Definitieve uitslag verkiezingen Suriname: Bouterse lijdt flinke nederlaag

Het Surinaamse ministerie van binnenlandse zaken heeft donderdag met anderhalve week vertraging de officieuze uitslag van de parlementsverkiezingen van 25 mei bekendgemaakt. De politieke partij NDP van president Desi Bouterse heeft een flinke nederlaag geleden. De VHP van oppositieleider Chan Santokhi wordt de grootste partij met 20 van de 51 parlementszetels, 4 meer dan de NDP.

NDP’s nederlaag komt niet als een verrassing. Vrijwel de volledige verkiezingsuitslag was dagen geleden al bekend. Het Centraal Hoofdstembureau moet nu formeel de zetelaantallen bepalen. Daarna is het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) aan zet. Dit orgaan zal de uitslag al of niet bindend verklaren. De verwachting is dat het OKB ook een standpunt in zal nemen over het verzoek van Bouterse, die een hertelling van de stemmen van district Paramaribo heeft gevraagd.

De oppositie heeft de laatste cijfers niet afgewacht en is al begonnen aan de onderhandelingen over het vormen van een nieuwe regering. VHP, ABOP, NPS en PL willen een coalitie vormen en Santokhi naar voren schuiven om president te worden.

Dat de officieuze verkiezingsuitslag zolang op zich heeft laten wachten, is voor een groot deel te wijten aan de gang van zaken bij het hoofdstembureau Paramaribo. Vermoeidheid bij de medewerkers, hertellingen en kwijtgeraakte processen-verbaal, hebben tot de vertraging geleid.

Orde op zaken stellen in Suriname

Het uitblijven van de resultaten zorgde voor onrust. Vertegenwoordigers van politieke partijen brachten nachten door in de hal waar het hoofdstembureau is gevestigd en alle stembiljetten liggen opgeslagen om gesjoemel te voorkomen.

Door de overwinning van de VHP en de nederlaag van de NDP van president Bouterse wordt het nu eindelijk mogelijk orde op zaken te stellen in Suriname en het land verder te ontwikkelen. Dat zegt Lachman Soedamah, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de VHP, in reactie op de uitslag. Hij stelt dat het goed is voor Suriname dat er een eind lijkt te komen aan het tijdperk-Bouterse: “Onder hem was het water naar de zee dragen. Bouterse heeft het land in een grote crisis gebracht.” Hij wijst erop dat die crisis onder meer is veroorzaakt door corruptie, wanbeleid en het verkeerd omgaan met gemeenschapsgelden.

De 51 gekozen parlementariërs zijn nu aan zet om de president te kiezen. Om te worden gekozen heeft Santokhi de steun van zeker twee derde van de parlementariërs nodig. Soedamah gaat er niet van uit dat Bouterse kan voorkomen dat Santokhi de nieuwe president wordt.

Romeo Hoost van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname is er nog niet gerust op dat er een eind komt aan het tijdperk-Bouterse. Hoost is de neef van Eddy Hoost, een van de vijftien slachtoffers van de Decembermoorden. “Ik houd er rekening mee dat Bouterse de overdracht van het presidentschap zal proberen te verstoren. Die man heeft al zo vaak iets onverwachts uit de hoge hoed getoverd”, zegt Hoost. “Het is bij hem net als bij een voetbalwedstrijd. Je kan pas juichen na het laatste fluitsignaal.”

Lees ook:

Grote kans dat de ooit zo populaire Desi Bouterse nu in de oppositie belandt. Wat ging er mis?

In november vorig jaar werd Desi Bouterse, als zittende president, veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de Decembermoorden van 1982 als militaire dictator. Toch was het niet die veroordeling die Bouterse zijn verkiezingsnederlaag bezorgde.