Maar de pro-democratische beweging heeft de verkiezingen uitgeroepen tot een referendum over het stadsbestuur. Via een getrapt systeem hebben de districtsraden bovendien invloed op de samenstelling van het parlement van Hongkong en op de keuze voor de bestuurder van de stad.

In de aanloop naar de verkiezingen is er geweld geweest. De zeer uitgesproken pro-Chinese kandidaat Junius Ho werd eerder deze maand aangevallen door een man met een mes, de pro-democratische kandidaat Jimmy Sham werd belaagd door mannen met hamers en van zijn collega Andrew Chiu werd bijna een oor afgebeten. Het stadsbestuur heeft de kandidatuur van de bekende pro-democratische politicus Joshua Wong verboden, omdat hij voor afscheiding van China zou zijn.

Verbod op maskers blijft gehandhaafd

Een laatste campagnebijeenkomst van de belangrijkste partij die het bestuur van Lam steunt, werd op het laatste moment ingekort tot een halfuurtje. De organisatoren vreesden dat pro-democratische demonstranten de actie zouden verstoren. Tijdens de bijeenkomst trapten de kandidaten tegen zwarte voetballen, als symbool voor de demonstranten die gewoonlijk in het zwart gekleed gaan.

Het Hooggerechtshof van Hongkong handhaaft voorlopig een verbod op maskers, die demonstranten dragen om anoniem te blijven. Maandag veegde het hof dit verbod nog van tafel, maar vanwege de verkiezingen en de onrust in de stad blijft het nu toch van kracht. In de aanloop naar de verkiezingen gingen de demonstraties voor meer vrijheid en democratie door. In de Polytechnische Universiteit in het stadsdeel Kowloon hebben naar schatting nog tientallen studenten zich verschanst. De politie heeft de campus omsingeld en arresteert iedereen die naar buiten komt. De aangehouden demonstranten kunnen maximaal tien jaar cel krijgen wegens ordeverstoring.

China zegt dat het vasthoudt aan het principe van ‘een land, twee systemen’, waarmee Hongkong in 1997 door Groot-Brittannië werd overgedragen. Afgesproken is dat de stad tot 2047 een zekere mate van zelfstandigheid en interne democratie geniet.

Lees ook:

De vrije geest van Hongkong staat op het spel

Hongkong is een trotse handelsstad, met een traditie van hard werken, elkaar de ruimte gunnen en zeggen waar het op staat. ‘Iedereen respecteerde elkaar. Nu is alles zo gepolariseerd.’