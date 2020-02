Delen van Noord-Italië op slot na uitbraak van coronavirus

“Ons dorp ziet er heel vreemd uit. Uitgestorven. Er is nauwelijks iemand op straat, mensen met mondkapjes voor laten hun honden zo kort mogelijk uit.” Domenico runt B&B Country Sunshine in Codogno, een plaatsje ten zuid-oosten van Milaan dat samen met tien andere gemeenten sinds zondag is afgesloten van de buitenwereld. Niemand mag het gebied, waar vijftigduizend mensen wonen, in of uit om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus, ofwel Covid19, te voorkomen.

Over de telefoon vertelt Domenico: “Op de toegangswegen staat politie. Zelf blijf ik zoveel mogelijk binnen. Gisteren heb ik wel de tank van mijn auto volgegooid, je weet maar nooit.” Voor iemand die zich middenin de grote Italiaanse virushaard bevindt, klinkt de b&b-eigenaar – die niet met zijn achternaam in de krant wil – best rustig. “Ik wil me geen al te grote zorgen maken. Zo makkelijk ga je niet dood aan dat virus.”

Maar veel van Domenico’s landgenoten zijn wel hartstikke ongerust. Want vrijdag is het gevreesde virus uit China plotseling in Noord-Italië opgedoken. En razendsnel, binnen twee dagen, blijken nu al meer dan 130 mensen ermee besmet. Daarmee is de Italiaanse uitbraak de grootste in Europa. Twee ouderen zijn al aan het virus bezweken. Zondag overleed een derde patiënt. Een man van 38 uit Codogno is aangemerkt als ‘patiënt nummer één’: hij heeft vóór en tijdens zijn ziekenhuisopname zonder het te weten heel wat mensen geïnfecteerd.

Het hele weekeinde gaat het in de nieuwsuitzendingen en uren-durende talkshows op televisie nergens anders over. “Het is oorlog”, zegt een presentator somber. “De apocalyps is begonnen”, meldt een katholiek radiostation. Zondag vond premier Giuseppe Conte het nodig om de kijkers gerust te stellen: “Paniek is nergens voor nodig. Wij doen er alles aan om de uitbraak te beperken.”

Maar het is duidelijk dat massa’s bestuurders en medici onder hoogspanning staan. Want wat ze niet weten, is wie ‘patiënt nul’ is: de persoon bij wie deze forse uitbraak in Italië is begonnen. En zolang ze dat niet hebben vastgesteld, weten ze ook niet precies wat de meest effectieve maatregelen zijn en wie er allemaal in quarantaine moeten. De Italiaanse manager die eind januari uit China was teruggekeerd en met patiënt nummer één had gegeten, blijkt nooit met het coronavirus besmet te zijn geweest.

Voorkomen dat veel mensen samenkomen

Zaterdagavond besloot de regering de haard in en om Codogno te vergrendelen. Om te voorkomen dat veel mensen samenkomen en het virus verder verspreidt, zijn zondag vier voetbalwedstrijden in de Serie A uitgesteld. In het hele noorden gingen veel kerkdiensten niet door en worden schoolreisjes geschrapt. Musea en bioscopen sluiten hun deuren. En in Venetië zijn de beroemde carnavalsfeesten opgeschort.

Ook in Milaan – zeventig kilometer ten noord-westen van Codogno – blijkt een man geïnfecteerd. In die stad met een dikke miljoen inwoners is op dit moment de drukke modeweek gaande. Giorgio Armani besloot zijn modeshow zondag zonder publiek te houden en alleen op internet te laten zien. De burgemeester kondigde aan dat scholen en universiteiten een week dichtblijven.

Dat er juist in Italië zo’n grote uitbraak is geconstateerd, komt volgens premier Conte onder andere door de vele testen die hier worden uitgevoerd. Maar in dagblad La Stampa sabelt professor Walter Ricciardi, lid van het bestuur van de Wereldgezondheidsorganisatie, de regering neer. Dat er sinds januari niet meer rechtstreeks op China mag worden gevlogen, heeft volgens hem geen enkele zin. Ricciardi: “Besmette mensen kunnen hier via andere landen heen vliegen. Wat de regering had moeten doen, was iedereen die in Chinese risicogebieden was geweest in quarantaine plaatsen.”

De volledige naam van Domenico is bekend bij de hoofdredactie.

