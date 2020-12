Deense minister onder vuur vanwege rigide asielsysteem

De voormalige Deense minister Inger Stojberg moet waarschijnlijk voor de rechter verschijnen omdat zij, willens en wetens tegen de wet, haar ambtenaren in 2016 opdracht heeft gegeven om asielzoekende echtparen van elkaar te scheiden als één van hen jonger was dan 18 jaar.

Stojberg zei destijds dat de maatregel nodig was om kindbruiden te redden, maar de rigide manier waarop ze besloot dat de maatregel moest worden uitgevoerd, zorgde ervoor dat tientallen jonge stellen die samen asiel aanvroegen, van elkaar werden gescheiden zonder dat ze daar iets tegen konden doen. Of ze nu zwanger waren, jonge kinderen hadden, van de daken schreeuwden dat hun liefde echt was: geen enkele minderjarige asielzoeker kon in hetzelfde asielzoekerscentrum worden ondergebracht als zijn echtgenoot of partner, wanneer één van hen nog niet meerderjarig was. Niet alleen nieuwe asielzoekers, maar ook mensen die toen al lang in een azc verbleven werden uit elkaar gehaald.

Stojberg mogelijk vervolgd

Een commissie deed onderzoek naar die praktijk, waarop de minister destijds al veel kritiek kreeg. Uit het deze week gepubliceerde rapport bleek dat ze vooraf van haar ambtenaren hoorde dat haar plannen in strijd waren met zowel de Deense wet als de internationale mensenrechten.

Een aantal fracties in de Folketing, de Deense volksvertegenwoordiging, vindt dat nu een rechter moet beslissen over het lot van Stojberg. Op dit moment zijn juristen aan het werk om te zien of het rapport voldoende aanknopingspunten biedt voor vervolging van de prominente politica. Venstre, de partij van Stojberg, is de grootste oppositiepartij. Daarin bekleedt ze een vooraanstaande positie. Ze is er vice-voorzitter en woordvoerder justitie in de Folketing. In 2016 was zij minister van buitenlandse zaken en integratie.

Stojberg maakt vooralsnog geen aanstalten om haar zetel in het parlement op te geven. Volgens haar heeft ze haar ambtenaren minder stellige opdrachten gegeven dan waar ze nu van wordt beticht. Daartegen pleit een door haarzelf uitgebracht persbericht uit die tijd waarin haar beleid uit de doeken werd gedaan.

Lees ook:

Het regeerakkoord in Denemarken is links en anti-migratie

Denemarken heeft een nieuwe regering van alleen sociaaldemocraten. Die gaat flink besteden aan onderwijs en zorg, maar blijft een streng immigratiebeleid voeren.