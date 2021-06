Deens plan om asielzoekers buiten Europa op te vangen druist in tegen Europees beleid

De Europese Commissie is niet bepaald opgetogen over de nieuwste Deense wet. Het land heeft besloten om asielzoekers onder te brengen in landen buiten Europa, bijvoorbeeld in Rwanda, Eritrea of Egypte. Daar wordt hun aanvraag beoordeeld en daar zullen ze blijven als die is goedgekeurd.

Allerlei onderdelen van dat plan druisen compleet in tegen het Europese asiel- en migratiebeleid. Een Commissiewoordvoerder zei deze week dat het recht op asiel een fundamentele Europese waarde is. “De Deense plannen zijn niet mogelijk onder de huidige EU-regelgeving en zijn dat ook niet volgens het nieuwe voorstel, het asiel- en migratiepact”, zei hij. Over dat nieuwe plan wordt nog onderhandeld tussen de lidstaten.

Maar het is niet zeker of Brussel iets tegen het plan kan doen. Denemarken heeft een speciale status bedongen als het gaat om migratiezaken. Het land hoeft niet per se mee te doen aan het gezamenlijke EU-plan. “We gaan dit diepgaand onderzoeken”, was daarom alles wat de Commissie zeggen kon.

Geluidskanonnen

In iets strengere bewoordingen reageerde Brussel op Griekenland, dat een serie ‘geluidskanonnen’ wil inzetten om migranten af te schrikken. Ze zijn nog niet gebruikt, maar staan al wel opgesteld aan de Grieks-Turkse grens: machines die gericht en over grote afstand een enorme bak herrie op migranten kunnen afvuren. Met een capaciteit van 162 decibel maken ze meer geluid dan een straalmotor.

De Europese Commissie heeft Athene om opheldering gevraagd. Donderdag gaf het via de pers ook alvast maar de waarschuwing dat methoden voor grensbewaking ‘in overeenstemming moeten zijn met de mensenrechten, inclusief het recht op menselijke waardigheid’.

Europese grondrechten respecteren

Ook zei een woordvoerder van de Europese Commissie dat maatregelen proportioneel moeten zijn en de Europese grondrechten moeten respecteren. “Waaronder het recht op asiel en het principe van non-refoulement”, zei hij. Dat laatste betekent dat een land niemand mag terugduwen naar een plek waar hij mogelijk gevaar loopt.

Dat Denemarken en Griekenland deze week allebei hun eigen plan trokken, kan iets te maken hebben met het tempo waarop Europa in dit dossier opereert. De bestaande Europese wetgeving over asiel en migratie is hopeloos verouderd. Sinds september ligt er een nieuw Commissievoorstel om de buitengrenzen van Europa beter te bewaken.

Daarin staan ook plannen om asielaanvragen sneller te behandelen, erkende vluchtelingen beter te verdelen over Europese landen en mensen die geen recht hebben op opvang eerder terug te sturen.

De plannen zullen niet snel van kracht zijn. Niemand verwacht dat de lidstaten en het Europees Parlement er binnenkort overeenstemming over zullen bereiken.

