De zuurstof is bijna op, maar de Titan is nog altijd niet gevonden

Inmiddels zijn er volgens Sky News zo’n tien schepen in de buurt, honderden kilometers voor de kust van Newfoundland. Samen met de Amerikaanse en de Canadese kustwacht zijn ze daar bezig met de zoektocht naar de gezonken duikboot Titan, met aan boord vijf rijke toeristen die het wrak van het in 1912 gezonken schip Titanic wilden bekijken. “Zolang er een kans op overleving bestaat wordt er hard gezocht”, verzekerde de Amerikaanse kustwachtcommandant John Mauger tegenover CBS News.

Naar schatting van de Amerikaanse kustwacht hebben de opvarenden van de vermiste toeristenduikboot nog tot het middaguur donderdag, Nederlandse tijd, voordat de zuurstof opraakt. Een schatting gebaseerd op de constatering dat het bootje voor 96 uur aan zuurstof kon meenemen. Maar het is ook goed mogelijk dat de zuurstof inmiddels al op is geraakt: mensen in paniek, met verhoogde hartslag, verbruiken nu eenmaal meer zuurstof. Ook is onbekend of de stroom het nog doet in de duikboot, ter grootte van een kleine bestelbus. Daarnaast is ook onbekend of er wel voldoende drinkwater en eten aan boord is om de afgelopen dagen te hebben overleefd. Oorspronkelijk had de expeditie - waarvoor de mensen naar verluidt zo’n kwart miljoen neertelden - slechts zeven uur moeten duren.

Ook een Franse robotonderzeeër is naar de plek des onheils gedirigeerd. De Victor 6000, aan boord van het onderzoeksschip de Atalante, heeft op afstand bestuurbare armen waarmee het in theorie mogelijk is op extreme diepte een object zo groot als de Titan naar de oppervlakte te tillen. Ook de Amerikaanse marine heeft een reddingssysteem naar de plek gestuurd dat wrakken naar boven zou kunnen halen.

De Victor 6000, het onderzoeksduikbootje dat in het gebied naar de Titan zoekt. Beeld via REUTERS

Maar zelfs als de Titan wordt gelokaliseerd, is daarmee nog niet gezegd dat de opvarenden zijn gered. Mocht hij bij de Titanic op de zeebodem liggen, dan moet de reddingsoperatie rekening houden met de enorme waterdruk en de haast totale duisternis op bijna vierduizend meter diepte. Nu is het ook nog mogelijk dat de Titan aan de oppervlakte ronddobbert, maar ook dan zitten de opvarenden luchtdicht opgesloten tot hij wordt gevonden: het vaartuigje kan niet van binnenuit worden geopend.

‘Baas Oceangate getrouwd met nazaat Titanic-passagiers’ Stockton Rush, de CEO van OceanGate, eigenaar van de Titan, is getrouwd met een nazaat van twee passagiers die in 1912 zijn verdronken aan boord van de Titanic. Dat meldt The New York Times. Wendy Rush, pr-adviseur van OceanGate, is de achter-achter-kleindochter van winkelmagnaat Isidor Straus, mede-eigenaar van Macy’s en destijds een van de rijkste passagiers aan boord van de Titanic. Straus komt voor in een bijrol in de film Titanic van James Cameron.

Journalist mee aan boord

Op vrijgegeven foto’s is te zien dat de ruimte aan boord van de Titan, eigendom van OceanGate Expeditions, behoorlijk krap is. En weinig comfortabel: de passagiers zitten op de grond van het bootje. De kapitein bestuurde het schip met een aangepaste videogame controller, die heel erg lijkt op wat fabrikant Logitech in de winkels heeft liggen. In het verleden stuurde CBS eens een journalist mee met de reis, die van tevoren een contract moest ondertekenen waarmee de opvarende verklaarde zich ervan bewust te zijn dat dit naar eigen zeggen experimentele vaartuig ‘niet was goedgekeurd door enige regelgevende autoriteit, wat kan resulteren in verwonding, handicap, trauma of dood’. Later verklaarde het bedrijf de boot niet onderworpen te hebben aan goedkeuring, omdat het tempo waarin dat soort dingen doorgaans gebeuren ‘innovatie in de weg staan’, meldt de BBC.

3800 meter diepte

Aan boord van de commerciële duikboot zijn een Britse miljardair, een Pakistaanse zakenmagnaat en zijn zoon, een Franse zeeonderzoeker en de directeur van de Amerikaanse firma OceanGate, exploitant van het vaartuig. De vijf diepzeetoeristen begonnen zondag aan hun duik naar het wrak van de Titanic, dat op 3800 meter diepte ligt.

Beeld ANP

In de nacht van dinsdag op woensdag werden in het gebied mogelijke onderzeese klopgeluiden waargenomen. De klanken werden opgepikt door kleine sonarboeien die vanuit een Canadees patrouillevliegtuig in het water waren gegooid. De herkomst van het geluid was onbekend, maar volgens de autoriteiten was het serieus genoeg om er twee robotonderzeeërs en een schip met sonarapparatuur op af te sturen.

Woensdag waarschuwde de Amerikaanse kustwacht, die de zoekoperatie coördineert, voor al te hoge verwachtingen. “Dit is een enorm complexe plek”, zei commandant Mauger. “Vergeet niet dat dit de plaats is waar het wrak van de Titanic ligt. Er liggen een hoop metaal en verschillende objecten onder water rond het zoekgebied.”

