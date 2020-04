Deed de WHO ‘echt alles verkeerd’ in de coronacrisis? Onzin, zegt chef Tedros

Donald Trump uitte eerder deze week harde beschuldigingen aan het adres van de WHO. “Ze hebben echt alles verkeerd gedaan”, aldus de Amerikaanse president. Zo zou de WHO nog half januari geruststellende berichten hebben rondgestuurd, waarin staat dat mensen elkaar niet kunnen besmetten. Bovendien loopt de organisatie aan het handje van China, suggereerde hij.

Trump dreigde zelfs de Amerikaanse contributie aan de WHO in te trekken. De Verenigde Staten betaalden vorig jaar circa 400 miljoen dollar aan de organisatie, ongeveer 15 procent van de begroting, en zijn daarmee de grootste financier, gevolgd door China.

De WHO heeft van meer kanten de kritiek gekregen dat zij traag is geweest in reactie op de virus-uitbraak. Pas eind januari ging er een wereldwijd noodsignaal de deur uit. Toch waarschuwden medewerkers van de WHO al op 10 januari dat besmetting van mens tot mens, ook al was die mogelijkheid nog niet wetenschappelijk bewezen, wel degelijk een risico was. Dat blijkt uit technische richtlijnen en verslagen van briefings, die door de Britse krant The Guardian zijn ingezien.

‘We zijn kleurenblind’

WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus reageerde woensdag geprikkeld op alle kritiek en op de dreigementen van Trump. Tedros riep op tot eenheid en verwierp politiek gedoe rond de strijd tegen het virus. Ook wees hij de suggestie van de hand dat hij ‘China-centrisch’ zou zijn, omdat de WHO te veel aan de hand van de Chinese autoriteiten zou lopen. “We staan dicht bij ieder land, we zijn kleurenblind.”

Met die laatste opmerking verwees hij naar racistische aanvallen op zijn positie. Volgens Tedros krijgt hij al maanden beledigingen en zelfs bedreigingen aan zijn adres en wordt zijn afkomst daar vaak bij betrokken. De WHO-chef was hiervoor minister van buitenlandse zaken in Ethiopië. Tedros wees naar Taiwan als de bron van veel van deze aanvallen.

De Taiwanese overheid ontkent iedere betrokkenheid. President Tsai Ing-wen sprak zich uit tegen alle vormen van discriminatie en nodigde Tedros uit om de aanpak van het virus in haar land onder de loep te nemen. Taiwan is tot nu toe zeer succesvol in de bestrijding van de uitbraak, op een bevolking van 23 miljoen mensen zijn er enkele honderden besmettingen geconstateerd en zes mensen overleden.

Geen lid van de WHO

Taiwan en de WHO hebben geen formele contacten, omdat China dit niet accepteert. Peking beschouwt de eilandstaat als een afvallige provincie en daardoor kan Taiwan geen lid zijn van de Verenigde Naties en dochterorganisaties als de WHO. President Tsai heeft herhaaldelijk geprotesteerd dat deze situatie de gezondheid van de Taiwanezen schaadt.

De WHO wil de strijd tegen de virus-uitbraak ondertussen opvoeren. In de komende dagen komt de organisatie met een nieuw initiatief, zei Tedros donderdag in een toespraak voor diplomaten. Enkelen van hen bevestigden de plannen aan persbureau Reuters. Zij gaan uit van een nieuw fonds tegen het coronavirus, met een omvang van ten minste een miljard dollar.

