Debat tussen Republikeinse kandidaten wordt surrealistisch zonder Trump

Hij heeft tot vrijdagmiddag de tijd, maar als Donald Trump slim is, gaat hij zich woensdagavond melden bij de gevangenis in Atlanta. Even voor acht uur, twee uur ‘s nachts in Nederland. Het zal de media urenlang in de hoogste staat van opwinding brengen. En dus flink de kijkcijfers omlaag trekken van het eerste Republikeinse presidentiële debat die avond.

Daar zal Trump in ieder geval niet verschijnen. Tot grote teleurstelling van Fox News, de rechtse nieuwszender die het debat organiseert en uitzendt. Trump kan zich tot maandagavond nog bedenken, heeft het partijbestuur gezegd. Maar hij heeft zowel strategische als persoonlijke redenen om niet te gaan.

Enige tegenstander van formaat

Zijn medewerkers hebben het hem afgeraden. De Republikeinse kiezers weten immers allang wat ze aan hem hebben, en een kleine meerderheid ziet hem graag weer de kandidaat van de partij worden in november 2024. In de landelijke peilingen voor de voorverkiezingen, die vanaf volgend jaar in alle staten worden gehouden, staat hij gemiddeld op zo’n 54 procent.

Zijn enige tegenstander van formaat is voorlopig Ron DeSantis, gouverneur van Florida, met maar 15 procent. De zeven andere gegadigden die naar het debat mogen komen – omdat giften en peilingen laten zien dat ze tenminste enige aanhang hebben – bungelen daar weer een eind achteraan. Een debat met die groep zal Trump niet helpen, maar kan hem als hij een mindere avond heeft wel schaden.

Robbertje bekvechten

De ex-president heeft toch nog lang geaarzeld, omdat hij een robbertje bekvechten met zijn tegenstanders niet te versmaden vindt. Maar hij heeft dan weer geen zin om Fox News hoge kijkcijfers en bijbehorende inkomsten te bezorgen. De zender heeft nog steeds opiniepresentatoren die hem door dik en dun steunen, zoals Sean Hannity, maar besteedt ook aandacht aan zijn concurrenten. Een recent interview met Bret Baier van de nieuwsredactie was ronduit kritisch. Dat vindt de ex-president verraad.

Om nog verder zout in de wond te strooien, heeft Trump een interview gegeven aan Tucker Carlson, het voormalige kijkcijferkanon van Fox News, die een eigen interviewwinkeltje is begonnen op X (voorheen Twitter), na zijn plotselinge ontslag. Fox moest een enorme schadevergoeding betalen aan een fabrikant van stemmachines, die door Carlson en zijn studiogasten herhaaldelijk was beschuldigd van fraude ten gunste van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van 2020.

Surrealistisch debat

Voor Fox News is het nieuwe tweesporenbeleid een logische keus. De zender houdt er duidelijk rekening mee dat er in de Republikeinse partij een andere wind zou kunnen gaan waaien, maar beseft ook dat vooralsnog Trump daar, dankzij de loyaliteit van een flink deel van de achterban, heer en meester is.

Datzelfde geldt voor de hele Republikeinse Partij. En dat maakt dat er komende woensdag een wat surrealistisch debat gevoerd zal worden. Terwijl iedereen theoretisch op Trump zou moeten inhakken, in de hoop dat hij na de uitzending opeens geen koploper meer is, zal maar een enkeling dat doen, zoals Chris Christie, oud-gouverneur van New Jersey.

Sterker nog, als Christie de verwachte aanval pleegt, zal Ron DeSantis iets zeggen in de trant van: “Trump is niet hier, laat hem met rust. Hij is te zwak om zich hier te verdedigen. We voeren allemaal campagne tegen hem, maar ik denk niet dat we samen moeten optrekken met iemand op dit podium die in feite auditie aan het doen is voor een show op [de linkse zender] MSNBC.”

Strategisch debatadvies

Die uitspraak komt rechtstreeks uit het strategische debatadvies dat een politieke actiegroep die op de hand is van DeSantis online heeft gezet. De groep, Never Back Down, hing dat weliswaar niet aan de grote klok, maar wie wist waar het stond, kon het downloaden zonder in te loggen.

Dat was een bewuste keus, die te maken heeft met de Amerikaanse wetgeving op het gebied van campagnebijdragen. Een groep die politieke activiteiten ontplooit, valt niet onder de beperkingen van de campagnewetten en mag dus zoveel geld ophalen en uitgeven als hij wil, zolang hij maar niet direct overlegt met een kandidaat of zijn campagneorganisatie. Maar er zijn allerlei foefjes om onder die beperking uit te komen. En een ervan is documenten op het internet te laten slingeren met gegevens en adviezen waar de kandidaat iets aan heeft.

Het was vermoedelijk niet de bedoeling dat de New York Times de voor DeSantis achtergelaten documenten ook zou vinden, maar dat gebeurde wel.

Er zaten bijvoorbeeld peilingen bij die de actiegroep liet doen in Iowa en New Hampshire, de twee staten waar begin volgend jaar het eerst gestemd wordt in de voorverkiezingen. Daaruit blijkt hoe dicht sommige concurrenten DeSantis al op de hielen zitten: In Iowa zouden de percentages Trump 40, DeSantis 19 en senator Tim Scott 12 zijn; in New Hampshire Trump 34, DeSantis 16, ondernemer Vivek Ramaswamy 11 en Chris Christie 8.

Logisch doelwit

Met die cijfers en een afwezige koploper maakt dat DeSantis het logische doelwit voor de andere kandidaten tijdens het debat. Wat moet zijn strategie zijn? De documentenverzameling bevat daar dus een gedetailleerd advies over. In plaats van tegen Donald Trump moet hij de aanval inzetten op ‘Joe Biden en de media’, en dat 3-5 keer. Daarnaast een ‘positieve visie’ uitstallen, 2-3 keer; en ‘inhakken op Vivek Ramaswamy’.

Nu dat advies op straat ligt, staat DeSantis natuurlijk voor een dilemma. Kiest hij voor een andere weg, dan negeert hij de deskundige – en duurbetaalde – adviseurs van zijn politieke actiegroep. Maar volgt hij het advies op, dan kun je de repliek van zijn concurrenten al voorspellen: ‘Goed zo, Ron, je doet nu netjes wat je adviseurs je op pagina 3 voorschreven.’ Of, zoals webmagazine Slate sneerde: hou je bingokaarten maar klaar.

In die omstandigheden moet een kandidaat het van zijn spontaniteit en verbale lenigheid hebben. Dat is niet iets waar DeSantis in uitblinkt. Het debat woensdag kan daarom, ondanks de vermoedelijke afwezigheid van Trump, een boeiende voorstelling worden. En van grote invloed zijn op het verdere verloop van de strijd om de Republikeinse nominatie. Als er tenminste veel Republikeinen kijken. Alle reden om woensdagmiddag ook in de gaten te houden of Trumps vliegtuig niet toevallig koers heeft gezet naar Atlanta.