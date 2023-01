De Zweden zitten op een goudmijn, maar de Sami houden hun hart vast

Afgelopen donderdag was, volgens de Zweedse minister van energie Ebba Busch, ‘een belangrijke dag voor Zweden en de EU’. Het staatsmijnbouwbedrijf LKAB presenteerde de grootste vondst van zeldzame aardmetalen in Europa. Ten noorden van het mijnstadje Kiruna ligt zeker een miljoen ton aan waardevolle grondstoffen onder het aardoppervlak.

Niets dan uitbundigheid bij het Zweedse staatsbedrijf en de regering. Zweden zit vrijwel letterlijk op een goudmijn. De aardmetalen zijn noodzakelijke ingrediënten voor de energietransitie en onmisbaar bij de bouw van bijvoorbeeld windturbines en elektrische auto’s. Door het geplande einde van het fossiele tijdperk wordt verwacht dat de behoefte aan zeldzame metalen in 2030 is vervijfvoudigd.

Win-win voor Zweden en EU

In de jacht naar aardmetalen zijn de ogen van Brussel al langer op het hoge noorden gericht. Lokale ontginning is voor Zweden en Europa win-win: én het vermindert de afhankelijkheid van China, waarvandaan de EU nu nog zo’n 90 procent van alle zeldzame aardmetalen importeert, én het betekent een potentieel enorme bron van inkomsten en werkgelegenheid.

Maar, anders dan de algehele jubelstemming doet geloven, is deze vondst niet voor iedereen goed nieuws. Kiruna ligt namelijk midden in Sápmi, het land van de inheemse Sami. De Sami bewoonden het gebied al eeuwen voordat de stad, na de vondst van ijzererts, in 1900 werd gesticht.

Volgens het Zweedse staatsmijnbedrijf LKAB is bij Kiruna de voor zover nu bekend grootste voorraad zeldzame aardmetalen in Europa gevonden. Beeld AFP

In naam van de energietransitie wordt het inheemse recht van de Sami met voeten getreden. Negen van de twaalf mijnen in Noord-Zweden liggen in Sápmi. Wat in de ogen van de meeste Zweden terra nullius is, niemandsland, dat er bijna om lijkt te vragen te worden ontgonnen, is voor de Sami de regio die ze al honderden – zo niet duizenden – jaren als hun geboortegrond beschouwen.

Rentmeesters poolgebied

Het inheemse volk is de rentmeester van het poolgebied. De Sami zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van een landschap dat zo min mogelijk wordt verstoord. Ze hebben altijd belang gehad bij het in stand houden van een gezond ecosysteem omdat ze leefden, en tot op zekere hoogte nog steeds leven, van datgene dat hier van nature groeit, loopt en zwemt.

Een rendierhoeder van de Sami loopt op de berg Longastunturi, in de buurt van het mijnstadje Kiruna. Beeld AP

Maar hun land en de migratieroutes van hun rendieren wordt steeds verder versnipperd en aangevreten door de komst van legerbases, windparken en dus ook mijnbouw. Sápmi is de periferie die het Europese centrum moet voorzien van grondstoffen en energie zodat de westerse economie kan blijven draaien. ‘Groene kolonisatie’, noemen de Sami dit. In hun ogen moeten zij, als natuurbeschermers, opdraaien voor het consumptiegedrag van Europa.

Op de vingers getikt

Zweden is al meermaals door de VN op de vingers getikt voor de schending van mensenrechtenverdragen met betrekking tot het inheemse recht. Volgens de VN kunnen de Sami in Zweden veel te weinig medezeggenschap uitoefenen bij landkwesties. In tegenstelling tot in Finland en Noorwegen bestaat er in Zweden geen wettelijke plicht om de Sami-gemeenschappen te raadplegen voordat de overheid mijnbouwconcessies verleent. En in tegenstelling tot Finland en Noorwegen heeft Zweden nooit ILO 169 – het internationale verdrag voor de rechten van inheemse volkeren – geratificeerd.

“De transitie wordt gebruikt als argument om meer te exploiteren in plaats van te praten over hoe we duurzamer zouden moeten leven”, zegt een lokale bewoner Marie Persson Njajta in de krant Dagens Nyheter. “De plek en de omliggende bergen dragen ons culturele erfgoed en de toekomst. Als je ons ons land ontneemt, verdwijnen wij vroeg of laat ook.”

