De warme banden van de Portugese communisten met de Russen verstoren de feestvreugde

“Zie je die twee oude mensen daar? Die hebben in de bak gezeten tijdens de dictatuur.” Sofia Lisboa wijst van achter haar biertap naar een bejaard stel: witte haren, gebogen houding. Een aantal Portugezen komt bewonderend om de tachtigers heen staan, en met de groep verdwijnen ze in de drukte op het festivalterrein. “Echt een stukje levende communistische geschiedenis”, zegt Lisboa trots, voor ze een reeks biertjes tapt voor een volgende bezoeker.

Ze staat bij de ingang van het festival Avante (‘Voorwaarts’), het jaarlijkse politieke feest van de Communistische Partij van Portugal (PCP) aan de rand van Lissabon, dat verworden is tot een bekend muziekfestival. Tienduizenden bezoekers, communisten én andere Portugezen, komen jaarlijks naar het festivalterrein om tussen wapperende vlaggen met hamer en sikkel en tekeningen van Lenin al dansend en drinkend een wild feest te bouwen.

Lisboa, die de dorstige festivalbezoekers van bier voorziet, is zelf ook een van de muziekacts: ze is zangeres in de band Povo (‘Volk’). Nu draait ze gewoon een bardienst. Zo gaat dat in de partij, iedereen moet met de voeten in de klei. Tussen het tappen door vertelt Lisboa trots over ‘haar’ communistische partij, die in Portugal nog altijd een politieke rol van betekenis speelt, anders dan zusterpartijen in de rest van Europa.

Communisten zijn ook normale mensen

Festival Avante, dat sinds 1976 wordt georganiseerd, is wat Lisboa betreft dé manier om mensen bekend te maken met de communistische idealen en tegelijk te tonen dat communisten normale mensen zijn. Met bekende artiesten als lokkertje worden bezoekers hier subtiel en minder subtiel geïntroduceerd in de wereld van klassenstrijd, marxisme/leninisme en de revolutie. Want hoe kan het proletariaat zich beter verenigen dan onder het genot van een bord vettige worst en een glas bier?

Toch is dit jaar alles anders. Aan de andere kant van Europa woedt een oorlog, gevoerd door het Rusland dat traditioneel altijd goede vriend (en geldschieter) was van de Portugese communistische partij. De communisten weigeren niet alleen de inval door Rusland te veroordelen, maar wijzen daarnaast ook op de expansiedrift van de Navo als veroorzaker van de oorlog.

Het geeft veel festivalbezoekers een gevoel van ongemak, dat wordt verwoordt door iemand als de 46-jarige Erik Jorge. Zelf geen communist, komt hij toch al ruim dertig jaar naar Avante. Met een glas bier in de ene hand wijst hij met zijn vrije hand naar de picknicktafels achter hem. Er zitten vrienden en oude kennissen, die hij jaarlijks op dit festival spreekt. Een groep Portugese muzikanten speelt naast de tafels met accordeon en trommel vrolijke volksmuziek. Je begrijpt waarom Avante een uitstekende plek is voor een reünie.

Bij een festival hoort muziek. Op Avante varieert die van klassiek tot techno, en van samba tot rock. Beeld Eline van Nes

Maar een weekend bier hijsen op een festival van communisten die het vertikken om Rusland te veroordelen, nee, dat voelt niet goed voor Jorge. “Je ziet beelden van de oorlog, die kapotgeschoten kinderen. De Portugese communisten hebben banden met de Russen, dat is bekend. Het voelt echt dubbel.” Jorge heeft dan ook besloten om dit jaar slechts één dag te komen, een halfslachtig compromis, waar hij niet trots op is. “Veel mensen komen helemaal niet”, zegt hij. “Je ziet het, het is veel minder druk dan normaal.”

Partijleden kopen tickets als een soort contributie

De opkomst is niet te verifiëren via de kaartverkoop, het is algemeen bekend dat een deel van de communistische aanhang een ticket koopt als contributie aan de partij, zonder naar het festival te komen. Duidelijk is wel dat er een schaduw over het feest is getrokken. Wie je het ook vraagt op het festival, of het nou de hipsters uit Lissabon zijn met hun zonnebrillen en strakke topjes die voor de dj’s komen, of de in busjes slapende hippies met gevlochten haar: wie geen partijlid is, noemt gelijk het ongemak over Oekraïne.

