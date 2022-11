Deense premier Frederiksen weet nipte meerderheid in parlement te behouden

De sociaaldemocratische partij van premier Mette Frederiksen werd opnieuw de grootste partij in het parlement met 27,5 procent van de stemmen, het beste resultaat van de partij in de afgelopen twee decennia.

Tijdens haar verkiezingscampagne pleitte Frederiksen voor een brede coalitie met partijen uit het het hele politieke centrum, met het argument dat Denemarken politieke eenheid nodig heeft in een tijd van internationale onzekerheid. Het is de vraag of ze ook na dit verkiezingsresultaat een dergelijke regeringscoalitie vormt, of toch kiest voor een centrumlinks kabinet.

De uitslag van de verkiezingen kan voor het eerst in meer dan veertig jaar zorgen voor een regering die de traditionele scheidslijn tussen links en rechts overstijgt.

