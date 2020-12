De zoveelste gemiste deadline: Brexit-overleg gaat ‘gewoon’ door

‘En daar zoeft de zoveelste brexit-deadline voorbij’, kopte deze krant op 15 oktober. Vandaag konden we er weer eentje aan het telraam toevoegen. De onderhandelingen gaan door, maakte voorzitter Ursula von der Leyen aan het begin van de middag bekend, na een ‘constructief en nuttig’ telefoongesprek met de Britse premier Boris Johnson.

“Ondanks de uitputting na bijna een jaar van onderhandelingen, en ondanks het feit dat deadlines keer op keer zijn gemist, vinden we het verantwoordelijk om op dit moment die stap extra te zetten”, aldus Von der Leyen.

Woensdagavond, na haar (naar verluidt desastreus verlopen) werkdiner met Johnson in Brussel, had de commissievoorzitter nog aangekondigd dat deze zondag een knoop zou worden doorgehakt, maar nu echt. Het heeft weer niet zo mogen zijn. Dit keer noemde Von der Leyen geen nieuw evaluatiemoment.

De onderhandelingsteams blijven ‘gewoon’ met elkaar praten, in Brussel. Dat hebben ze ook de afgelopen dagen (en vaak nachten) gedaan. Over enige vooruitgang is nog steeds niets bekend. “We hebben onze onderhandelaars opdracht gegeven de gesprekken voort te zetten en te bekijken of een akkoord zelfs in dit late stadium nog kan worden bereikt”, aldus Von der Leyen.

Over minder dan drie weken is het zo ver: dan volgt sowieso een harde economische brexit. De vraag is echter nog steeds of die met of zonder handelsakkoord zal geschieden.

Rond de EU-top van donderdag en vrijdag overheerste het gevoel dat een no-deal-scenario onvermijdelijk werd, aan beide kanten van het Kanaal. Rampenplannen werden van de plank gehaald, crisiscomités veegden hun agenda’s leeg. Maar ook vandaag weigert noch het Verenigd Koninkrijk noch de Europese Unie zich daarbij neer te leggen, gezien de enorme belangen en de rampzalige economische schade die zou voortvloeien uit een niet-minnelijke schikking.