Het was politiek commentator José Milhazes, bekend van Portugese televisie, die enkele maanden geleden de artiesten erop aansprak. ‘[Avante] is een politiek feest van een partij die afschuwelijke regimes steunt en die op dit moment een oorlog steunt’, schreef hij. Ook de bekende Portugese columnist Henrique Raposo noemde de muzikanten hypocriet. ‘Gaan zij nou echt in de ochtend praten over lhbti+-rechten, om in de avond op een feest te spelen van de meest reactionaire partij van Portugal, die weigert het regime te veroordelen dat lhbti+-minderheden worden vervolgd?’

Een van de belangrijkste artiesten, Dino D’Santiago, een hiphop- en soulzanger die zoon is van Kaapverdische migranten, reageerde fel op de kritiek. “Waar zijn jullie als de hongersnood schreeuwt om hulp aan kinderen in Jemen, als het gaat over 5,5 miljoen vluchtelingen uit de Democratische Republiek Congo, of de 1,75 miljoen die Burkina Faso ontvluchtten?” Daarmee zette D’Santiago de toon voor de tegenreactie van artiesten.

Dit is niet zomaar een festival, het is politiek

Milhazes, onderweg in Estland, wil best even over de kwestie praten. Eerst wil hij duidelijk maken dat hij nooit heeft opgeroepen tot een boycot, zoals boze stemmen beweren. “Wie ben ik om mensen te cancelen?”, vraagt hij tijdens een telefoongesprek. “Ik heb tegen de artiesten gezegd dat ze moeten nadenken. Avante is niet zomaar een festival, het is politiek. En dat komt met verantwoordelijkheid.”

Kan het Portugese communisme niet inderdaad iets anders zijn dan het Russische? Milhazes schiet in de lach. “Stel je een partij voor die het nazisme uitdraagt, maar beweert daarvan een democratische versie te hebben die niets met Duitsland te maken heeft. Toch baseren zij zich op dezelfde ideologie. Zou je daarvan deel willen zijn?”

Milhazes, zelf ooit communist, maar intussen volledig van de ideologie afgestapt, gelooft dat de Communistische Partij in Portugal al jaren op haar laatste benen loopt. Het gaat te goed met de Portugezen, er is te veel welvaartsgroei. Als de PCP dan een kans maakt de oude glorie te herstellen, stelt Milhazes, dan zal dat deze winter zijn, vanwege de inflatie en de hoge kosten van levensonderhoud, en de armoedegolf die daardoor Portugal zal treffen.

Bij de Cubaanse stand vertelt een medewerker bezoekers over Cuba. Beeld Eline van Nes

In hun hoogtijdagen in de jaren zeventig en tachtig hadden de communisten rond de veertig afgevaardigden in het 230 zetels tellende éénkamerparlement van Portugal. Geleidelijk is dat aantal door de jaren gezakt. Toen huidig premier António Costa in 2015 zijn eerste kabinet vormde, een minderheidsregering die vier jaar stand hield, waren de communisten nog wel een van de radicaal-linkse partijen die gedoogsteun gaven. Maar deze ondersteuning van het kabinet van de socialistische partij van Costa, die in daad meer centrumlinks is dan socialistisch, werd de PCP door haar achterban niet in dank afgenomen, wat nog meer stemmen kostte. Intussen hebben zij nog maar zes parlementszetels.

Hamer en sikkel als historische reliek

Is Avante intussen niet vooral een festival als alle andere festivals, met tussen de bandjes door nog wat symboliek die je kunt zien als een reliek uit het verleden? Staan die hamers en sikkels intussen niet vooral voor de wens van Portugezen tot iets meer gelijkheid en iets meer steun voor de lagere sociale klassen, of gelooft men nog steeds echt in de revolutie?

