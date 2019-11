Defensie bevestigt doden F-16-aanval Irak, Kamer onjuist ingelicht

Het kabinet geeft toe dat bij een luchtaanval door F16’s in Irak in 2015 tientallen burgerdoden zijn gevallen. Het ministerie van Defensie wist hiervan, maar heeft dit destijds na vragen van Kamerleden ontkent.

Dat schrijft minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De oppositie wil een debat met de minister, coalitiewoordvoerders zwijgen vooralsnog. “De Kamer is jaar in, jaar uit niet, verkeerd en onvolledig geïnformeerd. De minister moet zich niet verschuilen achter haar voorganger”, zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. GroenLinks gaat morgen vragen stellen. “Dit schaadt het vertrouwen van de Tweede Kamer”, aldus Kamerlid Isabelle Diks.

De brief komt er na lang aandringen van enkele Kamerleden als Karabulut, en na recente onthullingen van NOS en NRC dat Nederlandse F16’s betrokken waren bij de aanval op de bommenfabriek in het Iraakse Hawija. Die vond plaats in de nacht van 2 juni 2015. In de fabriek stonden meer zware explosieven dan bekend was. De omringende woonwijk werd zwaar getroffen, met minstens 70 doden tot gevolg.

In diezelfde brief geeft de minister ook betrokkenheid toe bij een aanval op een vermeend hoofdkwartier van IS in Mosul, in de nacht van 20 op 21 september 2015. Dat bleek achteraf een woonhuis, waardoor vier burgers omkwamen.

“Ik betreur het ten zeerste dat er in twee instanties zeker, dan wel zeer waarschijnlijk burgerslachtoffers zijn gevallen als direct gevolg van Nederlandse wapeninzet. Dit is extra wrang wanneer ons handelen erop gericht was om zo veel mogelijk nevenschade, en bij uitstek burgerslachtoffers, te voorkomen”, aldus Bijleveld.

‘Veiligheid van piloten in gevaar’

Het is voor het eerst dat Nederland exact uit de doeken doet bij welke vluchten en wanneer burgerdoden zijn gevallen. Eerder was het argument dat hiermee de veiligheid van de operatie en die van individuele piloten in gevaar kwam. Nederland nam van oktober 2014 tot juni 2016 deel aan de anti-IS-coalitie in Irak, en in heel 2018 in Irak én Syrië. Daarbij namen de F16’s van de luchtmacht deel aan 3000 missies, waarbij 2100 keer wapens zijn ingezet. Ze vlogen vanaf een basis in Jordanië.

Het kabinet houdt ook nu vol dat het tijdens missies niet open kan zijn over aanvallen en mogelijke burgerdoden. Wel zegt minister Bijleveld dat de krijgsmacht ‘transparanter’ wil opereren. Aangezien Nederland nu alleen nog bij een trainingsmissie in Irak betrokken is, acht de minister het nu veilig genoeg naar buiten te treden.

Bij de presentatie vorige week van de opvolger van de F16, de Joint Strike Fighter, bracht ze de piloten op de hoogte. Daarover zegt ze vandaag in NRC: “Ze waren niet zozeer boos dat het openbaar werd, maar wel dat de suggestie werd gewekt dat er fouten waren gemaakt, of omdat mensen – politici en zo – heel erg geschokt waren over de berichtgeving. Ze zeiden: iedereen weet toch dat we meedoen in de anti-IS- coalitie? Ze baalden van de naïviteit in de reacties. Maar ook: dat hun vakmanschap in twijfel werd getrokken. Alsof zij iets fout hadden gedaan.”

‘Geen fouten gemaakt’

Het OM onderzocht eerder vier incidenten waarbij mogelijk burgerslachtoffers waren gevallen. Die gaven toen geen aanleiding voor vervolgonderzoek. Bijleveld houdt ook nu vol dat Nederland bij de aanval op Hawija geen fouten heeft gemaakt. Er lagen volgens de minister wel veel meer explosieven in de fabriek dan de coalitie wist. Bij het andere incident in Mosul was wel sprake van foutieve inlichtingen.

Een schadevergoeding is volgens het ministerie niet aan de orde. Bijleveld wil welk kijken of er een fonds kan komen, als “blijk van goede wil” voor de getroffen gemeenschappen. De rechtsgrond voor het optreden van de F16’s was in Irak een verzoek om steun van het land zelf. De Iraakse autoriteiten zijn daarom verantwoordelijk voor afhandeling van de schade, zegt het ministerie. In Syrië vocht de coalitie op grond van het recht op collectieve zelfverdediging uit het Handvest van de Verenigde Naties.

Lees ook:

Advocaat Zegveld: Kul! Nederland moet wél schade vergoeden aan slachtoffers Hawija

Anders dan minister Bijleveld van Defensie beweert, is Nederland wel degelijk verplicht schadevergoeding te betalen aan de burgerslachtoffers van de F16-aanval op het Irakese Hawija, zegt advocaat Liesbeth Zegveld

De Nederlandse bom op de bomfabriek in Hawija trof IS hard

De Nederlandse bom die in 2015 een bomfabriek van de terreurgroep Islamitische Staat vernielde, doodde volgens ooggetuigen naast 52 burgers zo’n honderd familieleden, strijders en leiders van IS, bleek vorige maand. Dat dacht dat de fabriek hun juist bescherming bood: de aanwezigheid van burgers zou de coalitie ervan weerhouden te bombarderen.