Deltavariant doorkruist Chinese corona-aanpak

Het toerisme rond Zhangjiajie ligt stil. De prachtig gelegen plaats in de provincie Hunan, tussen grillige rotsbergen die het decor vormen in de film Avatar, is de jongste hotspot in een nieuwe uitbraak van het coronavirus. Alle attracties zijn gesloten en de gangen van vele duizenden bezoekers worden nagegaan, om te checken of ze in aanraking zijn geweest met besmette personen.

“Zhangjiajie is nu de nieuwe ‘ground zero’ voor de verspreiding van de epidemie”, zegt Zhong Nanshan in verschillende Chinese media. Zhong is de belangrijkste expert van het land in longziekten, die al betrokken was bij de bestrijding van Sars in 2002. Als belangrijk adviseur van de regering is hij een van de architecten van de Chinese lijn: massaal testen en alle besmette personen isoleren.

Dankzij die rigoureuze methode wist China, waar het virus eind 2019 opdook in de stad Wuhan, al snel de controle terug te krijgen. Terwijl de rest van de wereld de aantallen zag oplopen, kon China vorig jaar al een punt zetten achter de epidemie. Maar dat was buiten de deltavariant gerekend.

Toen die agressievere vorm van corona tien dagen geleden toesloeg in de miljoenenstad Nanjing, leek het Chinese systeem nog altijd te werken. Maar inmiddels zijn er al meer dan 350 besmette personen gevonden. Een miniem aantal op een totale bevolking van 1,3 miljard Chinezen, maar wel een zorg in een land dat dacht nu helemaal covid-vrij te kunnen blijven.

Vervoer stilgelegd

De nieuwe besmettingen zijn verspreid over het land, ook in de hoofdstad Peking. Alle verbindingen per bus, trein en vliegtuig tussen Peking en regio’s met positieve gevallen zijn stilgelegd. Zhong vertrouwt erop dat grote steden als Nanjing de uitbraak wel onder controle krijgen, maar hij maakt zich zorgen over kleinere plaatsen. Zeker als daar veel bezoekers komen, zoals in Zhangjiajie.

De Chinese media, die onder strenge controle staan van de overheid, slaan alarm. De zeer nationalistische krant Global Times noemt de huidige uitbraak ‘de ernstigste sinds Wuhan’. Opmerkelijk genoeg is er ook kritiek op de aanpak door de autoriteiten; zo hekelt de krant in een commentaar de ‘flagrante mazen’ in de regelgeving.

China is ondertussen goed op weg met het vaccineren van de bevolking: er zijn inmiddels meer dan 1,6 miljard doses toegediend. De verdeling is niet bekend, maar honderden miljoenen mensen kunnen nu volledig ingeënt zijn. Probleem is dat de Chinese vaccins het virus minder goed tegenhouden dan de westerse. Ze bieden wel een goede bescherming tegen ernstige ziekte.

