Debat tussen Biden en Sanders draait om verschil in aanpak coronacrisis

Die vormden een duidelijk contrast: ex-vicepresident Joe Biden stond te popelen om aan de slag te gaan om concrete problemen op te lossen. Senator Sanders kan niet wachten tot hij het mes kan zetten in wat hij ziet als de structurele oorzaken van die problemen.

Het duidelijkst was dat te zien aan hun uitspraken over de corona-epidemie – vermoedelijk het enige onderwerp dat de Amerikaanse tv-kijkers zondagavond werkelijk geïnteresseerde.

Als Biden president was, zei hij, zou hij waarmaken wat de regering-Trump nu al weken belooft, maar niet waarmaakt: “Iedereen moet zich kunnen laten testen. In elke staat moeten er 10 drive-in testlocaties komen. En het leger moet meteen beginnen met het opzetten van ziekenhuistenten, zoals het dat ook doet bij natuurrampen.”

Sanders was daar natuurlijk niet tegen, maar praatte vooral over financiële hulp: met hem als president zou geen enkele Amerikaan hoeven te vrezen voor de kosten van zorg, of over de gevolgen van werkloosheid door van de klap die de epidemie aan de economie toebrengt. “Iedereen moet weten: maak je geen zorgen.”

In feite schilderde Sanders daarmee een tijdelijke situatie die lijkt op wat hij de Amerikanen permanent wil geven: een nationaal ziekenfonds dat hen bevrijdt uit een labyrint van verzekeringsmaatschappijen, ziekenfondsen, eigen risico’s en bijbetalingen. En veel betere sociale voorzieningen.

Resultaten, geen revolutie

Volgens Biden is zo’n fundamentele verandering helemaal niet nodig, en heeft het wel of niet goed reageren van een land op het coronavirus niets te maken met het systeem van verzekeren. “In Italië hebben ze een nationaal systeem dat de kosten betaalt, maar dat pakt nu kennelijk niet zo goed uit.” En hij vatte zijn kritiek samen met een standaardzin uit zijn campagnetoespraken: “De mensen willen resultaten, geen revolutie.”

Maar juist op de resultaten van Biden had Sanders het nodige af te dingen. Hij viel hem fel aan op een aantal standpunten die hij als senator had ingenomen, onder andere tegen de mogelijkheid om studieschulden kwijt te schelden en voor een verbod om overheidsgeld te gebruiken voor abortus. Maar daarbij ging het om debatten en wetten die jaren geleden speelden, en stemmingen waarbij soms belangrijke onderwerpen tegen elkaar werden uitgeruild. Biden sloeg terug met de al even belegen stemmen die Sanders uitbracht ten gunste van de vuurwapenindustrie.

Biden gaf toe dat hij op sommige punten van gedachten veranderd was. Het meest opvallend was dat op het gebied van faillissementen en gratis studeren: hij omarmde pas de afgelopen dagen twee plannen op dat gebied van zijn voormalige mededinger Elizabeth Warren. Dat doet vermoeden dat hij bezig is haar over te halen, hem te steunen in de komende voorverkiezingen. De volgende vinden komende dinsdag plaats in vier grote staten: Arizona, Florida, Illinois en Ohio.

Steun Warren

Bijval van Warren zou een belangrijke tegenslag zijn voor Sanders, die toch al achter staat in de Democratische race. Want Warren staat met haar standpunten eigenlijk dichter bij Sanders. Die heeft haar aanhang hard nodig om te voorkomen dat hij dinsdag de genadeslag krijgt.

Warren wordt ook genoemd als een van de mogelijke keuzen voor Biden als ‘running mate’, kandidaat-vice-president. Die keuze wordt meestal pas veel later gemaakt, als een kandidaat de nominatie heeft veroverd. Maar Biden beloofde tijdens het debat alvast wel, dat hij een vrouw als vice-president wil. Sanders ging niet verder dan dat hij dat ‘waarschijnlijk’ zal doen.

Bidens belofte werd verwelkomd met een ironisch-teleurgestelde tweet van een andere voormalige Democratische kandidaat, zakenman Andrew Yang. Die steunt Biden ook, nadat die de voorverkiezingen van afgelopen dinsdag won. “Wow. Joe legde zich zojuist vast op een vrouw als VP. Vind ik goed. Al zei hij daar niks over toen hij met mij sprak.”