De wereld helpt Canada met het blussen van het hevigste brandseizoen ooit

Canada brandt, en flink. Donderdag maakte minister Bill Blair (openbare veiligheid) bekend dat er meer dan vierhonderd verschillende bosbranden woeden, waarvan meer dan de helft niet onder controle is. De afgelopen weken is ruim 4 miljoen hectare grond in de as gelegd – een oppervlakte zo groot als Nederland.

Dit bosbrandseizoen is de ergste in de geschiedenis van Canada, zei premier Justin Trudeau: vijftien keer zo hevig als het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Meer dan 20.000 Canadezen verlieten al noodgedwongen hun huizen. Het oostelijk gelegen Quebec is het zwaarst getroffen: de premier aldaar, François Legault, liet weten dat de provincie 40 branden tegelijkertijd kan bestrijden – maar momenteel woeden er in Quebec zeker 150.

Vandaar ook dat Canada om internationale hulp vroeg, en die ook krijgt. Zo stuurt de EU driehonderd brandweerlui uit Frankrijk, Spanje en Portugal, waar de afgelopen jaren flinke ervaring is opgedaan met het soort wilde natuurbranden waar Canada momenteel door geteisterd wordt. Eerder kreeg het land steun van bijna duizend ingevlogen brandweerlieden uit de Verenigde Staten, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Bovenop de zeshonderd brandweermannen- en vrouwen die de VS al naar de noorderbuur stuurde, beloofde de Amerikaanse president Joe Biden donderdag premier Trudeau in een telefoongesprek meer steun.

Uitzicht op het Capitool in Washington; de stad wordt geteisterd door hevige smog. Beeld Getty Images

De VS ondervinden zelf ook flinke last van de branden bij zijn noorderbuur. Over de oostkust trekt een enorme rookwolk die tot op honderden kilometers afstand van de branden overlast veroorzaakt. Zo konden vanwege het slechte zicht donderdag geen vliegtuigen landen op het New Yorkse vliegveld LaGuardia. New York baadde, net als een dag eerder, onder een dikke laag oranje smog. Honkbalwedstrijden werden afgelast, scholen schrapten buitenactiviteiten. Bewoners wordt aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven, ook begint de stad New York met het uitdelen van mondkapjes.

Volgens premier Trudeau is de boosdoener duidelijk: “We zien steeds meer en meer van deze branden vanwege klimaatverandering.” Hierin wordt hij bijgevallen door diverse experts. Trudeau belooft dat de regering zich blijft inzetten om de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan aan te pakken. Klimaatverandering heeft in de afgelopen jaren ook geleid tot hevige bosbranden in Europa. Ook de EU bereidt zich voor op een droge en warme zomer met naar verwachting opnieuw veel bosbranden.

Lees ook:

Na de hitterecords kwam de brand: het Canadees dorpje Lytton werd in minuten weggevaagd

Binnen een kwartier werd het Canadese dorpje Lytton in 2021 weggevaagd door een allesverschroeiende natuurbrand.