Partijleden als zangeres Sofia Lisboa in ieder geval wel. Zodra de jonge moeder zich heeft vrijgemaakt van de biertap en haar twee kinderen bij familie heeft gestald, leidt ze met alle liefde de buitenlanders rond. Links en rechts worden ‘kameraden’ gegroet en praatjes gemaakt. Ook al doen de communistische termen anachronistisch aan in het snel moderniserende Portugal, geloven Lisboa en haar vrienden er écht in. Intussen windt ze zich enorm op over de discussie over Oekraïne. De partij kijkt wat haar betreft alleen maar kritisch naar de rol van het Westen in de aanloop naar de oorlog. “Die nuance raakt ondergesneeuwd, omdat de communisten altijd gedemoniseerd worden.”

Kijk bijvoorbeeld naar de jaren negentig, toen het festivalorganisatie van een locatie werd geweerd, waarop de organisatie na een inzamelactie zelf het huidige terrein aan de zuidoever van de Taag aankocht. “Niemand wil gewoon naar onze ideeën luisteren en in debat gaan”, verzucht Lisboa. Maar de wereld zal leren luisteren, zo gelooft de zangeres. “Zie de inflatie, de stijgende kosten voor levensonderhoud, de klimaatcrisis. Het kapitalisme is gewoon niet houdbaar, dat zie je aan alle kanten.”

Festivalbezoekers hebben zich uitgedost met de Cubaanse vlag (links) en de vlag van de Portugese Communistische Partij. Beeld Eline van Nes

Op het festival wordt de huidige problematiek aangegrepen om bezoekers voor te lichten over de klassenstrijd. Overal zijn leuzen te lezen over de hoge kosten en de lage lonen. Toch voelt het enigszins potsierlijk om een tekening van Lenin te zien, terwijl een veld vol festivalbezoekers zich daarnaast drinkend en etend overgeeft aan dit feest van consumptie. Soms lijkt Avante toch verdacht veel op andere muziekfestivals: pizzapunten worden gehaald bij Spaanse fastfoodmultinational Telepizza, ijsjes bij de kraampjes van Ola. Beide bedrijven zijn niet bepaald symbolen van de arbeidersrevolutie. Lisboa lacht het weg. “Had je verwacht dat we alleen bier verkochten dat in een schimmelige kelder door iemand thuis is gebrouwen in schapenvellen? Dit brengt geld in de kas, en daarmee kunnen we de partij runnen. Dat is toch duidelijk?”

Ellenlange groepsgesprekken

Bij de entree staan de debattenten, waar ver van de dreunende muziek ellenlange groepsgesprekken worden gevoerd over thema’s als openbaar vervoer, ziekenzorg en het tekort aan docenten. Hier zit dat politiek gemotiveerde deel van de festivalbezoekers en hier komen we ook het bejaarde stel weer tegen dat ooit gevangen zat, in de jaren zeventig, toen Portugal nog een dictatuur was en de Communistische Partij verboden.

De man van het stel, de 86-jarige Domingos Abrantes, kijkt glunderend om zich heen. Hij vertelt dat hij zelf tien jaar lang heeft geholpen het festival te organiseren. Nu laat hij dat over aan de nieuwe generatie, die hier langzaamaan wordt klaargestoomd voor de strijd. “Er komen hier baby’s en bejaarden, iedereen door elkaar. Dit festival is uniek op de wereld.”

Zodra je met mensen als Abrantes spreekt, word je eraan herinnerd dat hier nog geen vijftig jaar geleden een revolutie plaatsvond: de Anjerrevolutie, toen onder leiding van onder anderen de communisten de dictatuur van Portugal viel. Als op zondag bij de traditionele afsluiting van het festival de rode vlaggen met hamer en sikkel tevoorschijn komen, en daarmee met duizenden tegelijk door jong en oud voor het hoofdpodium wordt gewapperd, is duidelijk dat velen er nog steeds in geloven. Hier staat het fundament van de communistische partij van Portugal. En die partij leeft volop.

Lees ook:

Onverwachte zege geeft linkse premier Costa ruim baan in Portugal

António Costa kan een doorstart maken, dit keer met een meerderheidsregering, na een onverwacht goed resultaat bij de parlementsverkiezingen.