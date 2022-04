De zus van Kim Jong-un dreigt Zuid-Korea met ‘nucleaire vernietiging’, noemt defensieminister een ‘gek’

Als Zuid-Korea militaire actie onderneemt tegen Noord-Korea, reageert dat land met met ‘nucleaire vernietiging’ van het Zuiden. Dat dreigement uit Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Haar harde woorden komen op een politiek gevoelig moment tussen de twee landen, die op papier nog altijd met elkaar in oorlog zijn.

Het dreigement van Kim Yo-jong is een reactie op een opmerking van de Zuid-Koreaanse minister van defensie Suh Wook. Die zei vrijdag dat zijn land de militaire mogelijkheden heeft om preventief toe te slaan als er duidelijke signalen zijn dat Noord-Korea zich opmaakt om het Zuiden aan te vallen. In dat geval zou Zuid-Korea raketbases en commandocentra in het Noorden kunnen vernietigen.

‘Hysterie van een gek’

Kim Yo-jong reageerde direct op die woorden met de opmerking dat minister Suh niet meer dan ‘uitschot’ is. Daar kwam dinsdag een uitgebreide reactie bovenop, via het Noord-Koreaanse staatspersbureau. In die reactie noemde Kim de opmerking van Suh een ‘fantastische dagdroom’ en ‘hysterie van een gek’.

“Als Zuid-Korea ervoor kiest om een militair conflict aan te gaan met ons, zal onze nucleaire strijdmacht geen andere keuze hebben dan haar plicht te doen”, aldus Kim. Na een aanval met Noord-Koreaanse kernwapens zou Zuid-Korea ‘vrijwel compleet verwoest en in puin’ achterblijven.

Dit agressieve taalgebruik is niet ongewoon voor vertegenwoordigers van het communistische regime in Pyongyang, en Kim Yo-jong doet daar vaak de felste uitlatingen. Maar haar woorden komen nu terwijl een nieuwe Zuid-Koreaanse president zijn opwachting maakt, als opvolger van het vertrekkende staatshoofd Moon Jae-in, die steeds probeerde de relatie met het Noorden goed te houden.

Hardere koers

De nieuwe president Yoon Suk-yeol heeft in de campagne al duidelijk gemaakt dat hij een hardere koers zal varen als het om Noord-Korea gaat. Yoon zoekt toenadering tot de Verenigde Staten, de gezworen vijand van Noord-Korea. De vier weken geleden verkozen president stelt nu zijn regering samen, die vanaf 10 mei aan de slag gaat.

Noord-Korea heeft dit jaar al meerdere malen tests gedaan met raketten. Twee weken geleden is er zelfs een intercontinentale raket gelanceerd. Buitenlandse inlichtingendiensten vrezen dat Pyongyang ook weer plannen heeft om kernwapens te testen. De datum van 15 april wordt daarbij genoemd, de 110de verjaardag van vader des vaderlands Kim Il-sung, de grootvader van de huidige leider en zijn zuster.

Noord- en Zuid-Korea zijn van elkaar gescheiden sinds het einde van de Koreaanse Oorlog zeventig jaar geleden. De bestandslijn die toen werd afgesproken is nu een gedemilitariseerde zone tussen de twee landen, die nooit een vredesverdrag hebben gesloten.

