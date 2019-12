Democraten beginnen pokerspel om te voorkomen dat Trump snel wordt vrijgesproken

Met twee aangenomen impeachment-aanklachten tegen Donald Trump in de hand begonnen de Democraten gisteren een pokerspel met de Republikeinen over het vervolg van de afzettingsprocedure.

Ze dreigen de aanklachten, die het Huis van Afgevaardigden woensdag aannam, voorlopig niet door te sturen naar de Senaat. Die moet uiteindelijk over Trumps afzetting beslissen. De Democraten willen niet dat de Republikeinse meerderheid, die Trump vrijwel zeker zal vrijspreken, er een haastklus van maakt.

“Ze krabbelen terug”, zei de Republikeinse fractieleider Mitch McConnell schamper. “Voor mij hoeft het ook niet.” Volgens hem hebben de Democraten ingezien wat voor juridisch broddelwerk ze met hun impeachment hebben afgeleverd.

Belangrijke getuigen

Maar de Democraten wijzen erop dat een aantal belangrijke medewerkers van Trump, zoals stafchef Mick Mulvaney en voormalig adviseur John Bolton, nog niet in het openbaar hebben willen getuigen over Trumps acties in Oekraïne. De impeachment-aanklacht stelt dat hij diplomaten druk liet uitoefenen op de president van dat land om een corruptie-onderzoek aan te kondigen tegen zijn mogelijke tegenstander bij de presidentsverkiezingen volgend jaar, Joe Biden.

In de Senaat krijgt de behandeling van de aanklachten de vorm van een proces, met aanklagers uit het Huis, verdedigers namens de president en de honderd senatoren als juryleden.

De Democratische zet kan de Republikeinen in een moeilijk parket brengen. Volgens de regels van de Senaat heeft impeachment de hoogste prioriteit, al het wetgevende werk stopt. Normaal gesproken heeft McConnell de volledige zeggenschap over de agenda, maar als de Democraten volhouden, kan het impeachmentproces op een door hen gekozen moment zijn planning in de war sturen. Het is ook denkbaar dat de Democraten zullen wachten tot de Senaat een aantal wetten heeft aangenomen waaraan ze veel belang hechten. Daarmee kunnen de Democraten aan hun kiezers laten zien dat ze meer gedaan hebben dan alleen Donald Trump dwarszitten.

Geen excuses

Tijdens het debat over impeachment in het Huis van Afgevaardigden kreeg Trump woensdag steun van alle Republikeinse afgevaardigden, in vaak grote woorden. Een van hen, Barry Loudermilk uit Georgia, zei dat Jezus een eerlijker proces had gehad van Pontius Pilatus dan Trump in het Huis van Afgevaardigden.

Maar de dag erna hadden zelfs Republikeinen geen behoefte de president te verdedigen voor een uithaal tegen een overleden Congreslid. Hij verweet de Democratische afgevaardigde Debbie Dingell dat ze ook voor zijn afzetting had gestemd, terwijl hij nog wel zou hebben gezorgd voor een mooie begrafenis voor haar man, de in februari overleden afgevaardigde John Dingell. Die zit in de hel, suggereerde hij: “Hij kijkt op ons neer. Of misschien ook wel omhoog.”

Aan oproepen om zijn excuses aan te bieden zal Trump geen gehoor geven, zei zijn woordvoerster: “Hij is iemand die altijd terugslaat als mensen hem aanvallen.”

