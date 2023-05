De zwerfhonden van Izjoem volgen hun nieuwe baasjes overal

Veel Oekraïners vluchtten met hun huisdieren, anderen lieten hun hond of kat noodgedwongen achter. In de frontregio in Oekraïne wemelt het daardoor van de zwerfhonden, fotograaf Eddy van Wessel legde ze vast. In de frontplaats Izjoem maakte de familie Tsjeptsjoegovi van hun huis een asiel.

Het is een gekef en geblaf van jewelste in Izjoem. Gajka is de agressiefste van het stel, zegt Joelia Tsjeptsjoegovi, terwijl ze wijst op de rumoerige viervoeter die gelukkig aan de ketting zit. Dola is vooral heel lawaaiig, wijst ze naar de andere luidruchtige hond, terwijl ze voorgaat over haar erf. Binnen, waar je kruip-door-sluip-door een reeks donkere kamertjes passeert, ruikt het naar dieren. Filip is de koppige hond, zo introduceert de vrouw des huizes een halfbakken spaniël. En deze hier, Zjorik, een goudbruine schoonheid, is ‘een hond die niks wat kan schelen’.

De familie Tsjeptsjoegovi zorgt voor de honden die achterbleven in Izjoem. In die plaats in het oosten van Oekraïne vonden vorig jaar hevige gevechten plaats, gevolgd door een halfjaar Russische bezetting. Het gezin ving maar liefst zeven honden op. “De mensen vluchtten waarheen ze konden, en lieten hun huisdieren in de steek. Dat is zielig.”

In Izjoem vangt de familie Tsjeptsjoegovi achtergebleven honden van gevluchte Oekraïners op. Beeld Michiel Driebergen

De meeste eigenaren hadden geen documenten of vaccinatiebewijs, en vreesden dat ze de hond bij de Europese grens achter moesten laten, verklaart Joelia Tsjeptsjoegovi. Zoals Poemba, “die bangerd hier”, gebaart ze naar een schaduw ergens onder de tafel, die werd achtergelaten door de buren. Het beestje volgt haar nieuwe baasje overal, en wacht buiten de winkel op haar. “Hij vreest dat hij opnieuw in de steek wordt gelaten.”

Het hele gezin werkt mee aan het geïmproviseerde dierenasiel. Zo ook Joelia’s zus Viktoria, en de veertienjarige zoon Pavel, die zelfs slaapt met twee van hen: met Koetja, ofwel ‘puppie’, zoals ze haar noemen omdat ze niet weten welke naam de vorige eigenaar haar gaf, die lief en loyaal is. “Ze geeft iedereen een lik over de wang.” En met Manjoenja, ofwel ‘kleintje’, die ook heel lief is, maar erg verwend en dus snel jaloers. “Soms maken ze ruzie, maar ze lossen het altijd op”, aldus Pavel. Manjoenja slaapt op zijn kussen, Koetja aan z’n voeten. “Ze wekken me elke ochtend, dus een alarm heb ik niet nodig.”

Honden in een gebombardeerde woonwijk van Lyman proberen de aandacht te trekken van een voorbijganger. Beeld Eddy van Wessel

De honden waarschuwden bij een aanval

De honden hielpen het gezin de oorlog door. Hun oren en zintuigen kwamen goed van pas, zegt grootmoeder Svetlana Tsjeptsjoegovi. “Als er een raket of een vliegtuig naderde, hoorden de honden die het eerst. Zodra zij wegdoken, zochten wij ook dekking. Als de honden weer tevoorschijn kropen, kropen we de kelder uit. Dan wisten we dat het gevaar geweken was.”

De honden temperden de angst. Zeker, dieren zijn nog banger voor bommen dan mensen. Maar door hen te kalmeren, werd het gezin ook rustiger. “Je kunt tenminste praten, knuffelen en aaien. Dat maakt het makkelijker”, aldus Joelia Tsjeptsjoegovi. De honden zorgden voor verpozing, in de tijd dat er geen tv was en geen telefoon, waardoor ze geen idee hadden wat er in de buitenwereld gebeurde. “Zij hielden ons bezig. Met hen spelen was ons enige plezier.”

De honden gaven warmte. Er was geen licht, geen gas, en dus geen kachel. Toen de ramen er vorig jaar maart werden uitgeblazen door beschietingen, werd het ijskoud in het huis. “We namen hen mee onder de dekens. Hun lijf verwarmde ons.”

Een kerk vlak bij Izjoem is door de Russen gebruikt als noodhospitaal. Beeld Eddy van Wessel

‘Hondenvoer heeft ons gered’

En de honden zorgden dat ze niet verhongerden. Toen de oorlog begon, sloten de winkels de deuren. Op een zeker moment was er zelfs geen water, dus smolt de familie sneeuw om tussen beschietingen door op een vuurtje buiten eten te koken voor zichzelf – en voor de honden. “We deelden alles met hen.” Toen het houdbare voedsel op was, braken ze de grote zak gerstkorrels aan, die ze voor de oorlog kochten om als meelpap aan de dieren te voeren. “Hondenvoer heeft ons gered.”

Ondertussen hielden ze de dieren voor de Russen verborgen. De bezetters schoten straathonden van Izjoem dood. Als zo’n militair de tuin inliep, en de hond sloeg aan, dan werd ook die zonder medelijden afgeknald. “Ze schieten al zo makkelijk op mensen – om van de honden maar niet te spreken. Ze zijn onmenselijk”, zegt Viktoria Tsjeptsjoegovi. “Honden zijn beter dan mensen.”

Een ander probleem is het gebrek aan dierenartsen. Die zijn ook gevlucht. Onlangs keerde er eentje tijdelijk terug, zodat het gezin tenminste de eigen honden kon steriliseren. Castratie is bittere noodzaak, zegt Joelia Tsjeptsjoegovi. “De in de steek gelaten honden vormen roedels. Zij vermenigvuldigen zich, en hun nakomelingen zijn dakloze, wilde honden.”

In het naburige park houdt zich zo’n groep op. Verschillende mensen werden gebeten, omdat de honden honger hebben en niemand hen voedt. Dus voedt Joelia de zes zwerfhonden in de straat, “mooie honden, herdershonden”, voor wie ze elke dag een emmer pap maakt met stukjes vlees. “Zeker, dat is duur, maar ze hebben honger, dus waarom zouden we ze niet voeden?”

“We houden nu eenmaal van honden”, sluit de 14-jarige Pavel zich hartgrondig bij z’n moeder aan. “De honden verdroegen ons leed, samen met ons”, besluit zijn tante Viktoria.

In Slatyne zijn tijdelijke wegen gemaakt rond de vele gebombardeerde bruggen. Een hond loopt op het nieuwe asfalt. Beeld Eddy van Wessel

