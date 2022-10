Defensie-expert: Russische aanslag was ‘strategisch idioot’, maar Oekraïne kon zich er moeilijk tegen wapenen

Het Russische vergeldingsbombardement van maandag was volgens westerse deskundigen een nutteloze terreuractie die militair gezien niks oplevert. Tegelijk is het heel moeilijk om je tegen dit soort massale raketbeschietingen te verdedigen, vertelt luitenant-kolonel buiten dienst Patrick Bolder. Hij werkte voorheen bij de luchtmacht en is nu defensie-expert is bij denktank HCSS.

De aanval wordt gezien als reactie op de aanslag op de Krimbrug. Is zo’n grote aanval als maandag wel in enkele dagen voor te bereiden?

“Het is een enorme logistieke operatie: er zijn projectielen afgevuurd vanuit de lucht, vanaf meerdere locaties op de grond en vanaf zee. Als je wilt dat al die raketten en drones min of meer tegelijkertijd neerkomen, heb je een strakke coördinatie nodig.

“Ik vermoed daarom dat het hier gaat om wat we in het leger contingency planning noemen. Dat zijn plannen die al klaar liggen ‘voor als het nodig is’. Waarschijnlijk hadden de Russen al lang hiervoor nagedacht hoe ze Oekraïne op veel plekken tegelijk konden bestoken en is dat plan uit de kast getrokken na de explosie op de Krimburg.”

Sommigen denken dat deze aanval uit de koker van de nieuwe Russische generaal Sergei Soerovikin kwam. Dat idee gaat volgens u dus niet op?

“Waarschijnlijker is dat het plan er al lag en dat Soerovikin alleen zijn akkoord heeft gegeven. Dit is niet het plan van één man, dit toont hoe het Russische leger systematisch werkt.

“Generaal Soerovikin staat bekend als een ‘slager’ van Syrië, en zijn voorganger op deze post ook. Het past in hoe Rusland al de hele oorlog werkt: alles voor je uit kapot schieten, en er dan grondtroepen achteraan sturen.

“Dat laatste is maandag niet gebeurd, wat de aanvallen ook zo verbijsterend maakt: de strategische idiotie ervan. De Russen hebben heel dure precisiewapens ingezet op militair volstrekt nutteloze doelen, en daarmee een grote oorlogsmisdaad begaan. Als terreur de insteek is, hebben de Russen bovendien een heel dom moment gekozen. De Oekraïners zijn aan het winnen op het slagveld, de bevolking gaat nu niet ineens Zelenski oproepen de oorlog te staken.”

De Duitsers hebben aangekondigd nu versneld een Iris-T systeem aan Oekraïne te zullen leveren. Wat is dit voor systeem, en wat is het verwachte effect ervan voor de luchtverdediging van Oekraïne?

“De Iris-T is een vrij modern systeem, waarmee je vanaf de grond hittezoekende raketten op inkomende projectielen af kan vuren. Het systeem is goed, maar biedt geen onfeilbare zekerheid – dat kan geen enkel luchtafweersysteem. Er zijn veel factoren die het succes beïnvloeden: hoe ver het doelwit is, of het doelwit kan manoeuvreren, wat voor infrarood-profiel het doelwit heeft.

“Hoewel de Iris-T de Oekraïense luchtverdediging zeker zal verbeteren, kun je er niet een aanval zoals die van maandag mee verhinderen. Zelfs niet met een grote hoeveelheid Iris-T’s is dat bijna niet te doen.”

Waarom is het zo moeilijk voor Oekraïne om zich tegen een aanval zoals die van maandag te verdedigen?

“Het meeste afweergeschut kan projectielen binnen een straal van zo’n 25 tot 50 kilometer uit de lucht kan halen. Het functioneert als een soort paraplu. Voor het verdedigen van één stad heb je dus al meerdere afweersystemen nodig, en dan ook nog vliegtuigen die de gaten tussen die paraplu’s opvangen. Een waterdichte paraplu over het hele land is niet te doen. Je bent als verdediger dus gedwongen om te kiezen welke raket je neerhaalt. De Russen weten dat en sturen daarom een enorm lading aan raketten in één keer.

“Het is te hopen dat de Russen het niet vaker doen. Los van de misdadigheid van de aanvallen, moet Poetin toch inzien dat dit soort aanvallen enorm duur is, naar verluidt is zo’n 150 miljoen euro aan munitie afgeschoten. Het is ook nog heel ineffectief: de Oekraïense wil tot vechten heeft hij er niet mee gebroken.”

