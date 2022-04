De zoons van oud-president Mubarak kunnen weer bij hun miljoenen

De bevriezing van diverse Zwitserse bankrekeningen van Egyptenaren Alaa en Gamal Mubarak, zoons van oud-president Hosni Mubarak, en enkele andere vertrouwelingen van de oud-president wordt opgeheven. Het gaat om ruim 420 miljoen euro aan tegoeden. Het geld op de rekeningen werd vastgezet, toen een onderzoek werd ingesteld naar de mogelijke betrokkenheid van onder andere Alaa en Gamal bij witwassen en georganiseerde misdaad.

Het onderzoek werd ingesteld na de demonstraties in 2011 die leidden tot het vertrek van hun vader als president. Dertig jaar was Hosni Mubarak aan de macht toen hij na korte, hevige demonstraties aankondigde af te treden. Het volk was zijn beleid en het hele Mubarak-tijdperk zat. Corruptie vierde hoogtij en Egyptenaren hadden hun positie onder Mubaraks regime niet zien verbeteren. De hardnekkige geruchten dat Alaa Mubarak de rol van zijn vader zou overnemen, droegen bij aan de onrust.

13 miljoen euro voor luxueuze villa’s

De twee zoons van Mubarak groeiden onder hun vaders bewind uit tot steenrijke zakenmannen en om hun snel vergaarde rijkdom hing al vlug een zweem van corruptie. Het tweetal staat voor veel Egyptenaren nog steeds symbool voor de corruptie uit het tijdperk van hun vader. De twee waren veelvuldig te zien met de allerrijksten van het land, terwijl de positie van de allerarmsten niet verbeterde.

Oud-president Hosni Mubarak met zoons Gamal (l) en Alaa (r) aan weerszijden tijdens de rechtszaak tegen de drie in 2013. Beeld AFP

Toen hun vader in 2011 uiteindelijk aftrad zagen Alaa en Gamal de bui al hangen en sluisden zoveel mogelijk van hun kapitaal het land uit. Zo’n drie maanden nadat Hosni Mubarak geen machthebber meer was, werden de zoons opgepakt op verdenking van het verduisteren van staatsgeld. Zo zou bijna 13 miljoen euro, bedoeld om presidentiële paleizen op te knappen, gebruikt zijn om luxueuze villa’s voor de zoons te bouwen.

Hosni, Alaa en Gamal Mubarak werden alle drie veroordeeld, ondanks dat ze iedere betrokkenheid steevast ontkenden. Na jarenlange complexe rechtszaken omtrent corruptie hebben Alaa en Gamal zo’n vier jaar vastgezeten, Hosni Mubarak bracht het grootste deel van zijn gevangenschap door in een militair ziekenhuis vanwege zijn zwakke gezondheid. Hij overleed in 2020 op 91-jarige leeftijd.

Niet voldoende bewijs

De Zwitserse procureur-generaal liet deze week in een verklaring weten dat aangeleverde informatie van de Egyptische autoriteiten niet voldoende was om het witwassen te bewijzen. In Egypte zijn na de revolutie van 2011 commissies ingesteld om onderzoek te doen naar verduistering en corruptie, met name in de Mubarak-familie, maar die commissies hebben klaarblijkelijk niet voldoende bewijzen kunnen achterhalen.

In een eerder stadium werd al 207 miljoen euro vrijgegeven aan de gebroeders Mubarak. “Het bewijst onze onschuld wat betreft deze flagrante valse beschuldigingen die de afgelopen 11 jaar tegen ons zijn geuit”, lieten de broers weten. Een jaar geleden werd het tweetal al van de Europese sanctielijsten gehaald, waar ze in 2011 op waren gezet zodat de Egyptische overheid de verdwenen staatsgelden kon onderzoeken.

De huidige president Abdel Fattah al-Sisi ontkent overigens dat er corruptie plaatsvindt bij de Egyptische overheid en het leger. Egypte staat op dit moment op plek 117 van de 180 landen op de lijst over wereldwijde corruptie van Transparency International, terwijl het in 2010 nog op plek 105 stond. Egyptische media, onder controle van de staat, hebben geen aandacht besteed aan het vrijgeven van de tegoeden van de Mubaraks.

