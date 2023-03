Defensieminister groeit in Duitsland uit tot politieke ster

De benoeming in januari van Boris Pistorius tot Duits defensieminister verraste velen. Maar hij is in korte tijd uitgegroeid tot het meest geliefde kabinetslid.

Duitsland heeft vanwege zijn agressie en misdaden in de Tweede Wereldoorlog een enigszins ingewikkelde relatie met zijn krijgsmacht. En het ministerschap van defensie wordt in politieke kringen in Berlijn soms ook wel grappend der Schleudersitz (‘de schietstoel’) genoemd, omdat het zo’n notoire carrièrekiller is. Zo moest de vorige defensieminister, Christine Lambrecht, begin dit jaar vanwege voortdurend geblunder al na dertien maanden aftreden.

Maar haar opvolger Boris Pistorius (63), afkomstig van de rechtervleugel van de sociaaldemocratische SPD, is tot verrassing van velen in korte tijd uitgegroeid tot een politieke ster. Volgens peilingen van omroep ZDF is Pistorius het populairste kabinetslid.

Terwijl zijn benoeming in januari een boel mensen nog verbaasde. Want Pistorius had, afgezien van zijn dienstplicht in 1980 en 1981, geen uitgebreide militaire expertise. Hij had wel bestuurservaring als burgemeester van de stad Osnabrück en minister van binnenlandse zaken van de deelstaat Nedersaksen, maar nauwelijks op landelijk niveau.

Maar bondskanselier Olaf Scholz, ook afkomstig uit Osnabrück, kende zijn partijgenoot als een praktische doener. “Met zijn ervaring, bekwaamheid en assertiviteit, en zijn grote hart, is hij op dit keerpunt precies de goede persoon voor de krijgsmacht”, aldus de kanselier.

Politieke storm

Direct na zijn aantreden kwam Pistorius in een politieke storm terecht, omdat Duitsland onder groeiende druk stond om tanks te leveren aan Oekraïne. Maar de kersverse bewindsman hield het hoofd koel. Hij zei dat hij zou laten kijken hoeveel tanks er geleverd konden worden, maar dat hij niet op het besluit vooruit kon lopen. Pas nadat Washington had toegezegd ook Amerikaanse tanks te leveren, ging Berlijn door de bocht.

Pistorius maakte na zijn installatie een tour langs Duitse militaire eenheden en bracht een onaangekondigd bezoek aan Kiev. Ook bezocht hij Oekraïense troepen die bij de Duitse stad Münster werden opgeleid voor het gebruik van Duitse Leopard 2-tanks. “Praten over een oorlog is toch iets anders dan in de gezichten kijken van mensen die rechtstreeks van het front hierheen zijn gekomen, en die ook meteen weer teruggaan met de tanks zodra ze hun training hebben voltooid”, zei hij tegen verslaggevers.

Een potje van 100 miljard

De minister staat in eigen land voor de taak om de decennialang verwaarloosde Duitse strijdkrachten weer op te bouwen, iets waarvoor een speciaal fonds van 100 miljard euro is ingesteld. Een fikse opgave, want de krijgsmacht kampt met stroperige bureaucratie en een gebrek aan materieel.

In de hoop de aankoop van wapentuig te versnellen, verving Pistorius afgelopen woensdag het hoofd van de aanbestedingsafdeling. En eerder deze maand benoemde hij een nieuwe commandant van de strijdkrachten. De vorige ging met vervroegd pensioen, nadat hij in een interview de plank had misgeslagen over de Oekraïense militaire kwaliteiten.

Zelf is Pistorius helder over de oorlog: Kiev moet winnen, en de Oekraïners kunnen op de Duitsers rekenen. Een Bondsdagcommissie stemde donderdag ook in met 8 miljard euro aan wapenhulp voor Oekraïne voor een periode van zo’n tien jaar. ‘Beloofd – geleverd’, twitterde de minister maandag over de eerste naar Oekraïne gestuurde Duitse Leopard 2’s. ‘Onze tanks zijn, zoals beloofd, op tijd in handen gekomen van onze Oekraïense vrienden. Ik weet zeker dat ze aan het front een beslissende bijdrage kunnen leveren!’

